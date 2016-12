Mordsgeschäfte in Krisenzeiten

Panzer bleiben ein Verkaufsschlager der US-Rüstungskonzerne Foto: David Mdzinarishvili/Reuters

Das internationale Friedensforschungsinstitut Sipri hat am Montag in Stockholm seinen aktuellen Jahresbericht vorgestellt, der den Stand der Rüstungsindustrie im Jahr 2015 referiert. Demnach ist der weltweite Gesamtumsatz der Waffenschmieden im Berichtszeitraum zurückgegangen. Die 100 größten Rüstungsproduzenten haben im vergangenen Jahr Waffen und militärische Dienstleistungen für insgesamt 370,7 Milliarden US-Dollar (rund 350 Milliarden Euro) verkauft, 0,6 Prozent weniger als 2014. Das sei aber kein Indikator für Abrüstung, so Sipri. Vielmehr habe sich der schon in den Vorjahren zu verzeichnende Umsatzrückgang abgeschwächt, das könnte ein Signal für eine Trendwende sein.

Den größten Anteil im Kriegsgeschäft haben nach wie vor US-Konzerne. Auch im vergangenen Jahr flossen knapp zwei Drittel (209,7 Milliarden US-Dollar) der Rüstungseinnahmen an nordamerikanische Firmen, auch wenn sie fast drei Prozent weniger verkauften. »Lockheed Martin bleibt der größte Waffenproduzent der Welt«, sagte Aude Fleurant, Direktorin des Sipri-Forschungsprogramms zu Waffen- und Militärausgaben am Montag. Verzögerungen bei Lieferungen von Großwaffensystemen, die Deckelung der US-Militärausgaben und die Stärke des US-Dollars hätten jedoch den Export negativ beeinflusst.

In Westeuropa läuft das Geschäft mit dem Tod weiter gut. Die Waffenverkäufe von Konzernen aus EU-Ländern sind nach einem Rückgang im Vorjahr um 6,6 Prozent angestiegen. Der Umsatz betrug 95,7 Milliarden US-Dollar (90 Milliarden Euro). Den größten Anteil an der Zunahme verzeichnete Frankreich. »Große Waffenexporte wie nach Ägypten und Katar haben den Umsatz der französischen Rüstungsfirmen erhöht«, so Sipri-Direktorin Fleurant. Die drei in den Top 100 gelisteten deutschen Unternehmen steigerten ihren Umsatz gemeinsam um 7,4 Prozent.

Russische Produzenten konnten ihre Verkäufe ebenfalls um 6,2 Prozent steigern, womit jedoch vor allem der Bedarf im eigenen Land bedient wurde. Im weltweiten Vergleich ging der Einfluss der russischen Unternehmen jedoch zurück. (dpa/AFP/jW)