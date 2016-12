Ambivalente Institution

Das Beispiel der Anklage gegen Kommandeure der Lord’s Resistance Army zeigt eindrücklich, dass der Internationale Strafgerichtshof auch ein Mittel sein kann, um von eigenen Kriegsverbrechen abzulenken – Einsatz der ugandischen Armee im April 2012 im Nordwesten des Landes Foto: REUTERS/Stringer

Heute beginnt am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag der Prozess gegen Dominic Ongwen. Ongwen wurde als Kind von der ugandischen Lords’s Resistance Army (LRA) entführt und zum Kindersoldaten gemacht. Angeklagt wird er schwerster Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Bereits 2003 hatte sich Ugandas Staatspräsident Yoweri Museveni an den IStGH gewandt mit der Bitte, Druck auf die LRA auszuüben und sie zu Friedensverhandlungen zu bewegen. So lenkte er geschickt die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit ausschließlich auf die Verbrechen der LRA, während das Versagen und die Greueltaten der ugandischen Armee und Regierung unbeachtet blieben.

1985 hatte Museveni das Regime von Milton Obote mittels seiner National Resistance Army gestürzt. Danach entstanden verschiedene Widerstandsbewegungen, u. a. die Lord’s Resistance Army unter Joseph Kony, die 1990 zur stärksten Rebellengruppe wurde. Kony kämpfte gegen die politische Marginalisierung des ugandischen Nordens und der Acholi-Ethnie, der er selbst angehört. Unter seiner Führung legte sich die LRA mit der ugandischen Armee an. Gleichzeitig gehörten Verbrechen an der Zivilbevölkerung zu seiner Strategie; es gab Entführungen, Massentötungen, Brandstiftungen, Versklavung und Vergewaltigungen. In diesem Umfeld entwickelte sich der im Alter von etwa 13 Jahren entführte Ongwen zu einem der skrupellosesten LRA-Kommandeure.

In Uganda gehen die Meinungen über den Prozess gegen Ongwen weit auseinander. Über 45 Prozent der Bürger sehen ihn als Täter und zugleich Opfer und halten es für besser, Ongwen aus der Haft in Den Haag und nach Hause zu holen, um dort das Versöhnungsritual »Mato Oput« zu praktizieren. Dabei handelt es sich um eine Reinigungszeremonie, die eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft ermöglicht. Diese Art Konfliktbewältigung hat in afrikanischen Staaten eine lange Tradition. Sie wurde in unterschiedlicher Form u. a. in Ruanda und nach dem Ende der Apartheid auch in Südafrika erfolgreich angewandt.

2005 stellte der IStGH Haftbefehle gegen fünf LRA-Kommandeure aus, unter ihnen Ongwen. Er ist der einzige der fünf mutmaßlichen Täter, gegen den der Haftbefehl vollstreckt werden konnte; zwei weitere Kommandeure sind verstorben, Kony, der Führer der LRA, und ein anderer Kommandeur sind bis heute flüchtig.

Afrikas Abkehr

Nun also der Prozess. Der Termin fällt in eine Zeit, in der der IStGH Erosionssymptome aufweist. Russland hat seine Unterschrift unter das Römische Statut – die rechtliche Grundlage des IStGH – zurückgezogen, u. a. wegen Vorermittlungen im Zusammenhang mit dem russisch-georgischen Krieg um Südossetien, wegen des Mangels an Unabhängigkeit des Gerichtshofs und seiner Ineffektivität. Angekündigt wurde dieser Schritt am 16. November. Zuvor hatten die afrikanischen Staaten Burundi, Gambia und Südafrika in diesem Herbst ihren Austritt erklärt. Dieser wird nach Ablauf eines Jahres gültig. Weitere Länder wie Namibia, Kenia und die Philippinen denken über einen solchen Schritt nach. Dazu sind sie berechtigt; es ist ihre freie Entscheidung. Vergessen wir nicht, dass etliche andere Staaten sich nie der Jurisdiktion des Internationalen Strafgerichtshofs unterworfen haben, darunter die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea), Indien, Irak, Iran, Jemen, Pakistan, Sudan, Syrien und die USA. Ihre Austritte haben afrikanische Staaten u. a. damit begründet, dass der IStGH auf Afrika fokussiert sei. Worauf denn sonst, ließe sich fragen. Wo sonst hat es in den vergangenen Jahren vergleichbar viele Kriege, Konflikte und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegeben?

Bei aller Kritik gibt es auch in Afrika Befürworter des IStGH. Thulisile »Thuli« Madonsela, Juristin und bis vor kurzem »Public Protector« in Südafrika, eine Art Ombudsfrau, – bekannt u. a. durch ihre Ermittlungen gegen Präsident Jacob Zuma, Minister aus dem Kabinett und mit ihnen kollaborierende Wirtschaftsbosse – steht hinter dem IStGH. »Auch ich sehe die Schwächen der Institution, die im übrigen ja nicht völlig grundlose Fokussierung auf afrikanische Staaten und die Mängel bei den Ermittlungen«, so Madonsela. »Aber wem z. B. in Burundi ist geholfen, wenn nach dem Austritt des Landes aus dem IStGH niemand von dort mehr bestraft wird, dem schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit nachgewiesen werden können?« Dasselbe gelte für andere Staaten des Kontinents. »Die afrikanischen Führer, die gegen den IStGH polemisieren, machen sich Sorgen um sich selbst und nicht um Dorfbewohner, nicht um die, deren Kinder zu Kindersoldaten gemacht wurden, nicht um vergewaltigte Frauen und Mädchen.« Bevor es keine funktionierende Alternative zum IStGH gebe, solle man an ihm festhalten und daran arbeiten, dass er sein Netz ausreichend weit auswirft und Kriegsverbrechen auch außerhalb Afrikas verfolgt, rät Madonsela.

Es ist nicht zu leugnen: In Europa und Lateinamerika gab es vergleichbare Fälle wie die in Afrika nicht. Aber war da nicht etwas in Afghanistan und Irak? Sind nicht seit der Intervention der USA und ihrer Verbündeten im Jahr 2003 1.455.590 Iraker gestorben? Wurde nicht in Syrien ein Bürgerkrieg angezettelt, um Assad zu stürzen? Was daraus entstand, erleben wir seit mehreren Jahren. Und viele Menschen können sich schon gar nicht mehr daran erinnern, wie es angefangen hat.

Befindet sich der Internationale Strafgerichtshof wegen der Unausgewogenheit seiner Ermittlungen und den Reaktionen einiger Mitgliedsstaaten darauf in einer Krise? Nicole Deitelhoff, Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main und Leiterin der Forschergruppe »Globale Verhandlungen – Regionale Dynamiken« der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, bejaht diese Frage ganz klar. »Die letzten Austritte, von Gambia, Burundi und Südafrika, sind nur der Höhepunkt einer sich schon länger abzeichnenden Entwicklung. Die Afrikanische Union (AU) hatte nach Ausstellung des Haftbefehls gegen den sudanesischen Präsidenten Omar Al-Baschir (im März 2009, jW) den Sicherheitsrat ersucht, den IStGH zur Aussetzung des Haftbefehls für mindestens zwölf Monate zu veranlassen, bis sich die AU in den Fall eingearbeitet habe und sich am Ende selbst darum kümmern könne. Der Sicherheitsrat hat das nicht etwa abgelehnt, sondern darauf überhaupt nicht reagiert, was als Affront gegen die AU verstanden wurde. Die Krise, die wir jetzt erleben, nahm da bereits ihren Anfang. Nach einer mehrjährigen Periode, in der mehrere afrikanische Staaten ganz im Sinne des Rom-Statuts Erfolge bei der Entwicklung rechtsstaatlicher Strukturen gemacht hatten, ist das ein Rückschlag«, stellt Deitelhoff fest.

Die Chefanklägerin des IStGH, Fatou Bensouda, hat eine Krise des Gerichtshofes auf der Generalversammlung der Unterzeichnerstaaten im November dagegen energisch bestritten. Rechtzeitig zum Tagungstermin legte Bensouda ihren jährlichen Report vor und kündigte einige Voruntersuchungen – ausnahmsweise mal nicht in afrikanischen Staaten – an. Sie erwähnte vorläufige Ermittlungen wegen schwerer Verbrechen in Afghanistan. Dabei habe sie nicht nur die afghanischen Truppen und die Taliban im Visier, sondern ebenfalls US-Militärs und Angehörige der CIA. Auch brutale Verhörmethoden und Folter in geheimen Gefängnissen in Polen, Rumänien und Litauen würden untersucht. Die Fälle reichten von 2003 bis 2014, beträfen also sowohl die Amtszeit des US-Präsidenten George W. Bush als auch die Barack Obamas; das Vorgehen sei von hochrangigen Vertretern der Regierung der Vereinigten Staaten gebilligt worden. Theoretisch wären Ermittlungen bis hin zu einem Prozess gegen US-Militärs möglich, weil Afghanistan sich der Jurisdiktion des IStGH unterworfen hat. Anders liegt der Fall im Irak, wo die Chefanklägerin nicht gegen US-Amerikaner, wohl aber gegen britische Militärs ermitteln kann, denn Großbritannien hat das Rom-Statut ratifiziert.

Ermittlungen als Trostpflaster?

Bei den möglichen Vorermittlungen gegen US-Bürger geht es laut Bericht der Chefanklägerin um 1.000 Fälle von Folter an Gefangenen und 319 »ungesetzliche Tötungen«, um »systematische und umfangreiche Kriegsverbrechen«. Darüber hinaus werde es vorläufige Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine und auf der Krim geben. – Ein Trostpflaster für die Afrikaner? Oder gar ein Kurswechsel? Letzteres eher nicht. Und das nicht nur, weil bereits über ein sogenanntes Nullwachstum beim aktuellen Budget des Gerichtshofes gemunkelt wird. Ein Wink mit einem ziemlich großen Zaunpfahl, der so viel bedeutet wie: Wir können dem Gericht auch den Geldhahn zudrehen, wenn es zu aufmüpfig außerhalb Afrikas ermittelt. Schon in der Vergangenheit hatten als »Nullwachstum« verpackte Kürzungen des Etats die Arbeitsfähigkeit des Gerichtshofes erheblich beeinträchtigt.

Menschen, die aktiv in die Verhandlungen über das Rom-Statut und den Gründungsprozess des IStGH eingebunden waren, wie der 2014 verstorbene Hans-Peter Kaul, der erste deutsche Richter am IStGH, würdigen die Schaffung dieser Institution trotz aller Kritik als wichtigen Schritt. Kaul sagte noch 2014: »Die Bilanz ist gemischt, aber es bleibt als ganz großes Positivum, dass es 1998 in Rom gelungen ist, das erste Weltstrafgericht in der Geschichte der Menschheit zu etablieren. Der Strafgerichtshof ist wie ein Leuchtturm, der jeden Tag das Signal aussendet: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression sind verboten. Wer auch immer, welcher politische und militärische Führer dies missachtet, riskiert theoretisch, vor dem Strafgerichtshof zu landen.«

Nicole Deitelhoff kommt zu einer ähnlichen Einschätzung. »Vor allem viele Afrikaner sahen zu Beginn die Chance, auch durch die Zusammenarbeit mit dem IStGH in ihrer Heimat ein funktionierendes Rechtssystem aufzubauen. Die Idee eines Internationalen Strafgerichtshofs hatte es ja bereits im vorigen Jahrhundert gegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust stand die Schaffung eines Weltstrafgerichts auf der Gründungsagenda der Vereinten Nationen. Aber erst nach dem Völkermord in Ruanda und den Verbrechen während der Kriege im sich auflösenden Jugoslawien wuchs die Bereitschaft zur Schaffung einer solchen Institution. So kam es zunächst zu den ersten Ad-hoc-Tribunalen, dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien und dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda, die sich in der Tradition von Nürnberg sahen und es erstmals ermöglichten, einzelne Personen anstatt Staaten für schwerste Menschenrechtsverletzungen verantwortlich zu machen.«

Heute beginnt in Den Haag der Prozess gegen den Kommandeur der ugandischen Rebellengruppe Lord’s Resistance Army, Dominic Ongwen (im Bild). Ihm werden Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 70 Fällen vorgeworfen. Foto: Michael Kooren/Reuters

Blockade der USA

Damit hätten China, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA, die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, auch wenn sie eigentlich keinen Internationalen Strafgerichtshof wollten, den Weg für Vorverhandlungen über einen solchen freigemacht, so Deitelhoff. »Der Beweis, dass diese Art von Strafgerichtsbarkeit möglich ist und erfolgreich sein kann, war aus Sicht vieler erbracht. Insbesondere die USA gaben sich später viel Mühe, diese Idee zu zerstören.«

»Das größte Verbrechen dieses Jahrtausends«, schreibt Noam Chomsky, »ist die US-Invasion in Irak. Sie vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen war und ist unvorstellbar.« Vielmehr habe der Kongress den US-Präsidenten autorisiert, Gewalt anzuwenden, sollte je ein Amerikaner dem IStGH in Den Haag überstellt werden. Die USA störe es nicht, dass die UN-Charta in Artikel II die Androhung oder Anwendung von Gewalt verbietet. Das sei selbst bei Obama so gewesen, als er im Zusammenhang mit Iran davon sprach, alle Optionen seien offen. »Genau wie die UNO kann der IStGH nur bis zu dem Punkt gehen, den die Großmächte erlauben. Darüber hinaus leider nicht«, so Chomskys Einschätzung.

Auch die ab kommendem Jahr voraussichtlich theoretisch mögliche Anklage in Fällen von Aggression wird daran nichts ändern. »Recht wird Macht nicht effektiv begrenzen, solange die Staatenwelt existiert«, ist Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln, überzeugt.

Um das zu verstehen, ist ein Blick in die Regularien und daraus resultierenden Schwächen des Gerichtshofes unerlässlich. Gemäß dem Grundsatz der Komplementarität wird der IStGH erst tätig, wenn eine Strafverfolgung durch die nationale Gerichtsbarkeit eines Staates nicht möglich ist – weil sein Rechtssystem das nicht zulässt oder weil sie nicht gewollt ist. Für das Römische Statut gilt – wie für internationale Abkommen üblich –, dass ihm nur die Mitgliedsländer verpflichtet sind, also nur die, die das Regelwerk ratifiziert haben. Ermittlungen sind unter Umständen möglich, wenn der mutmaßliche Täter seine Verbrechen auf dem Boden eines Vertragsstaates begangen hat. Doch diese Regel gefiel den USA nicht. Das State Department ließ sich von einigen Ländern, insbesondere in Afrika, vertraglich zusichern, dass sie keine US-Staatsbürger an den IStGH ausliefern werden, und das auch dann nicht, wenn das oder die mutmaßlichen Verbrechen auf dem Territorium eines Vertragsstaates verübt wurden.

Ein Verfahren kann vom IStGH entweder auf Betreiben eines Staates, des UN-Sicherheitsrates oder auf Initiative der Chefanklägerin bzw. des Chefanklägers eingeleitet werden. Die amtierende Chefanklägerin Fatou Bensouda lässt jedoch eine gewisse diplomatische Vorsicht walten. Um die Unterstützung der Regierungen zu gewinnen, verzichtet sie bisweilen auf das Vorrecht, ein Ermittlungsverfahren kraft ihres Amtes zu eröffnen. Aus Sicht von Thomas Jäger ist der jeweilige Chefankläger eben auch ein politischer Akteur. »Da er nicht alle Fälle von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verfolgen kann, wählen er und der Sicherheitsrat aus, was ihnen untersuchenswert erscheint«, schreibt Jäger.

Offensichtliche Schwachstellen

Eingeschränkt sind die Möglichkeiten des IStGH auch dadurch, dass er einem »Ius vitae ac necis« (Recht über Leben und Tod) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen unterliegt. Letzterer kann auf der Grundlage von Kapitel VII der UN-Charta ein Verfahren aussetzen. Zur Anwendung kam das z. B. 2002, als die Ermittlungen des damaligen Chefanklägers Luis Morena Ocampo gegen US-Soldaten, die in Bosnien-Herzegowina als Blauhelm-Soldaten operierten, auf Betreiben des Sicherheitsrates eingestellt wurden. Wie politisch das Handeln dieses UN-Gremiums ist, wird auch deutlich, wenn man sich den umgekehrten Fall anschaut, in dem die Gerichtsbarkeit des IStGH auf Staaten ausgeweitet wurde, die nicht dem Rom-Statut beigetreten sind – siehe Sudan 2003 und Libyen 2011.

Die Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, offenbart ein weiteres Problem. Er und seine Frau wurden vom Gerichtshof strafrechtlich verfolgt, die gegnerische Konfliktpartei unter dem inzwischen regierenden Präsidenten Alassane Quattara nicht. Amnesty International sprach in diesem Zusammenhang vom »Gesetz des Siegers«, auf dessen Seite sich damals die EU und andere gestellt hatten, einschließlich des IStGH.

In vielen Fällen hat der Gerichtshof es nicht geschafft, eigene glaubwürdige Ermittlungen gegen die Angeklagten zu führen. Ermittler sind nicht kurz nach dem Verbrechen vor Ort, sondern oft erst Jahre später. Spuren sind verlorengegangen, verläss­liche Zeugenaussagen schwer zu bekommen, Befragungen oft nur über Dolmetscher möglich, weil insbesondere in Afrika die Übersetzung aus einer der Tausenden von Lokalsprachen erforderlich ist. In jedem Fall ist der IStGH auf die Kooperationsbereitschaft des Staates angewiesen, der den Fall vor Gericht gebracht hat. Zudem kann sich dessen Haltung über die Jahre ändern, weil der ursprünglich Verfolgte plötzlich ein nützlicher Verbündeter in einem neuen Konflikt sein kann. Dann endet die Kooperation abrupt, und der IStGH steht da mit seinen nicht ausreichenden Ermittlungsergebnissen. Hätte man das bei der Gründung nicht vorhersehen und besser machen können? Nein, denn hätte man sich seinerzeit auf diese Konstruktion nicht eingelassen, würde der Gerichtshof gar nicht existieren. Diplomaten waren stolz auf den Kompromiss, andere sehen darin einen auf absehbare Zeit nicht reparablen Geburtsfehler.

Der Gerichtshof kann auch die Sicherheit und Unversehrtheit seiner Zeugen nicht garantieren. Das hat dazu geführt, dass ihm in einigen Prozessen immer mehr Zeugen abhandenkamen, weil sie entweder nicht mehr lebten, unter Druck gesetzt oder bestochen wurden. Im Fall des kenianischen ehemaligen Präsidenten Uhuru Kenyatta und seines Vizepräsidenten William Ruto waren von Hunderten Zeugen, deren Aussagen sorgfältig dokumentiert worden waren, am Ende keine mehr da bzw. nicht mehr zur Aussage bereit. Beim Prozess 2013 konnte Kenyatta Den Haag am Ende als freier Mann verlassen. Undenkbar, dass bei gleicher Beweislage ein europäischer Staatsmann überhaupt vor Gericht gestellt worden wäre

Eine überflüssige Institution?

Macht all das den IStGH überflüssig? Nein. Man kann die politische Beeinflussung des Gerichtshofes bemängeln, kann beklagen, dass UN-Vetomächte ihre Hand schützend über Verbündete halten – so wie die USA seit Jahrzehnten über Israel oder Russland zur Zeit über Syrien. Wir können bemängeln, dass vor keinem Weltgericht die größten Waffenhändler angeklagt und verurteilt werden können, die Exporteure des Todes, zu denen die Bundesrepublik als drittgrößter gehört. Aber auch diese traurige Tatsache macht den IStGH so wenig überflüssig wie die UNO. Dennoch möchten genau das manche Politiker der Öffentlichkeit einreden, weil sie die entscheidenden Fragen über Krieg und Frieden gern zu 100 Prozent in die eigenen Hände nähmen und UN-Resolutionen nur noch zur Unterstützung missbrauchen, um militärische Interventionen wie in Libyen auch für Skeptikern annehmbar zu machen.

Wir haben dennoch nichts Besseres als diese Vereinten Nationen mit all ihren Unzulänglichkeiten, aber auch mit ihren Möglichkeiten und ihren Lösungen. Und für den IStGH ist ebenfalls noch keine bessere Alternative gefunden.