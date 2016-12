Gegen Krieg, für Gerechtigkeit

Peschmerga und Soldaten der Bundeswehr am 23.09.2016 vor dem Übungsdorf »German Village« nahe Erbil, Irak Foto: dpa

Am 3. und 4. Dezember haben sich rund 400 Menschen zum 23. Friedensratschlag in Kassel getroffen. Das Treffen ist ein zentraler Vernetzungs- , Diskussions- und Weiterbildungsort der deutschen und internationalen Friedensbewegung. In diesem Jahr wurden über 30 Vorträge, Seminare und Arbeitsgruppen zum Thema Krieg und Frieden angeboten.

Wie alljährlich fand eine Reflexion und Bewertung traditioneller und neuer Kriegsschauplätze in Afghanistan und dem Irak, in Libyen, Syrien und der Ukraine statt. Westliche Kriegseinsätze seien Kämpfe um ökonomische Einflussgebiete, um Rohstoffe, Handelswege und geopolitische Kontrolle. Der Krieg sei das aggressivste Gesicht neoliberaler und imperialistischer Politik, die – wie im Falle Syriens – darauf abziele, souveräne Staaten aufzuteilen. Dies betonte insbesondere die jW-Journalistin Karin Leukefeld in ihrem Vortrag in Kassel.

Die EU-Globalstrategie setzt unter Führung der Bundesrepublik und Frankreichs auf militärische Eigenständigkeit der Europäischen Union. »Zur Legitimierung dieser Politik werden der ›Brexit‹ und die Wahl Trumps zum US-Präsidenten als Weichen genutzt«, so Sabine Lösing, für Die Linke im Europaparlament, in ihrem Vortrag. Wirtschaftliche Macht werde regional, aber auch verstärkt global, militärisch abgesichert. Als mobilisierendes Element für diese neue Militarisierung diene auch das angespannte Verhältnis zu Russland. Begleitet von einer medialen Verschärfung der Freund-Feind-Debatte wurden zuletzt NATO-Truppen im Baltikum und Polen stationiert. Der Osteuropa-Experte Reinhard Lauterbach, ebenfalls für junge Welt tätig, analysierte den antirussischen »Fanatismus« dieser Länder aus deren geopolitischer Lage heraus. Die baltischen Länder und Polen ließen sich objektiv als Frontstaaten gegen Russland in einem neuen kalten Krieg aufstellen. Diskutiert wurde, ob die EU-Militarisierung komplementär zur Stärkung der NATO verlaufe oder ob sich längerfristig eine Unabhängigkeit oder gar Konkurrenz zum transatlantischen Pakt herausbilden könne. Einhellig geteilt wurde die Einschätzung einer massiven Aufrüstung der militärischen Spitzenfähigkeiten der EU-Staaten zu Land und Wasser, in der Luft, im Weltraum und im Cyberbereich.

Dr. Reiner Werning bot einen Workshop zum Thema Korea – »Warum herrscht 60 Jahre nach dem Ende des Koreakrieges kein Frieden auf der Halbinsel?« – an. Ausgehend von der geographischen Lage, der Kolonial- und Teilungsgeschichte des Landes und dem Aufbau Südkoreas zum »antikommunistischen Frontstaat«, den die USA mit horrenden finanziellen Mitteln errichteten, wurde deutlich, dass die US-Einmischung einem nachhaltigen Frieden auf der koreanischen Halbinsel im Wege steht.

Abschließend trafen sich die Teilnehmer zum World Café, bei dem sich lokale und bundesweite Kampagnen und Bündnisse gegen Atomwaffen, Waffenhandel, für Frieden in Syrien, gegen die NATO oder zur Bundeswehr-Werbung in Schulen vorstellten. Angesichts der sich weltweit kriegerisch zuspitzenden Lage und der verstärkten westlichen Aggression wurde die Vernetzung und Verstärkung der friedenspolitischen Initiativen als besonders wichtig empfunden.