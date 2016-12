Härte und Eskalation

Für die Behörden in Hamburg sind die kommenden Tage der Probelauf für den G-20-Gipfel am 7. und 8. Juli 2017. Wenn sich am Donnerstag und Freitag der Ministerrat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) trifft, wird die Stadt praktisch in den Ausnahmezustand versetzt. Eurofighter könnten, so das Hamburger Abendblatt, sofort aufsteigen, falls unerlaubt Flugobjekte in die für den Gipfel eingerichtete Flugverbotszone eindringen. Wie das Blatt auflistet, sollen bis zu 13.200 Polizisten eingesetzt werden, dazu 37 Polizeipferde und 62 Diensthunde.

Unter Vorsitz von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wollen die 57 Außenminister der OSZE-Mitgliedsstaaten etwa über die Mission in der Ukraine reden, wo Vertreter der Organisation seit mehr als zwei Jahren den Verlauf des Bürgerkrieges beobachten. Erwartet werden rund 1.300 Diplomaten. Die OSZE ist laut Wikipedia eine verstetigte Staatenkonferenz, die aus der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) hervorging. War der KSZE vom Westen vor allem die Funktion eines Totengräbers der sozialistischen Staaten Osteuropas zugedacht, so dient die OSZE nach Ansicht von Kritikern der Durchsetzung von Interessen der großen Mächte unter den Mitgliedern, also der EU-Staaten, der USA und Kanada.