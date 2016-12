Vielleicht Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon am 10. September auf dem Pressefest der kommunistischen Zeitung L’Humanité Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/dpa-Bildfunk

Stellen wir uns doch einfach einmal vor, der Kandidat Jean-Luc Mélenchon würde im kommenden Mai, wenn in Frankreich der neue Präsident gewählt werden muss, die Mehrheit seiner Landsleute überzeugen. Stellen wir uns vor, er ließe nicht nur den rechtsextremen Front National und dessen Führerin Marine Le Pen, sondern auch François Fillon, den erzkonservativen Katholiken und Champion der »republikanischen« Rechten hinter sich. Stellen wir uns vor, er würde Staatschef. Wäre das die ersehnte Revolte gegen das harsche Regime des Finanzkapitalismus? Ist ein solches Szenario denkbar, weil der amtierende, sozialdemokratische Präsident François Hollande am Donnerstag abend erklärt hat, dass er sich kein zweites Mal den Wählern stellen wird?

Mélenchon hat als Bewerber um das höchste und mit enormer politischer Macht ausgestattete Amt des Staatschefs bisher zumindest seine eigene Partei hinter sich, den Parti de Gauche (Linkspartei), und seit dem vergangenen Wochenende auch die breite Basis des Parti Communiste. Die Demoskopen haben angedeutet, dass Mélenchon in den kommenden Wochen tatsächlich zur zentralen Figur der französischen Linken heranwachsen könnte. Soll heißen: Wer die Konstellation Le Pen gegen Fillon im zweiten, entscheidenden Wahldurchgang am 7. Mai vermeiden will, der sollte sich besser hinter dem redegewandten Polemiker, Choleriker und Egozentriker Mélenchon versammeln. Der hat – ähnlich wie der Grieche Alexis Tsipras vor zwei Jahren – wenigstens ein kleines bisschen Hoffnung im Wahlprogramm.

Er will die politisch und moralisch völlig korrumpierte Fünfte Republik Frankreichs mit Hilfe einer einzuberufenden verfassunggebenden Versammlung abschaffen, er will den obszönen Reichtum der Milliardäre zu 100 Prozent besteuern, sofern die Einkünfte 400.000 Euro pro Jahr überschreiten. Und er will sich – im Gegensatz zu Tsipras – als Präsident sozusagen selbst in Frage stellen, ein großes Stück Macht an das Parlament und – mit der Verankerung von Referenden in der Verfassung – ­direkt an das Volk zurückgeben.

Das ist nicht wenig, und es könnte in der Tat der Beginn einer europäischen Revolution sein. Die Frage, ob der Kapitalismus reformierbar ist, stellt sich längst nicht mehr. Er ist es nicht. Das weiß Mélenchon, das wissen auch jene der politischen Linken zuzurechnenden Franzosen, die zuletzt mit der Wahl Hollandes wieder einmal fünf Jahre vergeudet haben. Es mit den Sozialdemokraten zu versuchen, ist in Frankreich ebenso wie in Deutschland ein völlig sinnloses Unterfangen. Hollandes Bilanz ist katastrophal. Nicht nur für die eigenen Leute, sondern auch für die Griechen, Portugiesen und Spanier. Hollandes Solidarität galt während seiner gesamten Amtszeit nicht den von der deutschen Austeritätspolitik in die soziale Katastrophe getriebenen Menschen in den südeuropäischen Ländern, sondern »dem System« und dessen Protagonisten Merkel, Schäuble, Juncker. Nur Mélenchon, weil er nun einmal so ist, wie er ist, hätte vielleicht den Mut und das Durchhaltevermögen, all das tatsächlich zu ändern.