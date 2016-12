»Arbeiter erwerben Anspruch auf Unterstützung«

Foto: Bodo Marks/dpa-Bildfunk

Die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände, VhU, jubelt, die Zahl der Arbeitslosen sei im November in Hessen um 1.865 auf 163.791 gefallen: Angeblich könnten selbst Bezieher von Arbeitslosengeld II von der guten Arbeitsmarktlage profitieren. Teilen Sie den Optimismus?

Nein. Nach Auskunft der Agentur für Arbeit ist die Arbeitslosigkeit sogar bundesweit auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren; aber dieser positive Effekt geht an den Langzeiterwerbslosen komplett vorbei. Deren Anzahl ist nahezu unverändert, auch in Hessen. 63.196 Menschen sind hier konstant ohne Erwerb, also fast 40 Prozent aller in der Landesstatistik erfassten Arbeitslosen. Hinzu kommt: Knapp 70 Prozent der Gesamtheit aller 163.791 Arbeitslosen in Hessen sind auf Hartz IV angewiesen.

Der DGB Hessen-Thüringen ist schon lange aktiv, um die soziale Schieflage nach der Einführung von Hartz IV zu bekämpfen. 2008 gab es ein Tribunal mit Betroffenen im Gewerkschaftshaus in Frankfurt am Main: Damals war von der »Hungerpeitsche zur Arbeit« die Rede, die Abschaffung von Hartz IV wurde lautstark gefordert. Wie sehen Sie es heute?

Wir bleiben dabei. Langzeitarbeitslose werden durch Hartz IV in die Armut getrieben. Der von den Befürwortern des Systems erwünschte Effekt, sie so schneller in Arbeit bringen zu können, ist dagegen nicht eingetreten. An der Dauer der Arbeitslosigkeit von Betroffenen hat sich nichts geändert. Unterstellt wird, Menschen ruhten sich auf ihrer Arbeitslosigkeit aus, weil sie sich gern vom Staat finanzieren ließen. Aus unserer Sicht ist das falsch. Für viele ist der Verlust der Arbeit ein heftiger Schock.

Was ärgert Sie besonders?

Arbeiterinnen und Arbeiter zahlen in die Sozialversicherung ein und erwerben so einen Anspruch darauf, unterstützt zu werden, wenn sie ihren Job verlieren. Tatsächlich ist es aber mit der Hartz-IV-Regelung so: Wer zwölf Monate lang arbeitslos ist, erhält noch Arbeitslosengeld; danach wird er in die Armut geschickt. Für ältere, ab 55 Jahren, ist es nach 18 Monaten soweit. Diese Menschen so schnell verarmen zu lassen und obendrein davon auszugehen, sie würden sich deshalb vermeintlich schneller einen Job suchen: Das ist zynisch. Dass es so nicht klappt, beweist die Statistik.

Was fordert der DGB Hessen-Thüringen, um Langzeitarbeitslose besser zu stellen?

Wir müssen verhindern, dass sie überhaupt erst in diesen Zustand kommen, für lange Zeit ohne Arbeit und Erwerb sein zu müssen. Es gilt, sie besser zu betreuen und zu beraten – sofort nach Verlust ihres Arbeitsplatzes. Viele haben keinen adäquaten Berufsabschluss und scheitern daran, einen neuen Job zu finden; Migranten mitunter daran, weil ihre Sprachkenntnisse nicht ausgefeilt genug sind. Die Unterstützung und Vermittlung insgesamt läuft zu schleppend. Priorität muss sein, schnell zu erfassen: Welche Qualifikationen sind vorhanden? Sind diese auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt? Zügige und bedarfsgerechte Fortbildung ist nötig.

Warum klappt das nicht?

Die Arbeitsagenturen sind in dem Bereich oft personell unterbesetzt. Es muss mehr Geld investiert werden, um Menschen in Aus- und Weiterbildung zu bringen.

Wie kann sich der DGB für Hartz-IV-Bezieher einsetzen?

Wir in Hessen-Thüringen diskutieren über die nötige Verbesserung der Qualifizierungsmaßnahmen mit der regionalen Direktion der Arbeitsagentur in Hessen. Wir halten auch die politische Entscheidung der schwarz-grünen Landesregierung für erforderlich, diesen Bereich finanziell besser auszustatten.

Wie klappt die Organisierung von Langzeitarbeitslosen unter dem Dach des DGB – sind sie in gewerkschaftlichen Gremien präsent?

Wir kooperieren mit den regionalen Erwerbsloseninitiativen. Unser Anliegen ist es, dass der Staat die bereits in die Langzeitarbeitslosigkeit abgestürzten Menschen nicht vergisst. Sie müssen gerade jetzt berücksichtigt werden, da es heißt, die wirtschaftliche Entwicklung laufe so gut.