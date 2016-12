Nicht noch eine Wahl

Wahlkampf als Medienspektakel: Die Präsidentschaftskandidaten, Alexander Van der Bellen (l) und Norbert Hofer (r), trafen sich am Donnerstag abend zu einem ihrer zahlreichen Fernsehauftritte (Wien, 1.12.16) Foto: Leonhard Foeger/Reuters

»Hoffentlich war's das jetzt endlich«, seufzt ein Mann, der am Freitag vormittag im Bezirksamt in Wien-Leopoldstadt seine Briefwahlkarte abgibt. Nach dem ersten Wahlgang im April und der für ungültig erklärten Stichwahl vom Mai sind die Österreicher bereits zum dritten Mal in diesem Jahr dazu aufgerufen, einen neuen Bundespräsidenten zu bestimmen. In den Räumen der Behörde herrscht reges Treiben. Jene, die am Sonntag keine Zeit haben, an ihrem Wohnort über das Amt des Bundespräsidenten abzustimmen, nutzen die Briefwahl.

Unregelmäßigkeiten bei dieser Form der Abstimmung haben zur Annullierung der Stichwahl vom 22. Mai geführt, die zwischen dem ehemaligen Grünenchef Alexander Van der Bellen und dem Kandidaten der rechten Freiheitlichen Partei (FPÖ), Norbert Hofer, ausgetragen wurde. Viele Wähler vertrauen nun nicht mehr darauf, dass alles ordnungsgemäß abläuft. Um sicher zu gehen, dass die Unterlagen rechtzeitig den Weg zu den Behörden finden, holten viele Briefwähler die Wahlkarten deshalb persönlich ab und übergaben sie auch wieder eigenhändig an die Beamten. Die Bezirksbehörden wurden so in den Tagen vor der Abstimmung zu Wahllokalen in Permanenz. Denn obwohl der Frust über den bereits seit einem Jahr währenden Dauerwahlkampf groß ist, dürfte die von den Kandidaten und Medien inszenierte Polarisierung erneut viele Menschen zur Teilnahme mobilisieren. Bereits bei der Stichwahl im Mai beteiligten sich 72,75 Prozent der Wahlberechtigten – dies war ein Anstieg von über vier Prozent gegenüber der ersten Wahlrunde im April.

Hauchdünn konnte Van der Bellen die Stichwahl für sich entscheiden. Er kam auf 50,35 Prozent, Hofer auf 49,65 Prozent. Wenige Wochen später fochten die Wahlverlierer der FPÖ das Ergebnis aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Wahlkarten an. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) gab der Beschwerde nach mehrwöchigen Beratungen statt. Demnach wurden in mehreren Wahlbezirken formale Richtlinien nicht eingehalten. Die Richter stellten zwar fest, dass es zu keinen Manipulationen gekommen sein dürfte – allein die Möglichkeit hierfür reiche jedoch aus, die Wahl zu annullieren. Prominente Juristen kritisierten diese Sichtweise und warnten davor, dass nach diesem Urteil künftig Wahlen schon bei kleinsten Formalfehlern, die fast immer gefunden werden können, aufgehoben werden könnten. Die Wiederholung der Stichwahl wurde für den 2. Oktober festgelegt. Da sich in den Wochen vor dem Termin Berichte über defekte Wahlkartenkuverts häuften, beschloss das Innenministerium eine Verschiebung.

Der lange Wahlkampf war ein Medienspektakel, wie es Österreich noch nicht erlebt hat. In dutzenden TV-Konfrontationen und zahllosen Interviews wurden die Kandidaten für das bisher rein repräsentative Amt inszeniert, als würden sie allein über das weitere Schicksal des Landes entscheiden. Der Universitätsprofessor Van der Bellen präsentierte sich als Mann des Volkes, der deutschnationale Burschenschafter Hofer als Kandidat der Mitte. Zur Strategie von dessen Team gehörte, den Vorwurf »extremer« politischer Positionen von sich zu weisen und statt dessen auf seinen Gegner zu übertragen. So wurde der bürgerliche Wirtschaftsprofessor Van der Bellen vom rechten Flügel der Grünen in der Darstellung der FPÖ zum »Kommunisten«.

Freitag nachmittag auf der Mariahilferstraße, der größten Einkaufsmeile Wiens: Personen mit »Fan der Bellen«-Aufklebern versuchen die letzten Broschüren loszuwerden. Die meisten Passanten weichen aus, sobald sie sehen, dass jemand Wahlwerbung verteilt. Lediglich ein paar Touristen zeigen sich interessiert. Alle anderen haben genug von diesem Wahlkampf. Wie die Abstimmung am Sonntag ausgeht, wagt indes kaum jemand zu prognostizieren. Zu knapp war das Ergebnis bei der ersten Stichwahl, zu groß sind die Unwägbarkeiten eines so langen Wahlkampfes. Einzig die Wettanbieter lassen sich auf Prognosen ein. Die standen am Freitag gegen den neoliberalen Professor Van der Bellen.