Matteo Renzis Schicksalswahl

Hofft auf ein »Si« (Ja) zu seinen Verfassungsrevisionsplänen: Matteo Renzi am Donnerstag in einer Fernsehtalkshow in Rom Foto: Remo Casilli/Reuters

Im Wahlkampf zum von Premierminister Matteo Renzi für Sonntag angesetzten Referendum über die Verfassungsreform zur Abschaffung des Senats als zweiter Parlamentskammer werden noch einmal alle Register gezogen. Bei der Abstimmung entscheidet sich, ob der Senat in eine Regionalkammer ähnlich dem deutschen Bundesrat umgewandelt und die Zahl der Senatoren von 315 auf 100 verkleinert wird. Bei einem »No« (Nein) will Renzi zurücktreten. Ob er bei seiner Entscheidung bleiben wird, ist jedoch ungewiss. Die Führung seines sozialdemokratischen Partito Democratico (Demokratische Partei, PD) und Minister seines Kabinetts haben ihn bereits aufgefordert, auch im Falle einer Niederlage im Amt zu bleiben.

In Befürchtung eines »No« warnten Finanz- und Wirtschaftskreise vor den Folgen für die drittgrößte Wirtschaftsmacht der EU. Der Chef des Arbeitgeberverbands Confindustria, Vincenzo Boccia, mahnte, dieses könnte zum »Italexit« führen – dem Austritt aus der Euro-Zone. Die italienische Staatsbank sieht eine neue Bankenkrise und Turbulenzen der Finanzmärkten kommen. Experten des Internationalen Währungsfonds (IWF), das Mc Kinsey Global Institutes, sowie die Londoner Zeitung Financial Times befürchten ein Schuldendrama, gar eine Staatspleite, die ein internationales Finanzbeben auslösen könnte.

EU-Kommissionspräsident Juncker erklärte, bei einer Niederlage »wäre Europa nicht mehr dasselbe«. In italienischen Medien wurden die »Warnungen« eher als Horrorszenarien gesehen, um möglichst viele Wähler dazu bringen, aus Angst mit »Si« (Ja) zu stimmen. Dass auch Finanzminister Schäuble, der sonst Renzis Querulantentum in der EU scharf kritisiert, »jeden Erfolg« wünschte, sei zwar, so die linke Zeitung Fatto Quotidiano »Balsam für Renzi«, wirke aber, wie andere Stimmen meinten, eher als »ein Bärendienst«.

Renzi argumentierte, die Reform ermögliche eine effizientere Arbeit, da Entscheidungen des Premiers und des Parlaments nicht mehr durch den Senat blockiert werden könnten. Obendrein würden Milliarden Euro an Verwaltungskosten eingespart. Die rechtsextreme Forza Italia (FI) von Expremier Berlusconi, die rassistische Lega Nord und die faschistischen Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) wollen Renzi mit dem »No« eine Niederlage bereiten. Auch die Protestpartei MoVimento 5 Stelle (Fünf-Sterne-Bewegung, M5S) will den Premier stürzen und bei Neuwahlen gegen die PD antreten. Die extreme Rechte ist über das weitere Vorgehen zerstritten. Während Matteo Salvini, Chef der Partei Lega Nord, Neuwahlen verlangt, ist Expremierminister Silvio Berlusconi für ein Verbleiben Renzis im Amt und will ihn sogar mit seiner Forza Italia (FI) unterstützen. Der abgewirtschaftete Medientycoon spekuliert darauf, mit seiner Partei in eine Übergangsregierung eintreten zu können. Renzi warnte seine dissidente PD-Minderheit, ein »No« werde der extremen Rechten in die Hände arbeiten.

Denn die Linken in und außerhalb der Regierungspartei lehnen die Reform mehrheitlich ab, weil Renzi parallel dazu ein Wahlgesetz, das Italicum, durchgesetzt hat. Es gesteht der Partei mit den meisten Stimmen 340 der 630 Sitze im Parlament zu. Da Wahlbündnisse untersagt sind und eine Dreiprozent-Sperrklausel gilt, haben die Linken außerhalb der PD kaum eine Chance, ins Parlament zu kommen. Für ein »Si« könnten, wie La Repubblica schrieb, unterdessen auch die Stimmen der über 4,8 Millionen im Ausland lebenden Italiener den Ausschlag geben. Die PD-Parlamentarierin Laura Garavini rührte bereits in London, Bern, Berlin und Stuttgart die Werbetrommel für ihren Parteichef.

La Repubblica berichtete außerdem am Freitag, dass in letzter Minute Links- und Mitte-links-Politiker, die sich bisher zurückgehalten hatten, für ein »Si« plädierten. Der mehrmalige Ministerpräsident Romano Prodi appellierte, »das Land nicht den Rechten zu überlassen«. Auch der parteilose Linke Giuliano Pisapia, 2011 bis 2016 Bürgermeister von Mailand, warnte, ein »No« werde »der Rechten den Weg frei machen«. Letzten Endes, so Fatto quotidiano, werde im Falle eines »No« über das Schicksal der Regierung Staatspräsident Mattarella entscheiden, der im Februar 2015 als ein Gegner Berlusconis ins Amt kam.