Geheimdienstkonfetti

Im Dezember 2015 begann die Arbeit des Untersuchungsausschusses mit der Anhörung von Sachverständigen. Foto: Michael Kappeler/dpa-Bildfunk

Für den Verfassungsschutz ist es gut, dass sich das Interesse der Massenmedien am NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags in Grenzen hält. Dessen öffentliche Sitzung am Donnerstag hätte sonst für den Inlandsgeheimdienst ein PR-Desaster sein können. Als erster Zeuge erklärte ein Staatsanwalt aus Dortmund, dass er den hessischen V-Mann-Führer Andreas Temme »wahrscheinlich in Untersuchungshaft genommen und wahrscheinlich sogar verurteilt bekommen« hätte, wenn der Kasseler Mord an Halit Yozgat in seinen Zuständigkeitsbereich gefallen wäre. Der 57jährige Dr. Heiko Artkämper war aber in einem anderen Fall derselben Mordserie Herr des Ermittlungsverfahrens. Zwei Tage vor Yozgat war in Dortmund am 4. April 2006 der Kioskbetreiber Mehmet Kubasik erschossen worden. Artkämper sagte auf Nachfrage mehrfach, er habe auch vor Bekanntwerden des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) einen rechten Tathintergrund in Betracht gezogen. Er habe die Idee gehabt, aber nichts, was man in einen entsprechenden Spurenordner »hätte reinpacken können«. Im Fall des Beamten Temme hätten aber nach Artkämpers Einschätzung die Indizien für eine Anklage gereicht. Der V-Mann-Führer des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz war zur Tatzeit im Internetcafé von Halit Yozgat eingeloggt gewesen, als der junge Besitzer erschossen worden war. Angeblich hatte der Beamte nichts von den Schüssen bemerkt und beim Verlassen des Lokals den Sterbenden hinter der Theke nicht gesehen. Da er sich nicht als Zeuge meldete, galt er für kurze Zeit als Hauptverdächtiger. Das Landesinnenministerium verhinderte Ermittlungen im Kreis seiner V-Leute. Laut Artkämper wäre es dennoch möglich gewesen, ihn vor Gericht zu bringen. Eine Tatortzeugin hatte einen Mann mit Temmes Aussehen beschrieben, der eine Plastiktüte mit einem schweren Gegenstand trug. Temme selbst war bei diversen Vernehmungen angeblich sicher, dass er keine Plastiktüte dabeigehabt habe – obwohl er sonst auffallende Wahrnehmungs- und Erinnerungslücken geltend machte.

Thema der Ausschusssitzung war auch J. H., ehemals »geheimer Mitarbeiter« des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes, der jahrelang in der Neonaziszene aktiv war und gegen die Nennung seines Namens in junge Welt prozessiert. J. H. war trotz seiner Ähnlichkeit mit dem Phantombild eines Tatverdächtigen nie polizeilich vernommen worden. Dies bestätigte am Donnerstag ein Kommissar des Bundeskriminalamts (BKA), der ab 2012 der NSU-Ermittlungsgruppe »BAO Trio« angehört hatte. Er hatte sich auch mit dem Anschlag auf ein deutsch-iranisches Lebensmittelgeschäft in der Kölner Probsteigasse befasst. Dort hatte im Dezember 2000 ein Mann, der J. H. ähnelte, eine Bombe in einem Geschenkkorb zurückgelassen. Der BKA-Beamte Georg Oswald sagte, eine Alibiüberprüfung habe es nach seiner Kenntnis nicht gegeben. Oberstaatsanwältin Anette Greger habe telefonisch erklärt, dass keine weiteren Maßnahmen zu treffen seien. Ab wann er den Geheimdiensthintergrund von J. H. kannte, wollte Oswald nicht in öffentlicher Sitzung sagen. Er betonte aber, es gebe im Fall dieses Anschlags »bisher keinen ernsthaften Tatverdächtigen«. Die Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt habe man dort »nicht ranbringen können«, so Oswald. »Wir haben nur die Bekennung«, sagte er mit Blick auf das 2011 nach dem Tod von Mundlos und Böhnhardt verschickte NSU-Video. Darin hatten sich allerdings keine konkreten Personen zu etwas bekannt. Die Grünen-Abgeordnete Irene Mihalic betonte, man müsse nicht zwingend eine Verbindung zwischen J. H. und dem Trio herstellen, um ihn zu vernehmen. Sie verwies auf die extreme Ähnlichkeit mit dem Phantombild.

Am Nachmittag wurde die Vorgesetzte des Beamten »Lothar Lingen« vernommen, der die als »Operation Konfetti« bekanntgewordene Vernichtung von V-Mann-Akten im Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) im November 2011 angeordnet hatte. Der CDU-Abgeordnete Armin Schuster wollte wissen, was an den Akten so brisant gewesen sei, dass der Beamte unangenehme Fragen befürchtet habe. Die rekonstruierten Aktenteile, die er kenne, seien eher »langweilig«, so Schuster. Vielleicht sei genau das nicht rekonstruiert worden, »was irgendwie spannend war«. Dinchen Franziska Büddefeld, damals Leiterin der Abteilung Rechtsextremismus im BfV, versicherte, sie kenne die Motivlage nicht. »Lingen« habe »ratlos« vor ihr gestanden. »Ich hatte auf jeden Fall einen Mitarbeiter vor mir, der sich sehr starke Gedanken machte, was er getan hatte«, sagte sie. Er sei »emotional sehr beteiligt« gewesen.