Jobrettung hat ihren Preis

Zumindest das bange Warten der Beschäftigten hat nun ein Ende: Edeka und Rewe haben sich geeinigt, wie sie den Konkurrenten Kaiser’s Tengelmann unter sich aufteilen. Am Freitag teilten die Nummern eins und zwei im deutschen Lebensmittelhandel gemeinsam mit, dass der Kaufvertrag zur Weitergabe von Filialen im Rahmen der Ministererlaubnis nun fertig sei und noch am selben Tag dem Bundeswirtschaftsministerium zur Prüfung vorgelegt werde. Sobald auch mit dem Bundeskartellamt alles geklärt ist, hat Rewe angekündigt, seine Klage beim Oberlandesgericht Düsseldorf gegen die Ministererlaubnis zurückzunehmen. Zum Kaufpreis machten die Konzerne keine Angaben. Damit sind rund 15.000 Jobs im Einzelhandel vorerst gerettet.

Doch der Verkauf von Kaiser's Tengelmann (KT) an Edeka, der dann einen Teil der Filialen an Rewe veräußern wird, bedeutet langfristig eine Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel, die noch viel mehr Arbeitsplätze kosten wird. So gibt es nun zwar eine Einigung mit den Gewerkschaften ver.di und Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) über die Einbindung der KT-Betriebsräte in die bestehenden Strukturen. Doch die Beschäftigungsgarantie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist endlich. Betriebsbedingte Kündigungen und Änderungskündigungen sind nur für fünf Jahre ausgeschlossen. Im Falle einer Übertragung an selbständige Einzelhändler gilt dies für bis zu sieben Jahre. Vereinbart wurde nach Angaben der Gewerkschaften auch, dass weder Rewe noch Edeka eigene Mitarbeiter entlassen dürfen, um die Eingliederung geräuschlos vollziehen zu können.

Dennoch wurde durch den Deal die Marktmacht der Riesen im Lebensmittelhandel erneut verstärkt. Das wurde – vorbei an den Kartellbehörden – nur möglich durch eine Intervention von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD). Beim Einkauf werden die Konzerne nun für sich noch bessere Preise diktieren können. Langfristig werden außerdem sowohl Edeka als auch Rewe ihr Filialnetz ausdünnen, statt KT-Geschäfte in Nachbarschaft der eigenen zu betreiben. Welche Zukunft die anderen KT-Bestandteile wie Fleischereien und Lagerhäuser haben werden, ist zudem vollkommen ungewiss. Sie waren in den Verhandlungen ungeliebte Rangiermasse und werden kaum eine Zukunft über diejenige hinaus haben, die die Gewerkschaften den Unternehmen abtrotzen konnten.

Trotzdem überwiegt bei den Beschäftigtenvertretern momentan Zweckoptimismus: »Es ist uns gelungen, den Erhalt der Arbeitsplätze bei Kaiser’s vertraglich zu vereinbaren und den Beschäftigten qualitativ gute, tarifgebundene Arbeitsbedingungen zu sichern«, sagte die ver.di-Verhandlungsführerin für Berlin Brandenburg, Erika Ritter, als der den Weg für die Einigung ebnende Tarifvertrag am Mittwoch unterschriftsreif war.

Verständlich ist das Aufatmen der Mitarbeiter, ziehen sich die Verhandlungen zwischen KT-Eigentümer Karl-Erivan Haub und Edeka und Rewe doch mittlerweile über mehr als zwei Jahre. Mehrmals drohten sie zu scheitern. Der Spatz in der Hand ist dadurch immer attraktiver geworden.