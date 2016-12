Foto: Foto: Carlos Barria/Reuters

Abschied von Fidel Castro: Hunderttausende Menschen säumen die Straßen, auf denen der Wagen die Urne mit der Asche des am 25. November verstorbenen Comandante nach San tiago de Cuba überführt. In Jovel lanos begab sich der heute 82jährige Guillermo Enriquez Cádiz (Foto) an die Strecke. Er hatte zusammen mit Fidel in der Sierra Maestra gegen die Diktatur Fulgencio Batistas gekämpft. (jW)