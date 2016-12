Kalter Kaffee aus Berlin

Das hast Du schon beim letzten Mal erzählt, Kleiner: IWF-Chefin Christine Lagarde gibt sich gegenüber Klaus Regling verschlossen Foto: REUTERS/Eric Vidal

Der Vorsitzende des EU-Bankenrettungsprogramms ESM, Klaus Regling, gibt gern den harten Mann. Griechenland will er keine Schuldenerleichterungen gewähren. Der Internationale Währungsfonds (IWF) macht dies aber zur Voraussetzung für seine Beteiligung am laufenden Kreditprogramm für Athen. Bis Ende des Jahres muss der IWF seine Bereitschaft erklärt haben, so lauten jedenfalls die Bedingungen, über die die nationalen Parlamente in der EU, wie der deutsche Bundestag abgestimmt haben.

Regling pokert. Wie das Handelsblatt am Donnerstag berichtete, will er am kommenden Montag den EU-Finanzministern einen »Kompromiss« vorlegen, der allerdings der griechischen Regierung bereits im Mai in Aussicht gestellt worden sei. Demnach sollen Rückzahlungsmodalitäten der Kredite des ESM-Vorläufers ES FS um vier Jahre verlängert werden. Eine »Gebühr« solle Griechenland erlassen werden, wodurch das Land im kommenden Jahr 220 Millionen Euro sparen würde, und der ESM könnte langfristige, bis zu 30 Jahren laufende griechische Staatsanleihen kaufen, bei denen niedrige Zinsen garantiert würden. »Bis 2022 würde das für Athen zunächst zu höheren Kosten führen, das Land dann aber bis 2060 entlasten«, schreibt die Zeitung aus Düsseldorf. Der IWF dürfte sich für den kalten Kaffee Reglings kaum begeistern. Dennoch könnten der deutsche Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit Vertretern von EU, Europäischer Zentralbank und dem IWF in einer Telefonkonferenz darüber beratschlagen. In den vergangenen Wochen soll hinter verschlossenen Türen verhandelt worden sein (siehe jW vom 24. November), was Schäuble stets dementieren ließ. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte schon im Mai 2011, während klandestiner Verhandlungsrunden über die Konditionen für Griechenland-Kredite erklärt »Wenn es Ernst wird, muss man lügen.« Wenn Schäuble bis zum 31. Dezember keine Zusage vom IWF präsentieren kann, wird er im Bundestag erklären müssen, warum er Geld aus den öffentlichen Kassen im griechischen Bankensektor versenkt.