»Grundwasser ist verseucht, die Chemikalien erregen Krebs«

Foto: Sanjeev Gupta/EPA/dpa-Bildfunk

Sie wollen in den USA den »Schmähpreis« der ethecon-Stiftung, den »Internationalen Black Planet Award«, an Vorstände und Großaktionäre von Dow Chemical überbringen. Weshalb sehen Sie diesen Konzern in der Verantwortung für die Chemie-Katastrophe, die 1984 in Bhopal in Indien Tausende das Leben kostete und bis heute noch krank macht?

Am diesem Freitag, dem 2. Dezember, jährt sich zum 32. Mal der Tag, an dem sich eine der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte in Bhopal ereignete. Bis heute wird sie so gut wie totgeschwiegen. In der Verantwortung dafür stand das Pestizide produzierende Werk Union Carbide, heute ein Tochterunternehmen von Dow Chemical. Weil damals die Sicherheitsregeln nicht eingehalten wurden, explodierten 1984 25 bis 40 Tonnen der Chemikalie Methylisocyanat. Über das Fabrikgelände und das anliegende Armenviertel legte sich anschließend eine verheerende Gaswolke. Mehr als 20.000 Inderinnen und Inder starben damals.

Aber weshalb hat dann das Nachfolge-Unternehmen Dow Chemical den »Schmähpreis« verdient?

2001 kaufte Dow Chemical das Werk Union Carbide – damit aber auch die Last der Umweltschäden und ihrer Folgen für die in Bhopal lebenden Menschen. Da sich bis heute niemand um eine angemessene Entschädigung der Opfer und die Sanierung des Geländes gekümmert hat, erkranken dort immer noch Anwohner. Das Grundwasser ist verseucht, die Chemikalien sind krebserregend, Menschen waschen sich und reinigen ihre Lebensmittel damit. Wer nicht genug Geld hat, um sich in Flaschen abgefülltes Wasser zu kaufen, trinkt Wasser aus Brunnen. Viele leiden unter Hautausschlägen, ihre Organe werden geschädigt. Gemeinsam mit anderen Organisationen, darunter Greepeace, planen wir Aktionen in New York, Midland/Michigan und Seadrift, sowie in Houston/Texas. Wir wollen den »Schmähpreis«, einen billigen, schwarz angemalten Plastik-Globus, an die Vorstände Andrew Liveris und James Ringler und an Großaktionäre des Konzerns Dow Chemical übergeben. Der finstere Globus ist Symbol für den Ruin der Erde.

Wie haben Sie von den Problemen in Bophal erfahren?

Im Rahmen meines Sozialpädagogik-Studiums vor mehr als zwei Jahren hatte ich ein Praktikum in der selbstverwalteten Sambhavna-Klinik begonnen, die Opfer der Katastrophe behandelt. Sie liegt nur 500 Meter von der stillgelegten alten Fabrik entfernt,einer Ruine, wo heute noch Chemikalien lagern. Alles sieht aus wie vor 32 Jahren, nichts ist gereinigt. Ich habe bei Analysen des Grundwassers mitgewirkt, das unverändert verseucht ist.

Was planen Sie in den USA?

Am Donnerstag, dem Vorabend des Jahrestags, wollten wir an einer öffentlichen Auftaktveranstaltung teilnehmen und per Direktschaltung zu einer Versammlung der indischen Bevölkerung (Peoples Assembly) und zur Großdemonstration in Bhopal verbunden sein. Im Anschluss werden wir die Verantwortlichen in den USA aufsuchen.

Sie fordern, der Konzern müsse gerichtlichen Vorladungen aus Indien Folge leisten, die Opfer entschädigen und die großflächige Sanierung von Wasser, Luft und Boden durchführen. Wie hat er sich bislang verhalten?

Die Konzern-Spitze weist jede Verantwortung komplett von sich. Wir sehen das anders. Selbst wenn das Verbrechen, unter dem die Menschen dort heute noch leiden, Union Carbide verübt hat, kann sich Dow Chemical nicht aus der Verantwortung stehlen und sich nur die Rosinen herauspicken.

Was erwarten Sie?

Ich hoffe, dass wir die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregen können, damit die Vorstände endlich ihre Verantwortung wahrnehmen. Sie müssen es jetzt tun. Ich fürchte, dass mit der neuen Regierung Donald Trumps nichts besser wird: Er selber ist einer dieser Großkapitaleigner – und wird mutmaßlich mit diesen weiter kooperieren.