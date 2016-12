Putin: Wir wollen keine Konfrontation

Moskau, Kremlpalast, am Donnerstag: Während der Rede an die Nation Foto: REUTERS/Maxim Shemetov

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag seine Kooperationsbereitschaft mit dem Westen betont. »Wir wollen keine Konfrontation mit irgendjemand. (…) Wir brauchen Freunde, aber wir dulden keine Missachtung unserer nationalen Interessen«, erklärte er in seiner jährlichen Rede an die Nation in Moskau. Bei der Zusammenarbeit mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump setze er vor allem auf einen gemeinsamen Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Russland sei bereit zu einer Kooperation mit der neuen US-Führung, betonte Putin. Beide Länder hätten eine gemeinsame Verantwortung für die globale Sicherheit. Trump hatte im Wahlkampf eine neue Russlandpolitik angekündigt und mit Blick auf den Nahen Osten gesagt, dass das Hauptaugenmerk auf dem Kampf gegen die islamistische Miliz IS liegen müsse.

Anders als in früheren Reden an die Nation spielten internationale Themen diesmal eine untergeordnete Rolle. Putin rief vor rund 1.000 Amts- und Würdenträgern über 69 Minuten hinweg zur »Einigkeit in schweren Zeiten« auf und ging vor allem auf die Wirtschaftskrise und innenpolitische Probleme ein. Nach zwei Jahren Rezession beschwor er Zeichen der Entspannung. Die Strafmaßnahmen des Westens hätten nicht gewirkt, die Hauptgründe für den Abschwung seien vielmehr Defizite bei Investitionen, Wettbewerb und in der Ausbildung. Die russische Landwirtschaft etwa entwickle sich großartig, Russland verdiene derzeit am Agrarexport mehr als an der Ausfuhr von Waffen. Dabei habe die Rüstungsindustrie das höchste Wachstum zu verzeichnen: 2016 werde sie um mehr als zehn Prozent zulegen. Künftig sollten auch verstärkt zivile Erzeugnisse etwa aus Medizin, Raumfahrt und Energiewirtschaft in der Rüstung verwendet werden. Zugleich kritisierte der Präsident Kampagnen aus dem Ausland wie z. B. zum Doping russischer Sportler. Russland wolle aus der Schwäche eine Stärke machen und das fortschrittlichste System zur Dopingbekämpfung schaffen, erklärte er. Ein ausführlicher jW-Bericht folgt in der morgigen Ausgabe. (Reuters/dpa/jW)