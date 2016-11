»Wer hat dir deine Ruhe gekauft?«

»Jenseits aller nostalgischen Bezüge«: The Pop Group (hinten Mark Stewart) Foto: The Pop Group

Wie haben Sie als politischer Musiker erst das Brexit-Referendum und dann den Wahlsieg von Trump aufgenommen?

Gerade habe ich Slavoj Zizek und Noam Chomsky im TV gesehen, sie sprachen über das Ende des Realen, den Bankrott der alten Ideologien und den Zusammenbruch des Wirtschaftssystems. Meine Hoffnung ist, dass sich die Ideen des Ökonomen Joseph Stiglitz durchsetzen, denen Jeremy Corbyn anhängt. Zizek hat gemutmaßt, dass viele Menschen, die bisher politisch nicht engagiert waren, die eher als Zombies herumgelaufen sind und die bisher die Politiker über alles haben entscheiden lassen, jetzt wieder anfangen, über Politik nachzudenken. Dass sie sich erstmals engagieren und ihre Gegenmacht spüren.

In England ist eine Art Graswurzelbewegung rund um Jeremy Corbyn entstanden. Im Augenblick ist die Labour Party die stärkste politische Bewegung in England, Zigtausende sind neu eingetreten, weil sie Old Labour satt haben.

Das heißt, die 80er Jahre waren düsterer?

Wir dachten 1980, als Thatcher knapp ein Jahr an der Macht war, es würde einen Atomkrieg geben. Ich half im Büro der englischen Friedensbewegung, der »Kampagne für nukleare Abrüstung« (CND), die größte Demonstration in London seit den 50er Jahren vorzubereiten. Auf der Abschlusskundgebung traten The Pop Group vor 500.000 Menschen auf. Es war der letzte Auftritt der Band. Wir alle waren damals atmosphärisch erfroren wie Dinosaurier in einem Ice-Age-Film.

Stimmt es, dass Matt Groening, der Produzent von den »Simpsons«, die Pop Group dazu gebracht hat, wieder zusammenzukommen?

Das ist wirklich eine verrückte Geschichte. Ich war damals gerade in Berlin, wo ich ein Album mit Daddy G von Massive Attack, Kenneth Anger, Richard Hell und anderen produzierte, als ich einen Telefonanruf bekam. Es hieß, Matt Groe­ning kuratiert das Programm des »All Tomorrow Parties Festival«. Er wollte, dass sich zwei Gruppen wieder zusammentun: Iggy Pop sollte die Stooges wiederbeleben und ich die Pop Group. Im ersten Moment dachte ich, das ist eine Art der Nekrophilie. Doch waren wir eh’ schon dabei, unser Anfangsmaterial neu zu veröffentlichen, und ich dachte, wenn ich mit anderen Musikern zusammenarbeiten kann, warum kann ich das nicht auch mit meinen alten Freunden von der Pop Group machen? Wir wollten das als ein brandneues Projekt jenseits aller nostalgischen Bezüge betrachten. Sobald wir im Übungsraum waren, brach es dann wie bei einem Vulkan aus uns heraus. Als wenn ein Golem vorbeigekommen wäre und uns mit gewaltiger Kraft dazu inspiriert hätte, neue phantastische, kraftvolle Songs zu komponieren.

Das klingt wie ein Traum.

Ein Traum, der für mich auf einmal wahr geworden ist, ist der Post-Punk-Traum. Wir haben die Produktion und die finanziellen Dinge besser unter Kontrolle. Wir sind natürlich auch erfahrenere Menschen und dadurch stärker geworden. Aber verrückt ist das schon. Ähnlich wie für Iggy Pop, Mike Watt von fIREHOSE oder Ian MacKaye von Fugazzi – das sind alles Leute, die wirklich die Taschenlampe vor sich hertragen und niemals aufgeben.

Nach 35 Jahren Pause erschien dann 2015 das Comebackalbum »Citizen Zombie«, Nun folgte Ende Oktober schon wieder ein neues Album: »Honeymoon on Mars«. Die klaustrophobisch-düstere Stimmung darauf wird von einem hypnotischen Sound getragen. Ist die Band auf einer verzweifelten Reise, wie es im Eröffnungssong »Instant Halo« heißt?

Ja, wir sprechen über Flüchtlinge, die über das Meer kommen. Dass sich der Norden nicht vom Süden abkoppeln kann. Dass die Menschen in den USA ihren Katzen mehr Futter geben als die Menschen in Afrika zum Essen haben. Und dass die Menschen sich dort in Lebensgefahr begeben, weil sie hoffen, in Europa ein Eldorado zu finden, von dem wir wissen, dass es nicht existiert. Aber so viel ist sicher: wäre ich an ihrer Stelle, würde ich das genauso machen. Wir fühlen uns auf diesem Planeten wie Aliens – dieser Zustand zieht sich durch unser gesamtes Album. Denn dieser Planet wird von Psychopathen beherrscht. »War Inc.« thematisiert den militärisch-industriellen Komplex, der Wahlen manipuliert und Kriege vom Zaun bricht. »Zipperface« bezieht sich auf ein Protestplakat aus dem Pariser Mai 1968, auf dem ein Mädchen mit Digitalcodes auf Augen und Mund zu sehen ist. Wir fragen: »Who bought your silence?« (Wer hat dir deine Ruhe gekauft?)

Wenn das neoliberale Regime zerplatzt, wird es etwas Neues geben. Dass wir heute politisch nicht viel erreichen können, heißt noch lange nicht, dass wir in fünf oder zehn Jahren keinen Erfolg haben. Ohne Kurt Schwitters’ Dada-Collagen, ohne Emma Goldman und Michail Bakunin und ohne Baudelaires »Die Blumen des Bösen« hätten wir heute nicht die Freiheiten, die wir in Anspruch nehmen können.