Propaganda gegen Piloten

Die Beschäftigten, die gegen die Kundgebung der Piloten demonstrierten, übernahmen den Standpunkt der Lufthansa Foto: Uwe Anspach/dpa

Die Lufthansa-Spitze erhält im Tarifkonflikt mit den Piloten Schützenhilfe einiger »Beschäftigtenvertreter«. Am Mittwoch riefen Betriebsräte des Bodenpersonals in Frankfurt am Main zu einer Demonstration gegen die zeitgleich stattfindende Streikkundgebung der Pilotenvereinigung Cockpit (VC) auf. Auch von Konzernlobbyisten und neoliberalen Wirtschaftswissenschaftlern bekommen die Airline-Manager Unterstützung: Sie forderten am Mittwoch erneut eine Zwangsschlichtung.

Die Sprache, derer sich Rüdiger Fell, Vizechef des Betriebsrats des Frankfurter Lufthansa-Bodenpersonals und Vorsitzender der nichtgewerkschaftlichen »Vereinigung Boden« am Mittwoch bediente, war die der Konzernherren: Die streikenden Piloten nähmen andere Mitarbeiter und Passagiere »in Geiselhaft«. In der Belegschaft gebe es eine »schweigende Mehrheit«, die von Streiks die Nase voll habe. »Was immer die Piloten herausholen, muss am Ende des Tages an anderen Stellen im Unternehmen gegenfinanziert werden«, behauptete Fell. Mit ähnlichen Argumenten hatte er bereits 2010 einen Arbeitskampf von ver.di als »Streik der Funktionäre« diffamiert.

Die Unabhängige Flugbegleiterorganisation (UFO) und die DGB-Gewerkschaft ver.di distanzierten sich von dem Aufruf. »Wir halten die Demonstration für falsch und haben unsere Mitglieder aufgefordert, daran nicht teilzunehmen», sagte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle der dpa. Die ver.di-Betriebsräte hätten die Aktion ausdrücklich abgelehnt. Auch die ver. di-Jugend bei der Lufthansa-Technik Hamburg zeigte sich empört über dieses »absolut unsolidarische Verhalten«. Es sei »ein Irrglaube zu denken, dass irgend jemandem von uns Lohnabhängigen etwas geschenkt wird, wenn andere Kolleginnen und Kollegen weniger bekommen«, heißt es in einer Stellungnahme.

Die Mainstreammedien nutzten die Gelegenheit, um ausgiebig über die »Revolte bei Lufthansa gegen Piloten« (Bild) zu berichten. Und auch die bei jedem wirkungsvollen Ausstand geäußerten Forderungen für eine Einschränkung des Streikrechts ließen nicht lange auf sich warten. So forderte Hagen Lesch vom unternehmernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) eine »obligatorische Schlichtungsvereinbarung«. Damit habe man in anderen Branchen wie dem öffentlichen Dienst und der Metallindustrie gute Erfahrungen gemacht, behauptete der »Tarifexperte« am Mittwoch in der Rheinischen Post. Allerdings vergaß er zu erwähnen, dass Regelungen zur Schlichtung von Tarifkonflikten – wo es sie hierzulande gibt – freiwillig getroffen und nicht vom Staat verordnet werden.

Auch der Flughafenverband und der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) forderten eine Beschränkung von Streiks im Flugverkehr. Nur mit einer Zwangsschlichtung lasse sich »im Luftverkehr die friedensstiftende Kraft der Tarifautonomie zurückgewinnen«, sagte BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow in Berlin. Weitere Ideen zur Weiterentwicklung der »Tarifautonomie«: längere Ankündigungsfristen, Vereinbarung zur »Notversorgung«, verpflichtende Urabstimmung.

Jörg Handwerg, Sprecher der Vereinigung Cockpit, erklärte dazu auf jW-Nachfrage, Tarifkonflikte müssten gelöst und nicht unterdrückt werden. »Autoritäre Strukturen werden keinen Frieden herstellen.« Zu der Gegenaktion der Boden-Betriebsräte sagte er: »Es ist bedauerlich, dass einige den Argumenten der Geschäftsleitung auf den Leim gehen.« Das »Kuchenmodell«, wonach Verbesserungen für die einen Verschlechterungen für die anderen nach sich ziehen, sei falsch. »Es hat noch niemand am Boden oder in der Kabine mehr bekommen, weil die Piloten verzichtet haben«, betonte Handwerg.

Auf die geforderten Gehaltserhöhungen zu verzichten haben die Piloten wohl auch nicht vor. Die Kolleginnen und Kollegen seien »sehr entschlossen«, den Konflikt durchzustehen, so der VC-Sprecher. Womöglich beginnt die Konzernspitze langsam, das zu verstehen. Am Mittwoch erreichte die Pilotenvereinigung nach eigenen Angaben ein Schreiben des Unternehmens. Ob man dieses tatsächlich als neues Angebot bezeichnen könne, müssten die VC-Gremien aber erst bewerten, sagte Handwerg.