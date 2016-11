Kritik ist unerwünscht

Im Vorfeld des Ministerratstreffens der OSZE am 8./9. Dezember und des G-20-Gipfels Anfang Juli 2017 in Hamburg setzt der Senat der Hansestadt auf Eskalation. Offenbar auf politischen Druck von oben hat die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) am Dienstag den Mietvertrag für neun Räume gekündigt, in denen am Wochenende die lange geplante »Aktionskonferenz gegen den G20-Gipfel 2017« stattfinden sollte – mit fadenscheinigen Gründen.

Im Kündigungsschreiben an den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), das derselbe gestern auf einer Pressekonferenz öffentlich machte, wird eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch die Konferenz herbeiphantasiert, mit Verweis auf den Brandanschlag an den Messehallen vom Wochenende. Vor dem Hintergrund des Vorfalls, zu dem sich »linksextreme Gruppierungen bekannt haben, ist nicht auszuschließen, dass es bei dieser Veranstaltung zu Schäden kommen kann«.

In dem vom geschäftsführenden Präsidenten der HAW, Claus-Dieter Wacker, unterschriebenen Brief wird dem AStA vorgeworfen, nur ein »Strohmann« für die tatsächlichen Organisatoren zu sein. Am Montag habe die HAW durch eine Presseanfrage bei der Wissenschaftsbehörde erfahren, dass die zu den Mitveranstaltern gehörenden Gruppen Interventionistische Linke (IL) und Projekt Revolutionäre Perspektive (PRP) vom Verfassungsschutz als »gewaltbereite Linksextremisten« eingestuft würden.

»Der AStA ist kein Strohmann, sondern organisiert die Konferenz mit«, sagte der AStA-Vorsitzende Christoffer Bethmann. Bereits bei der Beantragung der Räume Anfang Oktober seien die IL und das PRP als Mitorganisatoren genannt worden. Bethmann kündigte an, juristisch gegen die Kündigung vorzugehen. Die Konferenz, zu der 250 bis 300 Aktivisten erwartet werden, soll auf jeden Fall stattfinden, entweder in der HAW oder an einem anderen Ort.

Auch Cansu Özdemir, Vorsitzende der Linksfraktion in der Bürgerschaft, wertete die Kündigungsgründe als »nicht nachvollziehbar«. Özdemir kritisierte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, deren Behörde im Hamburger Abendblatt die Kündigung als »nachvollziehbar« bezeichnet hatte. Fegebank wünsche offenbar keine Kritik an den Gipfeltreffen.