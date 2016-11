Lind, Székely, Manchen

Antiheld mit Gitarre: Klaus Manchen (vorn, links Frank Schöbel) Foto: Jan Woitas/dpa-Bildfunk

Vor 60 Jahren spielte die junge Rosalind Vorlag in Martin Hellbergs Spanien-Film »Wo du hingehst« eine Dirne. Sie war damals noch Schauspielstudentin in Babelsberg. Als sie im Jahr darauf von Helene Weigel ans Berliner Ensemble engagiert wurde, sagte die Prinzipalin: »Mit dem Namen kannst du nicht zur Bühne, Pupperl!« Gemeinsam einigte man sich auf »Katharina Lind«. Und so heißt sie bis heute.

Zwar wurde sie kein Star, aber Katharina Lind spielte im Laufe der Jahre nicht nur an Bühnen in Berlin und Thüringen, sondern übernahm auch Filmrollen, etwa in den Märchen »Die goldene Gans« und »Frau Holle«. Ihre Pechmarie war einerseits so gehässig und andererseits so menschlich nachvollziehbar, dass sie noch heute wegen der Rolle Autogrammwünsche erhält. Bei Egon Günther spielte sie 1968 die Mutter Gastl in der Becher-Adaption »Abschied« und verkörperte 1971 die Antifaschistin Oda Schottmüller in »KLK an PTX« von Horst E. Brandt. Da sie sich nach 1990 nicht am »Tanz ums goldene Kalb« beteiligte, ist sie seither vor allem mit anspruchsvollen Literaturprogrammen hervorgetreten. Am Sonntag kann sie ihren 80. Geburtstag begehen.

In dem Gegenwartsfilm »… und deine Liebe auch«, dem Ulrich Gregor 1964 »einen Anflug dokumentarischer Echtheit von Cinéma vérité« bescheinigte, war Katharina Lind die Gegenspielerin von Kati Székely im Kampf um Armin Mueller-Stahl. Die Székely wird am Freitag 75. Sie war bei den Dreharbeiten erst 20, aber weltläufig. In New York als Tochter eines ungarischen Emigranten und späteren Oscar-Preisträgers geboren, wuchs sie in Mexiko auf, weil ihr Vater Hans Székely als kommunistischer Sympathisant in den USA verfolgt wurde. 1956 siedelten sie nach Potsdam über, um für die DEFA zu arbeiten. Bald spielte sie am Theater und im Fernsehen Anne Frank. Publikumsliebling wurde sie 1962 mit dem abenteuerlichen Mehrteiler »Das grüne Ungeheuer«, beim Dreh verliebte sie sich in ihren Partner Jürgen Frohriep und blieb bis zu seinem Tod seine Ehefrau. Danach übernahm sie bis 1981 nur ab und an noch Film- und Fernsehrollen, war aber in der Schweiz auch lange als Psychotherapeutin tätig.

Zu den großen deutschen Charakterspielern zählt Klaus Manchen, der morgen 80 wird und viel zu selten zeigen darf, was er kann. Der gebürtige Breslauer spielte ab 1964 fast vier Jahrzehnte lang am Berliner Maxim-Gorki-Theater. Hier und im Fernsehen hatte er besonders in Stücken der russischen und sowjetischen Dramatik Erfolge, etwa bei Wampilow, Schwarz, Schatrow, Gorki und Tschechow. Im Film war er nie der Held, aber als Gegenspieler von Stars wie Gojko Mitic (»Der Scout«, 1983) oder Manfred Krug (»Der Blaue«, 1994) doch äußerst eindrucksvoll.