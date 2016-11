Wohin mit dem Geld?

Das Kapital bleibt zu Hause. Um Beijing herum soll die Megametropole Jing-Jin-Ji entstehen Foto: Jason Lee/Reuters

Da knurren die Unternehmer in der BRD. In China dürfen sie sich nicht so austoben, wie sie es gerne wollten. Am Dienstag gab die Deutsche Handelskammer in Beijing zu bedenken, dass sich unter den befragten 426 in der Volkrepublik tätigen Bossen Unzufriedenheit breitmache. Ein Drittel von ihnen habe angegeben, sich in China weniger willkommen zu fühlen, meldete dpa am Dienstag.

Wer ist den Chefs der Autoindustrie und des Maschinenbaus auf den Schlips getreten? Steigende Löhne und das langsamere Wachstum werden beklagt. Zudem werde die Konkurrenz durch chinesische Anbieter schärfer. Der deutsche Außenhandel fühlt sich durch wachsenden »lokalen Protektionismus« und »ökonomischen Nationalismus« diskriminiert.

Scheint so, als wolle sich China nicht so recht dem Ausverkauf preisgeben. Im März hatte die Regierung in ihrem 13. Fünfjahresplan beschlossen, das auf niedrigen Löhnen und hohen Exportquoten basierende Wirtschaftswachstum zugunsten der Entwicklung des Binnenmarkts zu drosseln. Statt Raten von durchschnittlich 9,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts strebt Beijing an, jährlich »nur« noch mehr Waren und Dienstleistungen in Höhe von rund 6,5 Prozent zu verkaufen. Die Produktion von Maschinen soll mit dem Westen standhalten – deshalb grollen deutsche Kapitalisten.

Beijing hat am Dienstag Regeln beschlossen, wonach Direktinvestitionen im Ausland künftig das Volumen von zehn Milliarden US-Dollar nicht mehr überschreiten dürfen. Angeboten für Übernahmen und Fusionen sei ab einer Milliarde US-Dollar eine Grenze gesetzt worden, wenn diese nicht zum Kerngeschäft des Investors gehörten, berichtete die Financial Times am Dienstag mit Bezug auf einen Entwurf des chinesischen Staatsrats. Die Vorschriften sollten vorübergehend (bis Mitte September 2017) in Kraft treten. Beijing scheint damit gegen Kapitalflucht vorgehen zu wollen. Zwischen Januar und September seien ausländische Direktinvestitionen durch chinesische Unternehmen um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 145 Milliarden US-Dollar gestiegen. Darunter ist auch die 44-Milliarden-Dollar-Offerte von Chem-China an den Schweizer Agrarriesen Syngenta. Der Yuan ist in diesem Jahr um 5,8 Prozent auf den niedrigsten Stand gegenüber dem US-Dollar seit acht Jahren gefallen. Im Währungskrieg versucht China, Luft zu bekommen. Die Zentralbank des Landes hat einen Großteil ihrer Dollar-Reserven verkauft. Die Vorräte lagen im Oktober mit 3,12 Billionen Dollar auf dem niedrigsten Stand seit März 2011. Der Trend zur Aufwertung der US- und Weltwährung und zur Abwertung des Yuan sei offensichtlich, berichtete die Financial Times. »Bei einigen unserer staatlichen Auslandsinvestitionen hat das in der Vergangenheit zu großen Verlusten geführt«, sagte der Chefökonom der Agricultural Bank of China Xiang Songzuo der Zeitung aus London.

Beijing wolle den Dienstleistungssektor im Inland als »neuen Wachstumstreiber« aufbauen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag. Tourismus, Altenpflege sowie Kultur, Sport und Gesundheit seien ebenso berücksichtigt worden wie Bildung und Ausbildung. Mehr Konsum in diesen Bereichen solle die Lebensgrundlagen der Menschen verbessern und zu wirtschaftlicher Umstrukturierung und neuem Wachstum beitragen. »Mit einer anhaltenden Verlangsamung konfrontiert, hat China Energie in den Dienstleistungssektor kanalisiert, um die nachlassende Fertigung und die schwachen Exporte auszugleichen. In den ersten drei Quartalen machten Dienstleistungen 58,5 Prozent des BIP-Wachstums aus, eine Erhöhung um 3,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr«, hieß es bei Xinhua. Und dann kam der Satz, der manche Deutsche auf die Palme brachte: Die Regierung werde außerdem höhere Qualitätsnormen für inländische Produkte festlegen, in der Hoffnung, Verbraucher anzuziehen, die normalerweise viel Geld für ausländische Waren ausgeben.

Die Ausmaße der Stärkung der Binnenwirtschaft sollte man sich vor Augen führen. Beijing will 36 Milliarden Dollar in den Ausbau von Eisenbahnverbindungen in der geplanten Megastadt Jing-Jin-Ji investieren, teilte die nationale Entwicklungs- und Reformkommission am Montag mit. Zu dem neuen Ballungszentrum, auf dessen Gebiet derzeit rund 110 Millionen Menschen leben, gehören die Hauptstadt Beijing, die Hafenstadt Tianjin und die Provinz Hebei. Konkret gehe es um neun Bahnprojekte mit einer Schienenstrecke von insgesamt 1.100 Kilometern, die bis 2020 umgesetzt werden sollten, meldete Reuters. Der Rahmenplan reiche bis ins Jahr 2030. Die neue Megacity umfasst ein Gebiet von 212.000 Quadratkilometern und ist damit doppelt so groß wie Südkorea.