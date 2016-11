Wechselt Kairo die Fronten?

Auf Partnersuche: Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi will sich von Saudi-Arabien lösen (Lissabon, 22.11.2016) Foto: Rafael Marchante / Reuters

Am Donnerstag meldete die libanesische Tageszeitung As-Safir, dass 18 ägyptische Hubschrauberpiloten nach Syrien entsandt wurden, um Damaskus bei der Bekämpfung des Terrorismus zu helfen. Sie sollen in Hama gegen die maßgeblich vom Westen und den Golfstaaten finanzierten und ausgerüsteten Dschihadisten im Einsatz sein. Al-Masdar News schrieb am gleichen Tag von der Ankunft ägyptischer Kampfflugzeuge in Hama.

Der ägyptische Staatschef Abdel Fattah Al-Sisi hatte am 21. November bei seinem Besuch in Portugal gegenüber dem dortigen Fernsehsender RTP angekündigt, fortan »Syrien, Libyen und den Irak« im Kampf gegen den Terrorismus insbesondere des »Islamischen Staats« (IS) unterstützen zu wollen.

Die jüngsten Meldungen lassen auf einen Bruch zwischen Kairo und Riad schließen. Nun ist die Rede von einer neuen Allianz zwischen Ägypten und Algerien sowie mit Syrien, Irak, Iran und Russland. Die von den Saudis gestoppten Erdöllieferungen sollen durch Importe aus Kuwait ausgeglichen werden. Außerdem wird die Frage der beiden Inseln Tiran und Sanafir im Roten Meer, die Al-Sisi ursprünglich den Saudis schenken wollte, jetzt in Ägypten vor Gericht verhandelt.

Ägypten ist unter anderem auf dem Sinai mit Dschihadisten konfrontiert. Gruppierungen wie Al-Qaida oder der IS sind dort aktiv. Vor einem Jahr stürzte über dem Sinai eine russische Verkehrsmaschine ab, die in Scharm El-Scheich gestartet war und sich auf dem Weg nach St. Petersburg befand. Alle 224 Insassen kamen ums Leben. Der IS erklärte, eine Bombe an Bord geschmuggelt zu haben. Am 20. November war von der Aushebung zahlreicher Terrorzellen in Ägypten die Rede. Angeblich habe der IS geplant gehabt, den Präsidenten Al-Sisi, aber auch den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Naif zu ermorden.

Am Aufschwung des Terrorismus dürfte Kairo nicht ganz unschuldig sein. So riegelte Al-Sisi den Zugang zum Gazastreifen ab und brachte damit die lokalen Schmuggler um ihr Geschäft. Eine Situation, die von Gruppen wie dem IS ausgenutzt wurde, um Anhänger zu werben. Vor allem aber schickte er die Muslimbrüder wenn nicht ins Gefängnis so zumindest in den Untergrund. Dass sie nun Umsturzpläne hegen, ist ihnen nicht zu verdenken.

Im Oktober verließ Al-Masdar News zufolge Ägypten die von Saudi-Arabien geführte und von den USA und anderen westlichen Ländern unterstützte Koalition gegen den Jemen. Das ägyptische Militär war dort zuvor an Luftangriffen gegen die aufständischen Ansarollah beteiligt. Der von den Saudis begonnene Krieg hat das ärmste Land der arabischen Halbinsel in eine schwere humanitäre Krise gestürzt.

Der Austritt aus der Kriegsallianz soll kurz nach einem Treffen des ägyptischen Geheimdienstchefs mit seinem syrischen Amtskollegen in Kairo erfolgt sein. Die saudische Aggression gegen Jemen hat Berichten zufolge dazu geführt, dass Verbände von Al-Qaida und vom IS in dem Land ganze Provinzen übernehmen konnten.

Ob es sich um eine Kehrtwende der ägyptischen Bündnispolitik handelt, ist fraglich. Vielmehr kann es sich um einen taktischen Kniff Kairos handeln, um den Hauptsponsoren des eigenen Militärs, die USA, unter Druck zu setzen. Denn der Terrorismus ist zwar eine Gefahr, doch eine noch größere ist die desolate wirtschaftliche Situation und die soziale Spaltung der Gesellschaft.