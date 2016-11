13 Monate ohne Privatsphäre

Feldbetten in einer der Berliner Turnhallen, in denen im Herbst 2015 Geflüchtete untergebracht wurden Foto: Kay Nietfeld/dpa-Bildfunk

Rund 20.000 Geflüchtete leben in Berlin in Notunterkünften, einige seit mehr als einem Jahr. Die Bewohner einer Turnhalle eines Oberstufenzentrums in Berlin-Gesundbrunnen wollen diesen Zustand nicht mehr hinnehmen. Erst hatten sie Angst. Der Leiter der Unterkunft, Mark Held, habe sie einschüchtern wollen, indem er wiederholt gesagt habe, dass sie am Ende nach Tempelhof verlegt würden – wohl in einen Hangar des ehemaligen Flughafens. Das erzählten die Bewohner der Notunterkunft in der Osloer Straße. Deshalb trauten sich viele nicht zu protestieren, erklärte einer der rund 20 Flüchtlinge, die am Donnerstag vor der Turnhalle demonstrierten. »Wir haben das Recht auf eine menschenwürdige Unterbringung«, »Unsere Menschenrechte werden verletzt« oder »Wir sind seit 13 Monaten im Lager« war auf den Plakaten zu lesen. Es gibt in der Unterkunft keine Privatsphäre, die Schlafplätze sind nur durch Laken abgetrennt. Junge Welt besuchte vor einigen Monaten die Turnhalle, in der heute rund 130 Menschen leben. Aus Sicherheitsgründen musste man dort einen persönlichen Kontakt haben – und seinen Personalausweis am Eingang hinterlassen. Jeder Besuch musste von der Leitung genehmigt werden. Das Essen, das ausgegeben wird, ist von schlechter Qualität. »Wir leben in einer Turnhalle. Diese sind nicht dafür konzipiert, um Menschen für ein Jahr zu beherbergen«, heißt es einer Protesterklärung der Flüchtlinge.

»Es ist ein Ort, an dem man nur eine Woche übernachten sollte«, sagte der frühere Leiter der Unterkunft, Christian Torenz. Vergangene Woche sei er grundlos gekündigt worden. Es gebe viel zuwenig Personal, erklärte er. Den Legionellenbefall der Wasserleitungen habe man daher auch nicht in den Griff bekommen. Torenz engagiert sich auch beim Verein Roter Stern Berlin e. V., der Sportangebote für Schutzsuchende organisiert. Auch diesem wird neuerdings der Zugang zu der Unterkunft verwehrt. Das, so Vereinssprecher Julius Martin, »erlebten wir in der letzten Woche das erste Mal«. Der Verein überlege deshalb, die Kooperation einzustellen.

Seit es eine neue Leitung gibt, sollen sich die Eingangkontrollen verschärft haben. »Uns wurde ein Vertrag ausgehändigt«, erklärte ein Aktivist von der Initiative »Lager Mobilisation Group«. Sie sollten unterschreiben, dass sie nichts über die Zustände, die sie in der Halle zu Gesicht bekommen, öffentlich machen würden. »Natürlich haben wir den Vertrag nicht unterschrieben, und so durften wir unsere Freunde hier nicht besuchen.« Die Gruppe versucht, den Bewohnern ihren Alltag zu erleichtern. »Wir haben den Protest nicht organisiert, sondern unterstützt«, so der Aktivist. »Wir haben einfach gewartet, dass es von den Betroffenen selbst kommt, und freuen uns.«

Heimleiter Mark Held war am Tag des Protests nicht zu sprechen. Er hätte »heute viel zu tun«, sagte ein Securitymann gegenüber jW. Man müsse sich einen Termin geben lassen.