All the President’s Men

Donald Trumps UN-Vertreterin in spe: Nimrata »Nikki« Haley mit ihrem Mann vor dem Kapitol in Washington, D.C. Foto: AP Photo/Richard Shiro

Die gegen den sozialen Abstieg ankämpfende »weiße Mittelklasse« hat Donald Trump ins Weiße Haus gewählt. Aber für seine Regierung bevorzugt der Milliardär Menschen seinesgleichen. Am Donnerstag wurde bekannt, dass er sich als Handelsminister den Großspekulanten Wilbur Ross wünscht. Dessen Vermögen wird auf fast drei Milliarden Dollar geschätzt. Die Medien haben Ross den Titel »König des Bankrotts« verliehen. Er bezieht sich darauf, dass der mittlerweile 78jährige es hervorragend verstanden hat, während der letzten Wirtschaftskrisen schiffbrüchige Unternehmen der Stahlindustrie und anderer Branchen gewinnbringend aufzukaufen. Solche Männer liebt die »weiße Mittelklasse«, die ihren Sozialneid lieber gegen Afroamerikaner, Latinos, Asiaten und den verelendeten Teil ihrer eigenen »Rasse« richtet.

Ross hat den republikanischen Präsidentschaftsbewerber während des Wahlkampfs mit üppigen Spenden unterstützt und gehört zu seinen engsten Beratern. Wie Trump ist er dafür, den Welthandel zu entliberalisieren und chinesische Importe mit hohen Zöllen vom US-Markt zu vertreiben. Das Department of Commerce, das er vielleicht künftig leiten soll, hat den gesamten Aufgabenbereich eines Wirtschaftsministeriums, das in den USA nicht existiert.

Zum obersten Promille der Gesellschaft gehört auch Elisabeth »Betsy« DeVos, die als nächste Erziehungsministerin festzustehen scheint. Mit nur 58 Jahren drückt sie das Durchschnitts­alter von Trumps Kabinett stark nach unten. Aber sozial passt die Frau aus superreichem Haus bestens hinein: Das Familienvermögen ihres Gatten wird auf mehr als fünf Milliarden Dollar geschätzt. Die künftige Ministerin betrachtet es als ihren Lebensmittelpunkt, die staatlichen Bildungsausgaben von den öffentlichen Schulen zu privaten Einrichtungen umzuschichten.

Als weitere Frau in seinem Kabinett hat Trump die Gouverneurin von South Carolina, Nimrata »Nikki« Haley, ausgewählt. Sie soll Vertreterin der USA im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen werden. Das gilt als Regierungsfunktion und muss vom Senat bestätigt werden. Die 44jährige wurde zwar in den USA geboren, ist aber Tochter indischer Einwanderer. In deutschen Medien wird ihre Ernennung als »Hoffnungsschimmer« gefeiert. Sie hatte während des Wahlkampfs gegen Trump Stellung bezogen. Eine Frau, eine Nicht-Weiße und zudem eine politische Gegnerin – so engstirnig sei der gewählte Präsident also gar nicht, triumphiert der Mainstream.

Was man aber nur selten auf deutsch liest: Haley gilt als »aufsteigender Stern der Tea-Party«. Während des Wahlkampfs um den Gouverneursposten 2010 lag sie in den Umfragen weit zurück, bis die ultrarechte Sarah Palin sie offensiv protegierte. Haley ist so extrem »pro life«, dass sie Abtreibungen mit ganz wenigen Ausnahmen verbieten will. Sie hat außerdem in South Carolina das erste bundesstaatliche Gesetz zur Illegalisierung der Werbung für den Boykott israelischer Waren durchgebracht. Gleichzeitig ließ sie Strafmaßnahmen gegen Unternehmen beschließen, die im Iran investieren. Sie befürwortet die Senkung der Steuerlast superreicher Bürger und rühmt sich öffentlich damit, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad in kaum einem anderen Bundesstaat so niedrig sei wie in ihrem.

Als wichtigste noch zu besetzende Regierungsämter bleiben das Außen- und das Verteidigungsministerium. Als nächster Pentagon-Chef ist an erster Stelle James N. Mattis, Marinegeneral im Ruhestand, im Gespräch. Für die Leitung des State Department scheint zwischen Mitt Romney, dem Präsidentschaftskandidaten der Republikaner vor vier Jahren, und dem früheren New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani entschieden zu werden.