»Merkwürdigkeiten in den Akten«

Soll Sexwünsche ihres Verlobten abgelehnt und mit ihm Vergewaltigungsopfer gesucht haben: die Angeklagte Xenia I. am Freitag im Gerichtssaal Foto: Sebastian Willnow/albild/dpa

Im Fall der getöteten chinesischen Studentin Yangjie Li stehen die Behörden unter Druck. Der mutmaßliche Haupttäter Sebastian F. ist der Sohn ranghoher Dessauer Polizisten. Der 21jährige und seine gleichaltrige Freundin Xenia I. müssen sich seit Freitag wegen gemeinschaftlichen Mordes in Verdeckungsabsicht und Vergewaltigung vor dem Landgericht Dessau-Roßlau verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft F. noch zwei weitere Vergewaltigungen vor, die er 2013 begangen haben soll.

Die Grausamkeit, mit der das Paar, vor allem der Polizistensohn, laut Anklage vorgegangen war, erschütterte beim Prozessauftakt sichtbar Besucher und Journalisten. Nur der Angeklagte wirkte ungerührt. Eine halbe Stunde lang erläuterte Staatsanwältin Heike Kropf den Tathergang und die Vorgeschichte. F. habe von seiner Verlobten I., mit der er seit 2013 zusammenlebte, ausgefallene Sexpraktiken verlangt. Damit er sie nicht verlasse, habe sie zunächst versucht, ihre Cousine dazu zu überreden. Weil diese zuletzt am Tag vor dem Mord ablehnte, habe das Paar am 11. Mai verabredet, ein Opfer zu suchen.

Spätabends habe sich Xenia I. vor die Tür ihres Wohnhauses begeben. Die 25jährige Yangjie Li lebte wenige hundert Meter entfernt und wollte joggen. Als sie vorbeikam, soll I. einen Notfall vorgetäuscht haben. Hinter dem Eingangstor habe F. Yangjie Li überrumpelt. Beide sollen sie in eine leerstehende Wohnung geschleppt haben. Nach einem brutalen Martyrium ließ das Paar sie zunächst schwerverletzt liegen. Als es später feststellte, dass die junge Frau noch lebte, sollen beide sie aus einem Fenster im ersten Stock geworfen und hinter ein Gebüsch gezogen haben. Dort fanden Passanten am 13. Mai die entstellte Leiche. Mediziner stellten schwerste Verletzungen fest, darunter innere Blutungen, Schädel- und Rippenbrüche.

Der Tatverdächtige ist kein unbeschriebenes Blatt. Kurz nach seiner Verhaftung Ende Mai habe sich eine heute 22jährige ehemalige Mitschülerin von F. gemeldet, so Kropf. Zweimal habe er sie gewaltsam missbraucht. Die Geschädigte habe drei Jahre lang geschwiegen, weil er ihr gedroht habe. Auch wegen Brandstiftung, Körperverletzung und weiteren Missbrauchs wurde gegen F. in der Vergangenheit ermittelt. Haben ihn seine Eltern schon damals geschützt? Der Verdacht jedenfalls war aufgekommen.

F.s Mutter Ramona S. ist Polizeibeamtin in Dessau. Sie hatte sich kurz nach dem Mord an Yangjie Li freiwillig der Ermittlungsgruppe angeschlossen und Zeugen befragt. Ihr Mann, Jörg S., Stiefvater des Angeklagten, leitete sogar das Dessauer Polizeirevier. Beide hatten dem Paar anderthalb Wochen nach der Tat noch beim Umzug aus dem als Tatort gesicherten Haus geholfen. Einen Anfangsverdacht auf Strafvereitelung im Amt wollte die Staatsanwaltschaft Magdeburg nicht erkennen. Gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung (MZ) hatte Jörg S. beteuert, die Wohnung nicht betreten und keine Beweismittel entfernt zu haben. Sachsen-Anhalts Innenministerium hatte den Exrevierleiter im Juni aber nicht deshalb versetzt, sondern weil er und seine Frau einen Tag nach der Trauerfeier ein Lokal in Dessau eröffnet hatten.

Rechtsanwalt Sven Peitzner, der die Eltern des Opfers in der Nebenklage vertritt, sieht bezüglich der Eltern des Angeklagten »Merkwürdigkeiten in den Akten«. Wie er ankündigte, will er ihre Rolle im Prozess noch einmal beleuchten. Das könnte auch den leiblichen Vater von F. betreffen. Er ist nach jW-Informationen Polizist in Halle. Unter Druck geraten war auch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau. Deren Leiter Folker Bittmann hatte kurz nach der Verhaftung des Paares dessen Version von »freiwilligem Sex« an die Presse weitergegeben, obwohl die Polizei sie bereits als unglaubwürdig verworfen hatte.

Richterin Uda Schmidt kündigte am Freitag an, kommenden Montag zunächst Polizisten zu vernehmen, die zuerst am Fundort der Leiche waren. Bis Ende Februar sind bereits Verhandlungstermine festgelegt. Weil die Angeklagten zur Tatzeit unter 21 waren, wird wahrscheinlich Jugendstrafrecht angewandt. Kann ihnen das Gericht die Tat beweisen und stellt es eine besondere Schwere der Schuld fest, erwartet beide eine Höchststrafe von 15 Jahren Haft.