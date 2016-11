Rechnungen von Ada Colau

»Keine Touristenwohnung«: Protest gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum in Barcelona Foto: Albert Gea/Reuters

Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau geht mit Geldstrafen gegen die Spekulation mit Wohnraum vor. Wie das Rathaus der katalanischen Metropole am Donnerstag mitteilte, wurden gegen die Wohnungsvermittlungsportale »Airbnb« und »Homeaway« Bußgelder in Höhe von jeweils 600.000 Euro verhängt. Damit soll die Vermittlung von privaten Ferienwohnungen ohne Genehmigung der Stadt bestraft werden. Die beiden Portale hätten nach ersten Strafen in Höhe von je 30.000 Euro, die im Dezember 2015 verhängt worden waren, weiter illegal Wohnungen vermittelt, betonte die Stadtverwaltung.

»Es gibt bei uns Tausende Wohnungen, die ohne Genehmigung vermietet werden und für deren Vermarktung überhaupt keine Steuern entrichtet werden«, erklärte Colau im Gespräch mit dem Rundfunksender Catalunya Ràdio. »Tourismus ist in unseren Augen positiv, aber er ist zuletzt aus dem Gleichgewicht geraten und hat bewirkt, dass das Grundrecht auf eine Wohnung verletzt wird«, erklärte die 42jährige, die vor ihrer Wahl zur Bürgermeisterin 2015 selbst in der Bewegung gegen Zwangsräumungen aktiv war. Ada Colau gehört dem Bündnis Barcelona en Comú (Barcelona gemeinsam) an, das vor der Wahl von linken und grünen Parteien gebildet worden war.

Barcelona ist die meistbesuchte Stadt Spaniens und in Europa einer der größten Touristenmagnete. Durch die steigenden Besucherzahlen kletterten die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren rasant in die Höhe, Häuser und Wohnungen im Stadtinneren sind für die meisten Einheimischen unbezahlbar geworden.

Erst vor wenigen Tagen hatte Colau Strafgelder in Höhe von je 315.000 Euro gegen die Banken ­BBVA, Santander und Sareb verhängt, weil diese Wohnungen in Barcelona leerstehen ließen. Das ist die gesetzliche Höchststrafe, die von der Bürgermeisterin verhängt werden kann. Ihr für Wohnraum zuständiger Stadtrat Josep Maria Montaner warnte bereits, dass weitere Schritte folgen können, wenn die Finanzinstitute die Zahlung verweigern. Er schloss gegenüber katalanischen Journalisten auch eine Enteignung der leerstehenden Wohnungen nicht aus. Zudem könnten weitere Finanzinstitute von Strafen betroffen sein. Insgesamt seien 207 Verfahren wegen Wohnraumspekulation anhängig, berichtete die Tageszeitung El Periódico. (dpa/AFP/jW)