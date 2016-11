Der Hohlweg zur Erkenntnis

Foto: Thomas Peter/Reuters

Mit dem festen Vorsatz, das schöne, aber abstoßenderweise zu »Hypezig« kommerziell verklärte Leipzig dem Erdboden gleichzutrinken, zogen wir los. Kein Glas ließen wir aus, keine Bouteille war uns zu teuer oder zu groß; dass man Opfer bringen muss, wussten wir wie jeder Kommunikaze-Kämpfer im Einsatz. Nach drei Tagen schienen uns Arbeit und Werk getan und vollbracht; wir schliefen unsere Räusche aus, rekonvaleszierten vier Tage lang, schwitzten wie die Saunakönige, tranken hektoliterweise Tee, Wasser und Säfte, ernährten uns von köstlichem Obst und von Quark, denn Quark macht stark; er muss ja nicht mit Leinöl angerührt werden wie in der Lausitz, wo man sagt: »Leinöl und Quark macht den Lausitzer stark.«

Nachdem unsere Körper erfrischt und unsere Geister klar geworden waren, reinigten wir uns ausgiebigst rituell, rasierten uns, zogen unsere elegantesten frischen Sachen an und verließen, selbstverständlich nichts als den Anblick von Ruinen erwartend, das Haus, um nachzusehen, was wir an- und ausgerichtet hatten. Nahezu unbeschreiblich ist der Schock, den wir erlitten, während wir den Abgleich zwischen phantastischer Vorstellung und wirklicher Wirklichkeit vollzogen: Leipzig stand wie eine Eins, von den Grundfesten bis zum letzten Dachfirst war alles unverändert beim alten.

Wir konnten es nicht fassen. Schwerst bedröppelt gingen wir nach Hause, und dann, tatsächlich erst dann, erkannten wir, dass Alkohol kein Sprengstoff ist, sondern ein Kopfsprenger, und dass jeder, der hinter diese Erkenntnis zurückfällt, irgendwann zur Sühne in Köln leben muss, im Stadtteil Köln-Wahn. Wem angesichts dieser furchtbaren Drohung nicht das Blut in den geplatzten Äderchen gefriert, hat eindeutig zuwenig Blut im Alkohol.