»Das ist wie Westfernsehen gucken«

Sie moderieren seit einigen Wochen bei RT das neue Format »451 Grad« – eine medienkritische Sendung, die jeweils Samstag gesendet wird. Warum dieser Titel?

Er ist eine Anspielung auf den 1953 erschienenen Klassiker »Fahrenheit 451« von Ray Bradbury – gemeint ist die Selbsentzündungstemperatur von Papier. Es ist später auch unter demselben Titel verfilmt worden. In diesem fiktionalen Roman geht es um eine Gesellschaft, in der Bücher verboten sind, weil sie zum eigenen Denken anregen. Wer will, kann gerne Parallelen zu unserer heutigen Medienlandschaft entdecken. Ich erinnere an die gegenwärtige Diskussion, auf Facebook Nachrichten zu zensieren, weil deren Verfasser nicht vertrauenswürdig seien.

Wir erleben in Deutschland zur Zeit eine gesellschaftliche Krise. Die Leute sind zunehmend unzufrieden – nicht zuletzt, weil sie der einseitigen Berichterstattung der gängigen Medien nicht mehr trauen. Wir bekommen viele Zuschauerkommentare, immer wieder taucht bei dem älteren Ostpublikum der Satz auf: »Das ist ein Gefühl wie früher, als wir Westfernsehen guckten«.

Was ist die Zielrichtung Ihrer Sendung? Medienschelte, kritische Begleitung oder Entlarvung der »Lügenpresse«, wie es von rechts gerne dargestellt wird?

Um Medienschelte geht es mir keineswegs, kritische Begleitung wäre zutreffend. Letztlich dreht es sich darum, über die Zuschauer dieser Sendung kritischen Druck aufzubauen, der die Macher der Mainstream-Sendungen dazu zwingt, journalistische Standards einzuhalten. Wenn man so will, kann man es auch »entlarven« nennen – es geht aber letztlich darum, das Bewusstsein dieser Leute ein wenig zu schärfen.

Das Wort »Lügenpresse« betrachte ich eher kritisch. Mit diesem Begriff stellt man pauschal alle Journalisten und Medienmacher unter den Generalverdacht, Lügner zu sein.

Wie reagieren die von Ihnen kritisierten Medien?

Verhalten bisher, um es milde zu sagen. Bild.de- Chefredakteur Julian Reichelt zum Beispiel hat uns zitiert, vermeidet aber die Nennung des Sendungstitels, wahrscheinlich, um keine Reklame für RT zu machen.

Sie wollen diese Medienmacher also über Ihre Zuschauer erreichen? Wie kommt »451 Grad« bei denen an?

Sehr erfreulich, wenn man sich die »Like«-Statistiken anschaut oder die vielen Zuschauerkommentare, die uns erreichen. Die sind durchgehend positiv – Beschimpfungen gibt es natürlich auch. Wir haben eine »451 Grad«-Sendung zur ZDF-Moderatorin Maybritt Illner gemacht , sie wurde über 30.000 Mal alleine auf You-Tube abgerufen. Die Abrufe per Facebook und andere Medien dieser Art kommen hinzu, sie lassen sich schlecht erfassen. Ein privater TV-Sender in Erfurt hat uns auch in sein normales Programm übernommen.

Trotz Ihrer spritzigen und witzigen Moderation macht die Sendung mitunter den Eindruck, dass ihr der rote Faden fehlt, dass Beiträge nicht gründlich durchrecherchiert sind. Fazit: hochinteressant, aber ein wenig konfus.

Die Kritik, wir recherchierten nicht gründlich, kann ich nicht bestätigen, da widerspreche ich entschieden. Was den »roten Faden« angeht, liegt es daran, dass wir noch in einer Selbstfindungsphase sind. Eigentlich will ich diesen »roten Faden« auch nicht, ich glaube, dass man dann Gefahr läuft, in der Routine zu versacken.

Andere Sender nehmen sich drei, vier Monate Zeit um ein neues Format intern auszuprobieren – wir sind aber gleich ins kalte Wasser gesprungen. Wir testen die Rubriken durch, wir möchten interaktiv auf unsere Zuschauer reagieren und nicht umgekehrt. In den nächsten Monaten wird sich bestimmt eine Grundstruktur entwickeln.

Von der Moderation dieser Mediensendung alleine kann man nicht leben – wie sieht Ihre Karriereplanung aus?

Ich konzentriere mich auf RT, überlege auch, ob ich nicht irgendwann eine politische Laufbahn einschlage. Aktuell bin ich aber als Moderator und verantwortlicher Chef vom Dienst der Sendung »451 Grad« mehr als beschäftigt. Meinen Master habe ich auf der hauseigenen Akademie der Deutschen Welle in Bonn gemacht, die Herausforderung, ein eigenes medienkritisches Format zu entwickeln und mitzugestalten, hat mich aber zu RT getrieben.

