Trump, quo vadis?

Donald Trump schon auf dem Weg nach unten? Foto: Lucas Jackson/Reuters

Gut zwei Wochen nach seiner Wahl zum 45. Präsidenten der USA hat Donald Trump viele seiner heißesten Unterstützer gegen sich aufgebracht. Er schaffte das am Dienstag mit der Ankündigung, er wolle nicht gegen Hillary Clinton ermitteln lassen. Damit hatte er während des Wahlkampfs mehrmals gedroht, nicht zuletzt während der von Millionen verfolgten Fernsehdiskussionen mit seiner Konkurrentin.

Mit dem Sprechchor »Lock her up!« (Sperrt sie ein) hatten Trumps Leute das Publikum bei vielen Veranstaltungen aufgepeitscht. Und das soll nun nicht mehr wahr sein? Die Ultrarechten sind nicht nur empört, sondern sogar beleidigt. Selbst Breitbart.com, die Webseite von Trumps »Chefstrategen« Stephen Bannon, schimpfte spontan über »gebrochene Versprechen«, entschärfte diesen Kommentar aber kurz darauf.

Nach einer anfänglichen Zusage und einem Rückzieher war Trump am Dienstag schließlich doch zu einem langen Gespräch mit der wichtigsten Tageszeitung seiner Gegner, der New York Times, bereit. Neben bekanntem Gezeter, wie etwa über die »Lügenpresse« – das skandieren Trumps Anhänger gern mal auf deutsch –, hatte der Frischgewählte auch ein paar neue Töne bereit. Zum Beispiel hatte er sich während seines Wahlkampfs positiv über das Foltern von Gefangenen geäußert. Jetzt aber zitierte er James N. Mattis, Marinegeneral im Ruhestand, der als Verteidigungsminister im Gespräch ist. Mattis habe ihm gesagt, dass »ein Paket Zigaretten und ein paar Dosen Bier« wirkungsvoller seien als körperliche Schmerzen, und diese Antwort habe ihn »sehr beeindruckt«.

Andere Aussagen Trumps, wie etwa zu dem von ihm bisher demagogisch bestrittenen Klimawandel, hat die Chefredaktion der New York Times anscheinend über Gebühr aufgebläht. Mehr als »Ich gehe offen an das Thema heran« und »Ich sehe mir das ganz genau an« hatte der Milliardär auch jetzt nicht zu bieten.

Trotzdem ist vorauszusehen, dass der 45. Präsident in diesen Tagen Vorentscheidungen treffen muss, welche seiner Versprechen und Drohungen er in die Praxis umsetzen will und welche nicht. Trump scheint ein Starrkopf zu sein, wenn man ihn unter Druck zu setzen versucht. Aber er agiert flexibel und soll sogar »charmant« sein, solange man ihm das Gefühl lässt, er treffe seine Entscheidungen selbst. Bleibt er beispielsweise, was enorm wichtig wäre, bei der im Wahlkampf beschworenen Kooperation mit Russland? Oder geht Trump auf Konfrontationskurs? Es gibt wohl niemanden, der sein Verhalten im Amt voraussagen kann. Diese Feststellung schließt sogar ihn selbst ein.

Das gilt auch für die Auswahl seines Personals. Es wäre nicht einmal verwunderlich, wenn er Hillary Clinton zur Außenministerin machen würde. Oder noch besser Condoleezza Rice, die das State Department unter George W. Bush leitete. Nicht nur Frau, sondern auch Schwarze. Dann soll noch mal jemand dem Präsidenten Frauenfeindlichkeit und Rassismus vorwerfen!