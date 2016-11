Foto: Marco Hadem/dpa-Bildfunk

Selbst der Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Frank-Jürgen Weise, der stets warnte, mit der Integration funktioniere es nicht, gibt sich optimistisch: Flüchtlinge seien besser ausgebildet als gedacht. Sie hingegen konstatieren, bayerische Behörden behinderten oft deren Arbeits- und Ausbildungsaufnahme – wie denn?

Im neuen Integrationsgesetz des Bundes ist geregelt, dass geduldete Flüchtlinge, auch wenn ihr Asylantrag abgelehnt ist, für die Dauer der Ausbildung in Deutschland bleiben können. Haben sie diese erfolgreich abgeschlossen und der Arbeitgeber übernimmt sie danach oder sie finden eine neue Arbeitsstelle, erhalten sie für weitere zwei Jahre Aufenthaltsrecht. Aus unserer Sicht ist das eine gute Brücke für Leute, die zwar kein Asyl erhalten, aber dennoch in Deutschland bleiben. Ihnen wird die Möglichkeit geboten, sich über Ausbildung und Arbeit zu integrieren. Doch das Bayerische Innenministerium stellt sich quer.

Wie äußert sich das in der Praxis?

Wenn Menschen etwa aus Afghanistan kommen und deshalb eine schlechte Prognose haben, bleiben zu können, verlieren sie ihre bereits aufgenommene Arbeit oder müssen ihre Ausbildung abbrechen. Menschen, die bereits eine Wohnung hatten, bekommen ein Arbeits- oder Ausbildungsverbot, müssen alles aufgeben und wieder in eine Flüchtlingsunterkunft einziehen. Das hiesige Innenministerium weist die Ausländerbehörden an, hier eine ganz harte Linie zu fahren: Abschiebung geht vor Ausbildung.

Können Sie ein Beispiel schildern?

Ein ganz drastischer Fall ist zum Beispiel der Umgang der Behörden mit Keita Balde, Senegalese aus Passau: Er hat dort in einer sozialen Einrichtung eine Ausbildung als Altenpflegehelfer absolviert, spricht gut Deutsch, würde nun gern eine Lehre als Altenpfleger beginnen – was ihm aber verweigert wird. Er kann nicht nach Senegal abgeschoben werden, weil er keinen Pass besitzt; aber Ausbildung und Arbeit sind ihm verboten. Ähnliches gilt für etwa 3.000 Senegalesen in Bayern, die aus dem sogenannten sicheren Herkunftsland zu uns gekommen sind. Nach Deutschunterricht und absolvierten Praktika für handwerkliche, industrielle oder kaufmännische Berufe heißt es dann: All ihre Bemühungen waren umsonst.

Welche Folgen hat das?

Niemand kann diesen Geflüchteten erklären, warum sie Deutsch lernen sollen, da sie doch bewusst in der Perspektivlosigkeit gehalten werden. Die Betroffenen sind frustriert, Integrationsunterstützung durch freiwillige Helfer und Lehrer wird zunichte gemacht. Die vom Innenministerium verordneten Arbeits- und Ausbildungsverbote richten groben Schaden an. Teilweise verabschieden sich Unternehmen daraufhin wegen schlechter Erfahrungen mit den Ausländerbehörden aus der Aufgabe der Flüchtlingsintegration. Das beklagen mittlerweile auch Wirtschaftsverbände in Bayern. Unternehmer hätten es satt, sich ständig mit der Behörde herumstreiten zu müssen: Entweder von vornherein, um überhaupt eine Erlaubnis zur Einstellung zu erhalten – oder aber sie stellen jemanden ein, der gute Arbeit leistet – dann wird er abgeschoben.

Aber die Behörden werben doch andererseits um Betriebe, die Flüchtlinge beschäftigen sollen.

In einem Fall hatte ein junger Albaner in einem Restaurant im Spessart seine Ausbildung als Koch beendet. Der Gastronom hätte nun logischerweise diese qualifizierte Arbeitskraft gern weiter beschäftigt und hat dafür gekämpft. Aber der Koch wurde abgeschoben. Der Chef war entsprechend wütend: Die Industrie- und Handelskammer möge aufhören, Prospekte zu verschicken, wie sich Betriebe bei der Integration von Flüchtlingen engagieren können.

Was müsste getan werden, um die Probleme zu beheben?

Wir arbeiten eng mit Gewerkschaften und Arbeitgebern zusammen. Die Priorität »Abschiebung vor Ausbildung« muss verändert werden. Wir fordern – auch mit unserer Kundgebung am heutigen Donnerstag – die Zurücknahme des Erlasses vom 1. September, in dem das Ministerium die Behörden zum harten Abschiebekurs auffordert.