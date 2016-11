Täuscher des Tages: Jens Spahn

Foto: Karlheinz Schindler/dpa-Bildfunk

Spalten, hetzen, täuschen. Mit dieser Methode versucht Finanzstaatssekretär Jens Spahn in der Rentendebatte Verwirrung zu stiften. Am Dienstag behauptete der Unionspolitiker, Altersarmut sei »derzeit nicht das größte Problem, im Gegenteil«. Der Beleg? Nur gut drei Prozent der über 65jährigen seien auf Grundsicherung angewiesen, während die Armut von Kindern bei 16 Prozent liege. Das hat schon Trump-Niveau. Da ist zum einen der dumm-dreiste Versuch, Alte und Familien gegeneinander auszuspielen. Zum anderen ist die Armutsquote in Wahrheit sowohl bei den Älteren als auch bei Kindern mit 17,2 bzw. 18,5 Prozent extrem hoch. .

Mit Fakten scheint sich Spahn ­ohnehin nicht gern aufzuhalten. Sonst wäre ihm aufgefallen, dass fast eine Million Rentner einen Minijob haben – und zwar sicher nicht alle, weil dieser ihnen so großen Spaß macht. Sogar von den über 75jährigen gehen noch 176.000 arbeiten.

Wenn Spahn jetzt wieder einmal die Bildung einer Rentenkommission ins Spiel bringt, geht es nicht allein darum, auf Zeit zu spielen und Aktivität zu simulieren. Die Ergebnisse, zu der die säuberlich ausgesuchten »Experten« kommen sollen, stehen schon jetzt fest: Angesichts der »demographischen Entwicklung« könnten die Renten nicht mehr finanziert werden, wird es heißen. Beschäftigte müssten zu privater Vorsorge verpflichtet und das gesetzliche Renteneintrittsalter noch weiter angehoben werden.

Altersarmut wird damit freilich nicht bekämpft, sondern verschärft – zum Beispiel, weil etliche Beschäftigte bei »frühzeitigem« Renteneintritt Abschläge hinnehmen müssen. Doch wo es viele Verlierer gibt, gibt es auch ein paar Gewinner: die »Arbeitgeber«, die Beiträge sparen; und die Versicherungswirtschaft, die sich an der »privaten Vorsorge« eine goldene Nase verdient. Sie werden ihren Dank an Spahn und Co. sicher auszudrücken wissen. (dab)