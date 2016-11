»Verbindungsdaten von Bürgern werden abgegriffen«

Das freut den Bundesnachrichtendienst: Erst die Überwachung öffentlicher Plätze ausbauen, dann die Bespitzelungsrechte des Geheimdiensts stärken Foto: Patrick Pleul/dpa-Bildfunk

Geheimdienste neigen zu Machtmissbrauch und Mauschelei. Die Linke warnt vor dem neuen Bundesnachrichtendienstgesetz: Es ermögliche massenhaftes Ausspähen durch In- und Auslandsgeheimdienste. Selbst der Betreiber des Internetknotens De-Cix in Frankfurt am Main ist besorgt. Was sind die Folgen der Regelung?

Alles Ausspähen durch Geheimdienste, worüber sich bislang die Öffentlichkeit zu Recht aufregt, soll per Gesetz künftig legal werden. Das betrifft auch das Abhören des Handys der Bundeskanzlerin Angela Merkel und das massenhafte Ausforschen von Bundesbürgern durch den US-Dienst NSA. Das kritisierte »Abhören unter Freunden« soll jetzt legal sein. Das Gesetz hat still und heimlich im Eilverfahren den Bundestag und ohne Einspruch auch den Bundesrat passiert. Der BND darf nun anlasslos Verkehrsdaten sechs Monate speichern, was der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes widerspricht. De-Cix weist darauf hin, dass nun Millionen Daten abgefischt werden. Zwar soll es einen Filter geben, der dies letztlich aber nicht verhindern kann. Inhalts- und Verbindungsdaten unschuldiger Bürger werden abgegriffen und der Überwachung preisgegeben.

Ist das ein gewiefter Schachzug der Bundesregierung? Nach dem Motto: »Wir passen die Gesetze so an, dass die aufgedeckten Aktivitäten des NSA/BND-Skandals nun legal sind«?

Es ist ein Kotau der Bundesregierung und der Landesregierungen vor den Geheimdiensten. Was aus guten Gründen illegal war und als Skandal galt, soll nun legal sein. Bisher galt in Deutschland die Unschuldsvermutung. Anlassfreie Vorratsdatenspeicherung widerspricht dem. Geheimdienste können Daten von Bürgern erheben, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen. Etwa darüber, mit wem sie telefoniert oder E-Mails ausgetauscht haben, auch um welche Inhalte es ging. Der Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten wird mit dem neuen Gesetz Tür und Tor geöffnet. Der parlamentarischen Kontrolle ist all das entzogen. Die Dienste widersprechen einer offenen Gesellschaft, weil sie im Verborgenen handeln und wir nie erfahren werden, was sie mit unseren Daten machen. Davor hat unter anderem auch der US-Geheimdienstenthüller Edward Snowden gewarnt.

Linkspartei und Grüne haben bei ihrer Forderung, Snowden nun doch in Berlin vor dem NSA-Untersuchungsausschuss zu befragen, Rückendeckung vom Bundesgerichtshof, BGH, bekommen. Welchen Stellenwert hat das?

Ob die Befragung stattfinden kann, ist ungewiss. Der BGH hat aber mit seinem Urteil zugestimmt, dass Untersuchungsausschüsse derartige Verbrechen aufklären dürfen – die Zeugenbefragung von Snowden ist dazu unerlässlich. Was er uns berichten kann, liegt in der Vergangenheit. Die Brisanz liegt darin, dass wir so im Detail erfahren, was künftig legal geschehen kann. Wir können Bürgerinnen und Bürgern vor Augen führen, welcher Überwachung sie ausgesetzt sein werden und mit welchen Methoden die Dienste erhobene Daten weiter bearbeiten. Es gibt nun den Auftrag, dass Snowden einreisen, dem Ausschuss Rede und Antwort stehen kann und Auslieferungsschutz vor den USA genießt. Die Bundesregierung hatte sich bisher geweigert, weil sie ein Zerwürfnis mit den USA befürchtete.

Am Donnerstag wird auf Antrag der Linkspartei eine Aktuelle Stunde im hessischen Landtag zur neuen gesetzlichen Grundlage stattfinden. Was ist dabei Ihr Ziel?

Auch wenn es Bundesgesetzgebung ist, betrifft es das hessische Landesgebiet besonders: Der größte Internetknoten De-Cix liegt in Frankfurt. Zudem hat die hessische »schwarz-grüne« Landesregierung im Bundesrat keinen Einspruch gegen das Gesetz erhoben. Und das, obgleich der innenpolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Jürgen Frömmrich, sich weiterhin so darstellt, als wären die Grünen, was die Geheimdienstüberwachung anbelangt, auf der Seite der Bewegung. Gegenüber der Presse behauptet er, verfassungsrechtliche Bedenken zu haben. Die Landesregierungen in Brandenburg und Thüringen, an denen Die Linke beteiligt ist, hatten sich zumindest enthalten – was üblich ist, wenn sich Koalitionspartner nicht einig sind. Die hessische Regierung hat aber Einstimmigkeit bewiesen. Wichtig ist uns, die Diskussion öffentlich weiterzuführen: Welche Macht wollen wir Geheimdiensten zugestehen?