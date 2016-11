Eine loyale DDR-Bürgerin

Danke für die Blumen: Angela Merkel im April 2000 auf dem CDU-Parteitag in Essen Foto: bonn-sequenz

Als Angela Merkel vor ihrer ersten Wahl zur Bundeskanzlerin stand, hatte sich ein Spaßvogel ihr Porträt vorgenommen, es per Computer auf älter getrimmt und daruntergesetzt: »16 Jahre Merkel sind genug!« Was damals als Witz gemeint und verstanden wurde, ist nun politisch in greifbare Nähe gerückt.

Es liegt auf der Hand: Wenn Angela Merkel in ihrem ersten Leben nicht DDR-Bürgerin gewesen wäre, dann würde sie im Sommer 2005 nicht Kanzlerkandidatin der Christlich-Demokratischen Union gewesen sein und würde 2016 nicht vor ihrer dritten Wiederwahl stehen. Nur ein solcher Hintergrund ermöglichte ihr diesen einmaligen – und am Ende erfolgreichen – Weg: Pressesprecherin des Demokratischen Aufbruchs, stellvertretende Regierungssprecherin unter Lothar de Maizière, Quotenministerin unter Kohl und so weiter bis hin zur Rolle als Hoffnungsträgerin der liberalen Welt und wer weiß was noch. Im Heimatstaat ihrer Kindheit und Jugend – wo sonst? – konnte Angela Merkel jene Eigenschaften ausprägen und entwickeln, die ihr auf dem Weg ins bundesdeutsche Ganzoben nützlich waren.

Morgens rannte ja damals jeder irgendwo hin, aber Angela Merkel nicht irgendwo hin, sondern ins Zentralinstitut für physikalische Chemie in Berlin-Adlershof. Dort und auch auf dem Bildungsweg dorthin war ihr Leben so normal, gradlinig und würdig, wie man es sich heute für viele Jugendliche wünschen würde: Eine Schulbildung, die den Namen verdient, Abitur, Studium, Promotion, Forschung. Angela Merkel konnte mit Fug und Recht als »nützliches Mitglied der sozialistischen Gesellschaft« gelten, sie wurde mit Auszeichnungen und Zusatzstipendien bedacht, sie hat konstruktiv ihren Beitrag zum Aufbau der entwickelten sozialistischen Gesellschaft geleistet und auch heute keinen Grund, das zu verleugnen. Von Widerstand gegen die DDR war sie ungefähr so weit entfernt wie Erich Honecker. Wenn sie in späteren Äußerungen die DDR als so hassenswert beschrieb, dann konnte sie ihr eigenes Leben in diesem Staat eigentümlicher Weise nicht meinen.

Bezeichnend ist dies: Schon bei oberflächlicher Betrachtung widerlegt der Werdegang Angela Merkels bis in die »Wende«-Zeit 1989 hinein eine Reihe von gängigen Klischees über die DDR. Dinge, die heute als Gemeingut gelten. Zum Beispiel, dass den Pfarrerskindern der Weg zum Abitur verschlossen war, dass Karriere nur machte, wer in der SED war, dass Vergünstigungen nur erhielt, wer mit dem MfS zusammenarbeitete und vieles mehr.

Gerade Angela Merkels Biographie beweist, dass alles viel komplizierter war. Tatsächlich kann sie als ein DDR-Förderkind gelten. Das Verhältnis zwischen ihr und dem DDR-Staat war von gegenseitigem Respekt geprägt. Und sie hat das in sie gesetzte Vertrauen nie enttäuscht. Die DDR jedenfalls wusste, was sie an ihr hatte. In einer schönen Stunde wurde ihr von der Grundorganisation der SED im Institut die Mitgliedschaft in der SED angetragen. Im Rahmen der Aufnahmekampagne zum IX. Parteitag. Angela Merkel hat nach einer Bedenkzeit von ein paar Tagen abgelehnt.

Und dennoch ist es kein Wunder, dass es unter dieser ostdeutschen Kanzlerin eben niemals zu einer halbwegs sachlichen Auseinandersetzung mit der jüngeren Vergangenheit gekommen ist. Dazu wäre es nicht einmal gekommen, wenn Angela Merkel dies gewollt hätte. Sie ist zu eng umstellt von Menschen, die in dieser Frage keine Zwischentöne dulden. Demzufolge sind ihre negativen Gefühle gegenüber der DDR zweifellos echt, aber sie haben weniger etwas mit ihrer damaligen Erfahrungswelt als mit ihrem heutigen Dilemma zu tun.