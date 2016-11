Trump beerdigt TPP

Protest gegen das TPP am 23. Januar in Kuala Lumpur Foto: REUTERS/Olivia Harris

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, schon am ersten Tag seiner Amtszeit das transpazifische Freihandelsabkommen TPP kippen zu wollen. In einer Videobotschaft über das Programm der ersten 100 Tage seiner Regierung teilte er mit, er werde den Ausstieg der USA aus TPP per präsidialer Anordnung veranlassen. »Das Abkommen ist ein potentielles Desaster für das Land«, sagte er.

Das TPP-Abkommen, das amerikanisch-asiatische Gegenstück zum TTIP-Vertrag zwischen den USA und der EU bzw. zum kanadisch-europäischen CETA, ist von zwölf Staaten einschließlich den USA unterzeichnet worden, aber noch nicht in Kraft.

Die japanische Regierung zeigte sich nach der Ankündigung Trumps geschockt. Das Abkommen habe ohne die USA keinen Sinn, sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga am Dienstag in Tokio. Dagegen hofft Australien noch auf eine Zukunft des Pakts. Premierminister Malcolm Turnbull brachte am Dienstag eine mögliche Änderung des Abkommens ins Spiel: »Wir müssen abwarten, inwieweit die USA sich bei TPP oder einer weiterentwickelten Version des Handelspakts engagieren wollen.« Neuseeland will ebenfalls am Vertrag festhalten. »Solange wir nicht wissen, wie die US-Regierung sich genau verhalten wird, setzen wir den TPP-Prozess erst mal fort«, sagte Handelsminister Todd Mc Clay am Dienstag.

Der designierte US-Präsident Donald Trump Foto: REUTERS/Mike Segar

In den USA zeigten sich die Anti-TPP-Initiativen erfreut über die »Beerdigung« des Abkommens. Die Kampagne »Flush the TPP« kommentierte auf Facebook: »Nicht Donald Trump hat TPP gestoppt. Wir, das Volk, haben TPP hinweggespült. Nun rufen wir dazu auf, alle manipulierten Handelsabkommen der Konzerne zu stoppen.«

In seiner Videobotschaft kündigte Trump zudem an, Umweltschutzvorschriften kippen zu wollen. So werde er im Energiesektor Regulierungen streichen, die auf Kosten von Jobs und Produktivität gingen. Dabei gehe es auch um das sogenannte Fracking und um »saubere Kohle«. Bei der Einwanderung werde er das Arbeitsministerium anweisen, alle Fälle von Visamissbrauch zu untersuchen, die US-Arbeitern schadeten, so Trump. (dpa/jW)