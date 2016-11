Ein wenig Klarheit

Erst wird ausgespäht. Was aber passiert danach mit den Informationen? Werden sie genutzt, um den bespitzelten Organisationen zu schaden, sie mit polizeilichen Mitteln zu zerschlagen? Foto: Stefan Wermuth/Reuters

Nur zugeben, was schon lange alle wissen, verschleiern, was noch im dunkeln liegt. Das ist die Strategie des britischen Polizeistaates im Umgang mit dem andauernden Skandal rund um verdeckte Ermittler in Gewerkschaften, Protestbewegungen und linken Organisationen. Das »Special Demonstration Squad«, eine im Jahr 1968 von der London Metropolitan Police gegründete Abteilung, hatte über Jahrzehnte hinweg systematisch Langzeitspitzel in soziale Bewegungen eingeschleust.

Eine vom Lord-Richter Christopher Pitchford geführte Untersuchung soll das Ausmaß der Bespitzelungen ermitteln. Zum Leidwesen vieler betroffener Aktivisten beschränkt sich die Untersuchung allerdings auf England und Wales. Schottland und Nordirland bleiben außen vor. Die Aktivitäten britischer verdeckter Ermittler wie zum Beispiel die des Polizisten Mark Kennedy, der unter anderem bei Antiglobalisierungsprotesten in Deutschland unterwegs war, bleiben ausgespart.

Die Untersuchung ist auch so schon ein Mammutverfahren. 200 Personen und Organisationen sind beteiligt. Darunter 21 Polizisten, Polizeieinheiten und andere staatliche Organe sowie 179 Personen und Organisationen, die von der Bespitzelung betroffen waren und eventuell immer noch sind. Im Jahr 2014 hatte die Londoner Polizei zugegeben, insgesamt 460 Organisationen unterwandert zu haben.

Nicht zuletzt aufgrund langjähriger Recherchearbeiten der Opfer sowie kritischer Journalisten weiß man von 106 identifizierten verdeckten Ermittlern. 42 von ihnen haben für ihre Arbeit die Identitäten verstorbener Kinder benutzt. 45 haben erfundene Identitäten, von 19 weiteren weiß man noch nichts Genaueres.

Britische Polizeiorgane haben auf konkrete Nachfragen immer eine Standardantwort parat: »Neither confirm nor deny – weder bestätigen noch verneinen.« Nur selten gelingt es, eine Bresche in diese Mauer des Schweigens zu schlagen.

Aber der 17. November war so ein Tag. In einer kurzen, auf der Webseite der mit dem Verfahren betrauten Richter veröffentlichten Erklärung wurde direkt vom »Polizisten N104, der den Namen ›Carlo Negri‹ trug«, gesprochen. Dieser habe um die Geheimhaltung seines tatsächlichen Namen gebeten.

Damit ist »Carlo Neri« einer der wenigen verdeckten Ermittler, dessen Existenz von der Polizei öffentlich zugegeben wird. Seine Spitzelkarriere steht stellvertretend für viele andere. Von 2001 bis 2006 infiltrierte er die trotzkistische Socialist Party. Dabei ging er enge und langfristige Beziehungen mit verschiedenen Frauen ein, einer der betroffenen machte er sogar einen Heiratsantrag. Dieses Verhalten war typisch für die Mitglieder des Special Demonstration Squads.

In der Londoner linken Szene baute sich Neri ein Image als antifaschistischer Aktivist auf. Regelmäßig beteiligte er sich am Ordnerdienst für antifaschistische oder friedenspolitische Demonstrationen. Er umgab sich mit dem Nimbus einer militanten Vergangenheit, behauptete Beziehungen zu den Roten Brigaden in Italien und der britischen Anti-Fascist Action gehabt zu haben. Neri arbeitete gar für einen Schlüsseldienst, was es ihm ermöglichte, als angeblichen Freundschaftsdienst für andere linke Aktivisten deren Türschlösser zu wechseln. Neri hatte somit Zugang zu deren Wohnungen. Außerdem unterwanderte er gewerkschaftliche Proteste und arbeitete möglicherweise an der Erstellung der schwarzen Liste mit, durch die britische Unternehmen die Anstellung aktiver Gewerkschafter zu vermeiden versuchten.