Mythos vom »Pipelinekrieg«

Syrien: Grund für US-Kriegseinsätze sind nicht Öl und Pipelines, sondern eine imperialistische Strategie Foto: Bassam Khabieh/Reuters

Ein Gerücht geht um: Bei der Unterstützung der Gegner von Baschar Al-Assad durch die USA und ihre Verbündeten auf der arabischen Halbinsel handele es sich in Wirklichkeit um einen »Pipelinekrieg«. Der syrische Präsident habe 2009 den Fehler gemacht, einem Pipelineprojekt des kleinen Fürstentums Katar nicht zuzustimmen. Die Leitung hätte unter anderem über syrisches Gebiet führen und Gas nach Europa bringen sollen. Assad habe seine Ablehnung mit der Rücksichtnahme auf Moskau begründet, da das Projekt offensichtlich dazu gedacht gewesen sei, Russlands Anteil am europäischen Markt zu verringern.

Der zweite Fehler Assads sei es gewesen, im Juli 2011 einen Pipelinevertrag mit dem Iran und Irak abzuschließen. Die Leitung, deren Bau damals vereinbart worden sei, habe iranisches Erdgas nach Europa transportieren sollen. Beide Projekte, das des Iran und das Katars, hätten, um den europäischen Markt zu erreichen, den Anschluss an die Nabucco-Pipeline vorgesehen. Diese befindet sich allerdings ebenfalls noch im Projektstadium und wurde im Juni 2013 für gescheitert erklärt, nachdem sich bereits mehrere Jahre zuvor Schwierigkeiten abgezeichnet hatten.

Eine ausführliche Darstellung der These vom »Pipelinekrieg« ist in einem Artikel von Robert F. Kennedy zu finden, den das Onlineportal EcoWatch am 25. Februar 2016 veröffentlichte. Der Autor ist ein Neffe des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy und Sohn von Robert Kennedy, der 1968 ebenfalls einem Attentat zum Opfer fiel. Der Artikel unter der Überschrift »Syria: Another Pipeline War« dient vielen Anhängern der These vom »Pipelinekrieg« direkt oder indirekt als Quelle.

Der linke Journalist Gareth Porter, der für seine gründlichen Recherchen bekannt ist, hat sich auf der Website Truthout mit dieser These beschäftigt. Die Überschrift des am 21. September veröffentlichten Artikels nimmt Porters Schlussfolgerung schon vorweg: »The war against the Assad regime is not a ›Pipeline War‹«. Der Autor verweist auf Meldungen aus den Jahren 2010 und 2012, die dafür sprechen, dass das Projekt des Fürstentums Katar am Widerstand Saudi-Arabiens gescheitert war, über dessen Territorium die Leitung nach Jordanien und von dort aus nach Syrien führen sollte. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Katar seinerseits bestrebt ist, sich nicht von den Saudis abhängig zu machen, und sich deshalb zum weltweit größten Exporteur von Flüssiggas entwickelt hat. Das wirft die Frage auf, wie ernst es Katar überhaupt mit dem Projekt war.

Dass Assad 2009 die Führung der Pipeline über syrisches Gebiet abgelehnt habe, sei damals nirgendwo berichtet worden, schreibt Porter. Diese Behauptung sei erstmals im August 2013 als kurze Randbemerkung in einer Meldung der französischen Nachrichtenagentur AFP aufgetaucht, die von vielen internationalen Medien übernommen wurde. Das eigentliche Thema der Meldung, die am 9. August 2013 veröffentlicht wurde, waren abenteuerliche, nicht durch nachvollziehbare Quellen belegte Details aus einem Gespräch zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem saudischen Geheimdienstchef, Prinz Bandar bin Sultan, das am 31. Juli 2013 stattgefunden haben soll. Hauptpunkt der unbewiesenen AFP-Darstellung: Bandar habe den Kauf russischer Waffen im Wert von 15 Milliarden Dollar und große Investitionen in Russlands Wirtschaft angeboten, falls Putin bereit gewesen wäre, Assad fallenzulassen. Das habe dieser jedoch abgelehnt.

Zu dem 2011 vereinbarten Pipeline-Vertrag zwischen Iran, Syrien und Irak, der angeblich unmittelbar die Unterstützung der bewaffneten Assad-Gegner durch die arabischen Monarchien und die USA ausgelöst haben soll, ist anzumerken: Der Abschluss wurde am 24. Juli 2011 von mehreren iranischen Agenturen und Medien gemeldet. Ihnen zufolge sollte die nach Syrien und von dort aus in den Libanon führende Gasleitung binnen drei Jahren fertiggestellt werden und rund zehn Milliarden Dollar kosten. Angeblich war sogar geplant, eine Unterwasser-Pipeline vom Libanon nach Griechenland zu bauen, um iranisches Erdgas auf den europäischen Markt zu bringen. Für Russlands Marktanteil wäre das allerdings nicht weniger problematisch gewesen als Katars Projekt. Dass Assad dieses mit Rücksicht auf Russland abgelehnt habe, während er dem iranischen Vorhaben anscheinend zustimmte, entbehrt der Logik.

Indessen handelte es sich damals, 2011, nur um einen Vorvertrag, dessen konkrete Inhalte noch auszuarbeiten gewesen wären. Das geschah jedoch nicht. Ein Blick auf die damaligen Voraussetzungen lässt das gesamte Vorhaben als unrealistische Träumerei der iranischen Propaganda erscheinen. Erstens: Iran war zu dieser Zeit noch Netto-Importeur von Erdgas, führte also mehr Erdgas ein als aus. Bis heute verbraucht das Land den größten Teil seiner Gasförderung selbst. Um die Förderung wesentlich zu steigern, was eine zentrale Voraussetzung des ambitionierten Pipeline-Projekts nach Europa gewesen wäre, wären riesige Investitionen erforderlich gewesen, die weit über den für den Bau der Leitung veranschlagten Kosten gelegen hätten. Zweitens: Aufgrund der US-amerikanischen Sanktionen war Iran damals vom internationalen Finanzmarkt abgeschnitten. Die US-Regierung bedrohte jedes Unternehmen, das in die iranische Energiewirtschaft investierte, mit schwersten Nachteilen. Alle internationalen Partner Irans aus dem Öl- und Gas-Sektor hatten sich zu dieser Zeit zurückgezogen.

Öl und Pipelines werden gerade von Linken immer wieder gern als zentrale Gründe für die Kriege der USA angenommen. Das Argument verkennt aber, dass diese Kriege Teil einer imperialistischen Strategie sind, die auf absehbare Zeit eher schlecht für die Geschäfte von »Big Oil« ist. Denn wo Krieg geführt wird, bricht die Förderung von Öl und Gas auf unabsehbare Zeit zusammen.