»Jobcenter gängeln extra, um strafen zu können«

Eine junge Frau ist mit mehreren Kindern in einem Schweriner Plattenbaugebiet unterwegs (20. August 2010) Foto: Bernd Wüstneck dpa/lmv/dpa-Bildfunk

Die Bundesagentur für Arbeit räumte jüngst ein, dass Familien und Alleinerziehende mit Kindern nicht von Sanktionen verschont bleiben. Rund 2.600 Eltern hatten sie in jedem Monat des vergangenen Jahres das gesamte Existenzminimum verwehrt. Welche Erfahrung haben Sie mit diesem Vorgehen?

Seit der Gründung des Vereins 2009 erlebe ich das immer wieder. Das Jobcenter im Märkischen Kreis schikaniert Eltern nicht minder als andere. Das Ermessen, das Sachbearbeiter ausüben müssen, legen sie fast immer zu Lasten der Betroffenen aus.

Zum Beispiel gibt das Gesetz vor, bei Kindern im Haushalt milder vorzugehen. Bei Sanktionen über 30 Prozent sollen Jobcenter von sich aus Lebensmittelgutscheine anbieten. Das wird hier so gut wie nicht beachtet. Personen, die zu 100 Prozent sanktioniert wurden, beantragen diese oft aus Unwissen nicht. Eine Folge ist dann, dass auch Krankenkassenbeiträge nicht mehr gezahlt werden. Die Kassenvertreter stehen dann vor der Tür, Betroffene rutschen in eine Schuldenspirale. Darüber hinaus werden die Gutscheine als demütigend empfunden. Man bekommt dafür lediglich aufgelistete Dinge, außerdem ist kein Supermarkt zur Annahme verpflichtet.

Können Sie an einem Beispiel erläutern, was im Fall einer sanktionierten Familie passiert?

Einer unserer drastischen Fälle betraf eine Familie mit Migrationshintergrund und sechs Kindern. Der Vater konnte kaum Deutsch lesen und schreiben. Er sollte Bewerbungen nachweisen, was er auch tat. Nur reichte er diese nach Ansicht des Sachbearbeiters zu spät ein. So kam die erste Sanktion. Die zweite folgte, als das Amt eingereichte Unterlagen nicht auffinden konnte. Das passiert sehr oft. Später gab es Probleme mit der Eingliederungsvereinbarung, die er unterschrieben hatte, ohne sie verstanden zu haben. Als die Familie in großer Not zu uns kam, hatte das Jobcenter sie monatelang getriezt und mehrfach Leistungen eingestellt.

Es braucht wenig Phantasie, um zu ahnen, dass so drastische Strafen Eltern verzweifeln lassen.

Sie wissen irgendwann nicht mehr weiter. Zwar bekommen die Eltern noch das Kindergeld. Von dem Geld aber können sie meist nicht mal die Miete zahlen. Natürlich ist das beängstigend, wenn bald der Kühlschrank leer ist und der Vermieter mit Kündigung droht. Wir versuchen dann, Ruhe zu bewahren und notwendige Schritte in Gang zu setzen. Dabei unterstützt uns ein Anwalt. Der konnte im Fall der Familie mehrere Sanktionen vor Gericht stoppen und die Umwandlung eines kleinen Darlehens in eine Summe für die Erstausstattung der Wohnung auf dem Klageweg erreichen.

Wer mittellos ist, braucht schnell Hilfe. Die Mühlen der Justiz aber mahlen langsam. Können Sie immer Schlimmeres verhindern?

Dass der Rechtsweg über den Widerspruch bis zu einer Verhandlung vor dem Sozialgericht Jahre dauern kann, ist ein großes Problem. Jobcenter sanktionieren ja sofort. Deshalb versuchen wir, wenn es irgendwie geht, zunächst einstweiligen Rechtsschutz zu erwirken. Aber auch das kann Wochen in Anspruch nehmen.

Schlimm ist, dass Jobcenter Betroffene oft extra gängeln, um sanktionieren zu können. Es werden Termine vergeben oder Dinge verlangt, die die Leute wegen ihrer persönlichen Situation gar nicht einhalten können. Einmal musste ein junger Mann, der krank war, monatelang vom Flaschensammeln leben. Ich bezeichne alle Sanktionen als seelische Grausamkeit.

Kinder genießen in Deutschland angeblich besonderen Schutz. Wo erhalten sanktionierte Eltern Hilfe?

Da bleiben wohl nur das Sozialgericht und Glück. Eltern haben eher Angst, dass das Jugendamt die Kinder aus der Familie holen könnte, wenn ihnen das Geld für die ausreichende Versorgung entzogen wurde.

Sind die Betroffenen zu duldsam?

Ich habe anfangs mit Mitstreitern versucht, eine Montagsdemo zu organisieren. Es kamen zu wenige. Mein Widerstand ist es nun, Erwerbslose zu unterstützen und zu stärken. Ich berichte über Schikanen der Jobcenter und Prozesse im Internet. Viele Betroffene knicken gegenüber Ämtern und Justiz zu schnell ein. Dabei hat vor Gericht fast jeder eine Chance. Außerdem agieren Jobcenter erfahrungsgemäß bei denen, die sich wehren, vorsichtiger. Wer nicht fit genug dafür ist, wird viel schneller und drakonischer sanktioniert.