Blackbox Trump

Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung am 6. September in Greenville, North Carolina. Die ehemaligen Neocons der Bush-Ära stellen sich gegen dessen offenen Rassismus. In anderen Fragen gibt es dagegen Übereinstimmungen Foto: Mike Segar/Reuters

Falls nichts dazwischenkommt, wird Donald Trump am 20. Januar 2017 als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt werden. Mit 70 Jahren wird er der Älteste sein, der jemals dieses Amt antrat.

Die Medien des Mainstream phantasieren über eine »weiße Revolution«, die am 8. November in den Wahllokalen der USA stattgefunden habe, und behaupten wie die Zeit am 9. November: »Die Wähler wollten den Wechsel.« Auch dass »die Amerikaner« sich für Trump entschieden hätten, war zu lesen. Aber nicht nur der Mainstream, sondern auch manche Rechte und Linke interpretieren in den Vorgang mehr hinein, als wirklich stattgefunden hat. Kommentatoren aus beiden Spektren neigen dazu, dem »amerikanischen Wähler«, der in Wirklichkeit eine rein fiktive Gestalt ist, ihre eigenen Wunschvorstellungen anzudichten.

Kein Erdbeben

Eine Betrachtung des Wahlergebnisses und seiner zu erwartenden Folgen muss daher bei den Tatsachen beginnen. 46,7 Prozent derjenigen, die sich an der Wahl beteiligten, stimmten für Trump, also nicht einmal die Hälfte. Das entspricht 23,8 Prozent aller Wahlberechtigten. Seit mindestens 16 Jahren ist das der niedrigste Anteil an den Wahlberechtigten, den ein republikanischer Präsidentschaftskandidat erreichte. Hillary Clinton hatte mit 47,8 Prozent einen kleinen Vorsprung vor Trump und unterlag nur aufgrund des Wahlmännersystems.

Für Trump stimmten 61,57 Millionen Wähler, für Clinton 62,98 Millionen. Sie verlor gegenüber Barack Obamas Ergebnis vor vier Jahren rund drei Millionen Stimmen, hauptsächlich bei Stammwählern der Demokraten wie Afroamerikanern, Latinos, Frauen und jungen Leuten. Verglichen mit Obamas grandiosem Wahlsieg 2008, liegt Clintons Ergebnis sogar um mehr als sieben Millionen Stimmen niedriger. Darin kommt zum Ausdruck, in welchem für die Partei selbst verheerenden Ausmaß die Demokraten das Vertrauen missbraucht und enttäuscht haben, das ihnen vor acht Jahren entgegengebracht wurde. Clinton ist die Personifizierung dieser Entwicklung. Einige Berechnungen deuten darauf hin, dass ihr innerparteilicher Konkurrent Bernard Sanders in der Lage gewesen wäre, die Wahl zu gewinnen.

Grundsätzlich entsprach an diesem 8. November die Verteilung der Stimmen nach Geschlecht, Alter, »Rasse«, Schulbildung und anderen zentralen Kriterien den meisten früheren Präsidentenwahlen. Trump holte Mehrheiten bei weißen Wählern, bei den Bewohnern von Kleinstädten und Landgegenden, bei Menschen mit niedrigerer Schulbildung, bei Protestanten (58 Prozent), Katholiken (52 Prozent) und vor allem bei den sogenannten Evangelikalen (81 Prozent) sowie bei Wählern ab 45 Jahren.

Diese Details zeigen, dass am 8. November kein politisches »Erdbeben« oder gar ein Aufstand gegen »die Eliten« stattfand. Trump verdankt seinen Sieg hauptsächlich dem Umstand, dass er im Gegensatz zu Clinton die Stammwähler seiner Partei fast vollständig zusammenhalten konnte. Nicht die US-amerikanische Gesellschaft als ganze hat sich nach rechts verschoben, wohl aber das Kräfteverhältnis innerhalb der Republikanischen Partei und vielleicht auch die sie unterstützenden sozialen Schichten und Kräfte (siehe junge Welt vom 5.11.2016).

Diese Entwicklung war schon mit der Entstehung der »Tea-Party-Bewegung« gleich nach Obamas erstem Wahlsieg im November 2008 sichtbar geworden. Im Juli 2010 schlossen sich die parlamentarischen Repräsentanten dieser Bewegung zum »Tea Party Caucus« zusammen. Es handelte sich praktisch nur um Politiker aus dem zweiten oder dritten Glied der Republikaner; die Parteiprominenz hielt sich fern. Demzufolge gewann diese Gruppe keine messbare Bedeutung im Kongress und existiert praktisch nicht mehr. Typisch für die »Tea-Party-Bewegung« war, dass sie fast alle Staatsausgaben radikal kürzen, den Militäretat aber ebenso radikal aufstocken wollte.

Wieweit Trumps Wahlsieg wirklich neue politische Entwicklungen in der traditionellen Wählerschaft der Republikaner widerspiegelt, bleibt noch zu untersuchen. Es gibt darüber keine zuverlässigen Informationen. Sicher ist vorläufig nur, dass Trump aus den republikanischen Vorwahlen als klarer Sieger hervorging. Bei ihnen konnte er 14,02 Millionen Stimmen auf sich vereinen, das entspricht umgerechnet 44,9 Prozent der Wahlbeteiligten. Die Nächstplazierten Ted Cruz (25,1 Prozent) und Marco Rubio (11,3 Prozent) sind vor allem in ihren außenpolitischen Vorstellungen ausgesprochene Hardliner.

Aufgescheuchte Neocons

Im Gegensatz dazu trat Trump im Wahlkampf immer wieder mit Äußerungen hervor, die ihn gegenüber Russland als einen besonnenen und kooperationsbereiten Politiker erscheinen ließen. Seine Kritik an den unter George W. Bush und Obama eskalierten militärischen Abenteuern vor allem im Nahen und Mittleren Osten deutete auf mögliche Schnittmengen mit der in den USA recht kleinen Strömung der sogenannten Isolationisten hin. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass Trump zwar etliche Interventionsentscheidungen der letzten zehn bis 15 Jahre scharf kritisierte, aber in keinem einzigen Fall eine praktische Korrektur oder gar einen Rückzug der USA von irgendeinem Kriegsschauplatz versprach. Einige dieser Interventionen – wie 2003 im Irak und 2011 in Libyen – hatte Trump früher selbst befürwortet, auch wenn er das jetzt leugnet. In seinem Führungsteam sind mit John Bolton, Newt Gingrich, Rudolph Giuliani und James Woolsey mehrere prominente Kriegshetzer aus der Bush-Ära. Bolton war zu dieser Zeit unter anderem Botschafter bei der UNO und Giuliani Bürgermeister von New York. Woolsey leitete unter Bill Clinton zwei Jahre lang den Auslandsgeheimdienst CIA.

Bolton, Gingrich und Woolsey wurden in der Bush-Ära den »Neokonservativen« zugerechnet. Tatsächlich gehörte aber allenfalls Bolton wirklich zum Kern dieser Strömung. Um sie herum scharten sich mehrere Gruppen und Seilschaften von zeitweiligen Verbündeten wie etwa Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, Bushs Sicherheitsberaterin und spätere Außenministerin Condoleezza Rice und Vizepräsident Dick Cheney. Bereits 2003, bald nach Beginn des Irak-Krieges, begannen die Neocons auseinanderzufallen. Aber seit der Entschluss von Trump feststand, für das Präsidentenamt zu kandidieren, rückten die früheren Führer dieser Strömung wieder näher zusammen und formierten sich zu einer neuen Allianz. Ihr Gegner ist jetzt der nächste Präsident der Vereinigten Staaten.

Ausnahmen gibt es nur ganz wenige. Der bedeutendste unter ihnen ist Norman Podhoretz, einer der Großväter des Neokonservatismus. Er hatte 1960 die Zeitschrift Commentary übernommen, die sich damals der intellektuellen Linken zurechnete, aber einige Jahre später über die Befürwortung des Vietnamkriegs auf Rechtskurs ging. Seit 2009 leitet sein Sohn John Podhoretz das Blatt. In einem Interview, das die Zeitung Times of Israel am 7. September veröffentlichte, erläuterte der mittlerweile 86jährige, warum er sich im Gegensatz zu nahezu allen anderen Neocons für die Wahl von Trump aussprach: Die Schwächen des Kandidaten seien ihm wohlbekannt. Er habe, »um es mild auszudrücken, keine große Bewunderung für ihn«. Es sei unmöglich, das Verhalten von Trump vorherzusagen. »Ich glaube nicht, dass irgend jemand genau weiß, was er jeweils tun wird.« Verglichen mit Hillary Clinton sei Trump aber »das kleinere Übel«. Zudem gehe es nicht nur um zwei konkurrierende Individuen, sondern um deren Parteien. Seiner Ansicht nach sei es gar keine Frage, dass den Demokraten in allen Israel betreffenden Fragen nicht mehr zu trauen sei. Die US-amerikanischen Liberalen allgemein und die Demokratische Partei im besonderen verhielten sich gegenüber Israel immer unfreundlicher und zunehmend sogar offen feindselig. Hauptpunkt der Kritik von Norman Podhoretz an Clinton und Obama ist der 2015 vereinbarte Vertrag mit dem Iran, der Einschränkungen von dessen Atomprogramm im Tausch gegen die Aufhebung einiger Sanktionen vorsieht. Trump hat im Wahlkampf angekündigt, Teheran zu einer Neuverhandlung des Abkommens nötigen zu wollen.

Dagegen gibt es seitens der Neocons keine Einwände. Trotzdem stellen sie im republikanischen Lager die Speerspitze der Kritik gegen Trump dar und werden ihm vermutlich auch künftig das Leben schwermachen. Nur wenige gehen allerdings soweit wie Robert Kagan, der am 18. Mai in der Washington Post schrieb, mit Trump komme der Faschismus nach Amerika. Aber dessen teils hämische, teils aggressive Attacken gegen Muslime, Afroamerikaner, Mexikaner, Chinesen, Immigranten und Flüchtlinge werden auch von anderen Neocons scharf kritisiert. Offener Rassismus und Polarisierung der US-amerikanischen Bevölkerung an dieser Frage gehören nicht zu Programm und Praxis der Neokonservativen. Aus ihrer Sicht schadet rassistische Demagogie der eigentlichen Hauptsache, nämlich der Gewinnung von Mehrheiten für eine aggressive und interventionistische Außenpolitik. Richard Perle, der in dieser Strömung eine führende Rolle spielte, bis er in den Verdacht der Bestechlichkeit geriet und sich 2003 zurückziehen musste, warf Trump im Dezember 2015 vor, mit seiner Polemik »einige Millionen Muslime zu verbittern, die schon in den Vereinigten Staaten leben, und die Wahrscheinlichkeit zu vergrößern, dass sie abgestoßen und radikalisiert werden«. Trump hatte im Wahlkampf ein unbefristetes Einreiseverbot für alle Bürger islamischer Länder und die Erfassung aller in den USA lebenden Muslime in einer speziellen Kartei angekündigt. Er will außerdem mindestens elf Millionen »illegale« Einwanderer abschieben lassen, davon drei Millionen gleich nach seinem Amtsantritt.

Schärfste Kritik

Kennzeichnend für die Vorgehensweise der Neokonservativen ist die Anfang August veröffentlichte Stellungnahme von 50 Personen – nicht ausschließlich und wohl nicht einmal mehrheitlich Neocons –, die während der Amtszeit von George W. Bush (2001–2009) hochrangige Funktionen im Sicherheitsapparat und im Außenministerium ausgeübt hatten. Initiator war Presseberichten zufolge Eliot Cohen. Der hatte nach dem 11. September 2001 die Parole vom »dritten Weltkrieg« gegen den »islamischen Terrorismus« in die Welt gesetzt.

Noch-Außenminister John Kerry am 14. Januar 2015 mit ­seinem iranischen Amtskollegen Mohammed Dschawad Sarif in Genf. Das Nuklearabkommen mit Teheran lehnen sowohl der designierte US-Präsident als auch die Neocons ab Foto: Rick Wilking/Reuters

Das »Statement by Former National Security Officials« (Stellungnahme früherer Nationaler Sicherheitsbeamter), so der offizielle Titel, spricht Trump generell die charakterliche, ethische und politische Qualifikation für das Präsidentenamt ab. Er habe »wiederholt bewiesen, dass er wenig Verständnis für Amerikas lebenswichtige nationale Interessen, seine komplizierten diplomatischen Aufgaben, seine unentbehrlichen Bündnisse und für die demokratischen Werte, auf denen die Außenpolitik der USA gründen muss, hat. Gleichzeitig macht er ständig unseren Gegnern Komplimente und droht unseren Verbündeten und Freunden.« Trump lege eine »alarmierende Unkenntnis grundlegender Tatsachen der gegenwärtigen internationalen Politik« an den Tag. Anders als frühere Bewerber um das Präsidentenamt, die ebenfalls keine außenpolitische Erfahrung hatten, zeige Trump zudem kein Interesse, sich auf diesem Gebiet wenigstens weiterzubilden. Die Unterzeichner seien überzeugt, dass Trump, falls er die Wahl gewinnen sollte, »der verantwortungsloseste Präsident in der amerikanischen Geschichte« werden würde.

Nach seiner Art schlug Trump hart zurück: Diese Leute seien »diejenigen, von denen das amerikanische Volk Antworten verlangen sollte, warum die Welt in einem chaotischen Zustand ist« – wörtlich: »Why the world is a mess.« »Wir danken Ihnen, dass Sie sich zu Wort gemeldet haben, so dass jeder im Land weiß, wer die Verantwortung dafür trägt, die Welt zu einem dermaßen gefährlichen Ort gemacht zu haben.«

Viele der Unterzeichner trifft dieser Vorwurf zu Recht. Trumps Polemik fehlt jedoch die innere Glaubwürdigkeit, da unter seinen außenpolitischen und militärischen Beratern viele Männer sind, für die genau das gleiche gilt. Bolton zum Beispiel, der in den Medien schon als möglicher Außenminister des 45. Präsidenten gehandelt wird, hat nicht nur 2002/2003 zum Krieg gegen den Irak gehetzt, sondern auch in den Jahren 2011–2012 gefordert, den Iran anzugreifen oder israelische Militärschläge zu unterstützen. Unter dem halben Dutzend von Politikern, die als Kandidaten für den Außenministerposten im Gespräch sind, ist nicht ein einziger, der für eine Abkehr von der interventionistischen Globalstrategie der USA steht.

Falls die Neocons sich an ihre langjährige Praxis halten, ist von ihnen demnächst, vielleicht noch vor der Amtsübernahme am 20. Januar kommenden Jahres, ein weiterer offener Brief mit noch mehr Unterzeichnern zu erwarten. Darin werden sie Trump vermutlich zu einer Reihe konkreter außenpolitischer Schritte und Festlegungen auffordern, wobei die »unverbrüchliche Freundschaft« mit Israel und die Notwendigkeit eines starken Auftretens gegenüber Russland zentrale Punkte sein könnten.

Einen Vorgeschmack liefert die lange Wunschliste, die Jason Dov Greenblatt und David Friedman – Trumps Spitzenberater zum Thema Israel und Naher Osten – am 2. November, also schon sechs Tage vor der Präsidentenwahl, als gemeinsame Stellungnahme veröffentlichten. Insgesamt handelt es sich um elf konkret ausformulierte Einzelpunkte, von denen zehn Israel und einer den Iran betreffen. Teilweise unter dem Vorwand, Trumps eigene Standpunkte und Absichten zu referieren, versuchen die beiden Autoren in Wirklichkeit, ihren Chef im Voraus auf bestimmte Positionen zu verpflichten. Dazu gehören die Anerkennung Jerusalems als »ewige und unteilbare Hauptstadt des jüdischen Staates« und die Verlegung der US-Botschaft aus Tel Aviv dorthin. Die US-Regierung solle sich verpflichten, alle gegenüber Israel »unfairen« Resolutionsanträge im UN-Sicherheitsrat durch ihr Veto zu verhindern und mehreren Unterorganisationen der Vereinten Nationen, die sich kritisch zur Besetzung des palästinensischen Westjordanlandes geäußert haben, die Finanzmittel zu streichen. Tatsächlich blockieren die USA schon seit Jahrzehnten konsequent alle Sicherheitsratsbeschlüsse, in denen Israel kritisiert wird. Die Betonung liegt jetzt auf der Forderung, dazu eine ausdrückliche Verpflichtungserklärung abzugeben.

Greenblatt und Friedman wollen außerdem die Abwendung von der »Zweistaatenlösung« und damit auch der Befürwortung eines palästinensischen Staates durchsetzen. Trump wäre der erste Präsident in der Geschichte der USA, der sich darauf verpflichten ließe. Mit der Formulierung, Israels Recht auf »Grenzen, die verteidigt werden können«, müsse unterstützt werden, verlangen Trumps Berater praktisch die Verewigung der Besetzung des Westjordanlandes. Trump selbst hat sich niemals in diesem Sinn geäußert, sondern im Gegenteil während des Wahlkampfs wiederholt seine Überzeugung bekundet, ausgerechnet er sei dazu berufen, das scheinbar Unmögliche, nämlich eine israelisch-palästinensische Verständigung, zu erreichen.

Drohung mit Amtsenthebung

In ihrer gemeinsamen Stellungnahme fordern Greenblatt und Friedman, alle Bemühungen um einen Boykott von israelischen Waren aus den besetzten Gebieten als »antisemitisch« zu brandmarken und »starke Maßnahmen« zu ergreifen, um derartige Aktionen zu verhindern. Sogar »die falsche Bemerkung, dass Israel eine Besatzungsmacht sei«, müsse von der US-Regierung ausdrücklich abgelehnt werden. Die Trump-Administration solle das Justizministerium auffordern, gegen »koordinierte Versuche, an den Hochschulen Studenten einzuschüchtern, die Israel unterstützen«, zu ermitteln.

Zum Thema Iran schreiben die beiden Trump-Berater, dass die US-Regierung gegen alle Verletzungen des Wiener Abkommens vom Juli 2015 – es sind aber nach den regelmäßigen Berichten der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA überhaupt keine iranischen Verstöße bekannt – vorgehen und harte neue Sanktionen verhängen müsse, »um die Welt und Irans Nachbarn vor dessen fortwährenden nuklearen und nichtnuklearen Bedrohungen zu schützen«. Trump hat zwar eine Neuverhandlung des Abkommens angekündigt. Andererseits deuten einige seiner Äußerungen darauf hin, dass er Iran als Verbündeten im globalen Kampf gegen die Terrororganisation »Islamischer Staat« sieht.

Selbst wenn man nicht von dem vielbeschworenen »gigantischen Ego« des gewählten nächsten Präsidenten der USA ausgeht, stellt die gemeinsame Stellungnahme von Greenblatt und Friedman eine außergewöhnlich dreiste öffentliche Illoyalität gegenüber ihrem Chef dar. Normalerweise hätte Trump darauf wahrscheinlich mit einem seiner Lieblingssprüche, »You are fired!«, geantwortet. Vielleicht kommt das noch, wenn organisatorisch vordringliche Dinge wie die Besetzung seines ersten Kabinetts bewältigt sind.

Aber Israel und die Nahostpolitik sind auf jeden Fall Trumps größter Schwachpunkt. Nicht das Verhältnis des nächsten Präsidenten zu Russland, das, objektiv betrachtet, natürlich die gesamte Außenpolitik der USA dominiert, sondern der Nahe Osten könnte die erste und zunächst wichtigste Angriffsfläche gegen Trump bieten. Für einen großen Teil der republikanischen Stammwähler, insbesondere die Angehörigen der mehr oder weniger christlichen Glaubensgemeinschaften, ist die bedingungslose Unterstützung Israels das einzige außenpolitische Thema, an dem sie wirklich engagiert und permanent Anteil nehmen.

Gerade auf diesem Gebiet ist Trump jedoch leicht verletzlich. Dass ihm selbst ein paar nicht wirklich judenfreundliche Schlenker anhängen, wäre, für sich allein genommen, noch nicht einmal schwerwiegend. Aber dass er gleich nach der Wahl Stephen Bannon, den Chef der rechtsextremen Website Breitbart News, offiziell zu seinem »strategischen Berater« ernannt hat, macht Trump äußerst angreifbar und dementsprechend abhängig vom geäußerten Wohlwollen der israelischen Regierung. Viele jüdische Organisationen der USA, insbesondere die in diesem Zusammenhang führende ADL (Anti-Defamation League), werfen nicht so sehr Bannon selbst, aber dem Umfeld von Breitbart News heftigen Antisemitismus vor. Nur ganz wenige jüdische Organisationen, darunter an erster Stelle die ZOA (Zionist Organization of America), haben sich ausdrücklich mit Bannon solidarisiert. Dieser sei »so pro Israel und projüdisch wie alle, die ich einmal getroffen habe«, versicherte ZOA-Präsident Morton Klein am vorigen Donnerstag der Jerusalem Post. Schließlich sei er, Klein, »ein Kind von Überlebenden des Holocaust« und toleriere Antisemitismus »keine Sekunde lang«.

Diese Art von Unterstützung, die Trump in den nächsten Wochen und Monaten dringend brauchen wird, könnte er jedoch schlagartig verlieren, falls er israelpolitisch nicht liefert wie gewünscht. Dann könnte die Bewegung zu einem Impeachment des Kongresses gegen den 45. Präsidenten der USA noch schneller in Gang kommen, als es gegenwärtig vorauszusehen ist.