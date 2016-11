Profitable Schulen

Foto: Marcel Kusch/dpa-Bildfunk

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat in einer Studie über die Jugend von heute ermittelt: »Die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien ist zur bedeutendsten Freizeitbeschäftigung für sie geworden.« Demnach surft nahezu jeder 17jährige täglich durchs Internet, verkehrt in »sozialen Netzwerken«, chattet, shoppt und spielt mit Smartphone oder Tablet. Einer früheren Untersuchung zufolge opfern die Heranwachsenden dafür fast vier Stunden pro Tag, nicht wenige sind sogar pausenlos online. Was schließt das DIW aus den Zahlen? »Es besteht eine zu starke Kluft zwischen der Medienpräsenz der Jugendlichen in der Freizeit und dem Einsatz digitaler Medien in der Schule.« Darauf muss man erstmal kommen.

In den 1980er Jahren trieben Teenager mit Walkman und Kopfhörer am Ohr ihre Eltern zur Weißglut. Was hätten die wohl zur Empfehlung gesagt, den Dudelkasten im Unterricht zu verwenden? Heute sehen sie sich vielfach durch die Herausforderungen der digitalen Technologien überfordert, sie erleben Kontrollverlust, Kinder, die durch Endlosablenkungsschleifen trudeln und in virtuellen Welten versacken. Die Zahl derer, die nicht mehr herausfinden und der Internetsucht verfallen, nimmt rasant zu. Trotzdem stellt sich die Politik hin und dekretiert, Schulen gehörten endlich und umfassend digitalisiert.

Man sollte die neuen Medien natürlich nicht komplett aus dem Klassenzimmer verbannen. So müsste sich ein eigens zu schaffendes Schulfach mit Fragen nach einem kompetenten, sinnvollen Gebrauch und den Gefahren der IT-Technologien für den einzelnen und die Gesellschaft befassen. Wenn alsbald das Whiteboard die Tafel ersetzt, wäre auch nichts einzuwenden. Selbst über Laptopklassen, sofern zeitlich und räumlich begrenzt, ließe sich diskutieren. Ansonsten sollte aber der Rat des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte beherzigt werden, dass Smartphones und Tablets im Unterricht nichts verloren haben. Wieso rät eigentlich keiner dazu, dass Schule eine gesunde Pause vom ständigen Auf-Sendung-Sein bieten müsste, so etwas wie die Offline-Ruhezone in der Wirrwarrwelt des »WWW«?

Die Antwort lieferte am Mittwoch und Donnerstag der nationale IT-Gipfel in Saarbrücken. Dort kasperten Industrievertreter und Kapitallobbyisten unter sich – weil in Abwesenheit lästiger »Zivilgesellschaft« – aus, was Bildung und Schule im »digitalen Zeitalter« zu leisten und welchen Interessen sie zu dienen hätten. Die Agenda beschränkt sich dabei im wesentlichen auf zwei Ziele. Erstens: ganz viel Geld zu machen. Denn 40.000 Schulen und zehn Millionen Schüler mit moderner IT auszustatten verspricht allerhand Profit. Zweitens: mit der richtigen Lernsoftware den nahtlosen Zugang ins Klassenzimmer und in die Köpfe der Lehrer und Kinder – bzw. Konsumenten, Staatsbürger, künftigen Arbeitskräfte – herzustellen. Dagegen war Orwells »Big ­Bro­ther« ein Anfänger.