Für ein »No« zum Regierungskurs

Italiens Kommunisten plädieren für ein »Nein« zu den Regierungsplänen: Anhänger von Rifondazione Comunista in Rom (auf einer Demonstration am 20. Oktober 2007) Foto: wikimedia.org/Commons/CC BY-SA 3.0

Beim am 4. Dezember anstehenden Referendum über die Entmachtung des Senats scheint sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen abzuzeichnen, bei dem die Linke inner- und außerhalb des regierenden Partito Democratico (PD) von Premierminister Matteo Renzi den Ausschlag für Sieg oder Niederlage geben könnte. Die Regierung begründet die geplante drastische Beschneidung der Kompetenzen des Senats unter anderem mit finanziel­len Einsparungen und der Aussicht auf eine effizientere politische Arbeit. Regierungschef und Unterhaus hätten, würde sich der Vorschlag durchsetzen, keine Blockaden ihrer Entscheidungen durch die zweite Parlamentskammer mehr zu befürchten.

In kaum einem politischen Lager gibt es jedoch eine einhellige Meinung zum »Si« oder »No« (Ja oder Nein). In den Kreisen der populistischen sowie der äußersten Rechten wird ebenso über die »richtige« Linie gestritten wie in der Protestbewegung Fünf Sterne (M5S) und dem vom PD geführten Regierungslager. In der breitgefächerten Linken dominiert hingegen eindeutig das »No«. Jene besteht derzeit in erster Linie aus den drei kommunistischen Parteien (Rifondazione Comunista, PRC, dem 2016 neu gegründeten Partito Comunista Italiano, PCI, und dem trotzkistischen Partito Comunista dei Lavoratori, PCL) sowie der Partei Linke, Ökologie und Freiheit (SEL).

Zu den bekannten Linken, die die Front des »No« anführen, gehören Spitzenpolitiker wie der frühere Chef der Gewerkschaft CGIL, Sergio Cofferati, der SEL-Vorsitzende Nichi Vendola und Renzis früherer Vizepremier und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Stefano Fassina. Sämtliche 25 Unterhausabgeordnete der SEL sowie sechs des PD plädieren für das »Nein«. Auch alle sieben Senatoren der SEL und zwei des M5S, die den autoritären Führungskurs ihres Chefs Beppe Grillo ablehnen, sind mit an Bord.

Mit seiner Ankündigung bzw. Drohung, im Falle einer Niederlage nun doch zurückzutreten, hat Renzi frischen Wind in die Kampagne gebracht. Aufschlussreich ist die Reaktion des extrem rechten Expremiers Silvio Berlusconi, der zwar für ein »No« eintritt, sich aber nicht der Forderung von Matteo Salvini, dem Chef der rechtspopulistischen Lega Nord, nach vorgezogenen Neuwahlen anschloss. Statt dessen wurde er am Donnerstag in der linken Zeitung Fatto quotidiano mit der Erklärung zitiert, Renzi werde »der politische Führer bleiben«, und es werde »kein Chaos geben«. Dahinter steckt, dass Renzi nach einer Ablehnung seiner Reform im Senat, der in diesem Fall die zweite Kammer des Parlaments bleiben würde, wieder auf Stimmen der Berlusconi-Partei Forza Italia (FI) angewiesen wäre. Er müsste dann mit dem Expremier zusammenarbeiten, wenn er weiterhin im Amt bleiben wollte. Der abgewirtschaftete Berlusconi wittert daher die Chance eines politischen Comebacks, möglicherweise sogar einer Übergangsregierung unter Einschluss der FI.

Dies offenbart ein Dilemma der linken »No«-Anhänger. Renzi macht sie bereits a priori dafür verantwortlich, dass ein Sieg des »Nein«-Lagers Faschisten und Rassisten in die Hände spielen würde. Die Linke begründet ihr Votum unterdessen mit der arbeiter- und gewerkschaftsfeindlichen Politik der Regierung. Unter Renzis Führung war es zur Beseitigung elementarer Arbeiterrechte gekommen; mit seiner »Jobs Act« genannten Arbeitsmarktreform wurde der Kündigungsschutzes für breite Beschäftigungsgruppen beseitigt. Diesem Kurs wollen seine linken Kritiker eine Abfuhr erteilen. Zudem lehnen sie Renzis Wahlgesetz »Italicum« ab – unter anderem, da es keine Parteienbündnisse (gemeinsamen Listen) mehr zulässt und eine Sperrklausel von drei Prozent vorschreibt. Angesichts magerer Umfragewerte hätte derzeit kaum eine Linkspartei die Chance, unter diesen Bedingungen ins Parlament zu kommen.