Über Geld spricht man nicht

Nein heißt Nein. Ein Graffito thematisiert die deutsche Vorherrschaft in der Euro-Zone in Athen (12. Juli 2015) Foto: Cathal McNaughton/Reuters

Der Euro hat ein »Europa der zwei Geschwindigkeiten« geschaffen. So wie es der deutsche Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erstmals 1994 vorgeschlagen hatte. In Griechenland und Spanien lag die Jugendarbeitslosigkeit im September 2016 bei über 42 Prozent. Die Exportüberschüsse der Bundesrepublik erreichten demgegenüber im selben Monat 24,4 Milliarden Euro.

Die Partei Die Linke hat ihre Haltung zum Euro 2011 im Erfurter Parteiprogramm formuliert: »Die Euro-Krise hat einen weiteren Beleg dafür erbracht, dass die EU-Verträge nicht für ein demokratisches, soziales, ökologisches und friedliches Europa taugen, sondern ganz im Gegenteil zur Verschärfung der Krise beitragen.« Ebenso wie der Landesverband in Nordrhein-Westfalen, der in seinem am 6. November beschlossenen Landtagswahlprogramm klare Stellung gegen die Gemeinschaftswährung bezieht: »Das deutsche Kapital dominiert den Euro-Raum«, heißt es darin. Die sogenannten Euro-Rettungspakete seien »nichts weiter als Finanzhilfen für Banken«. Nicht nicht nur die Agenda-2010-Politik werde in andere Länder exportiert, sondern auch die Schuldenbremse. Der Bundesausschuss, in dem alle Landesverbände vertreten sind, verabschiedete am 25. September ein Positionspapier, in dem es heißt, Die Linke müsse bereit sein, »den Euro als Gemeinschaftswährung in Frage zu stellen« (siehe Spalte).

Davor warnt der Vorsitzende Bernd Riexinger. In einem Beitrag für die Oktoberausgabe des von der Kovorsitzenden Katja Kipping betriebenen Onlinemagazins Prager Frühling schrieb er: »Die Befürworter einer Rückkehr zu nationalen Währungen oder eines anderen europäischen Währungssystems koordinierter nationaler Währungen – prominent vertreten von den Sozialdemokraten Heiner Flassbeck, Wolfgang Streeck sowie in der europäischen Linken u. a. von Jean-Luc Mélenchon, Stefano Fassina, Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht – setzen angesichts der berechtigten Kritik an den undemokratischen Institutionen der EU auf die Stärkung des Nationalstaates. Die Rückkehr zu nationalen Währungen soll Spielräume für eine stärker nachfrageorientierte Politik der Nationalstaaten im Interesse der Beschäftigten, Rentnern und Erwerbslosen eröffnen.« Hinter der Renaissance »national-keynesianischer Positionen« stehe die Hoffnung, »dass soziale Errungenschaften am ehesten noch auf der nationalstaatlichen Ebene verteidigt werden können«, so Riexinger.

Neben den von Riexinger genannten Oskar Lafontaine, Jean-Luc Mélenchon und Stefano Fassina gehört auch der Linke-EU-Abgeordnete Fabio De Masi zu den Initiatoren der »Plan B«-Konferenzen, auf denen in regelmäßigen Abständen über Alternativen zum Euro diskutiert wird. Gegenüber jW erklärte De Masi, man müsse zur Kenntnis nehmen: »Der Euro wird zerbrechen.« Ein unkontrollierter Zerfall des Währungsraums wäre »eine Katastrophe«. Ein Tabu, über die Zukunft des Euro nachzudenken, nutze nur dem deutschen Europa. »Es geht nicht darum, mit dem Euro-Ausstieg in den deutschen Wahlkampf zu ziehen, sondern ob Südeuropa kontrolliert aussteigen darf, um sich gegen Deutschlands Politik zu wehren. Ansonsten kämen eben »die Trumps und Le Pens an die Macht«, erklärte De Masi. Das »Euro-Tabu« sei ökonomischer Unfug. Ein Euro-Ausstieg würde nicht alle Probleme lösen, aber der Euro und das rot-grüne Lohndumping über die Agenda 2010 hätten die Situation verschlimmert. Der Slogan »Euro, so nicht!«, mit dem die PDS bereits 1998 vor der Fehlkonstruktion des Währungsraums gewarnt hatte, müsse weiter gelten, so De Masi. »Wir sollten die Partei nicht darüber spalten, sondern sowohl für eine Reform des Euro sowie für eine kontrollierte Exit-Option plädieren.« Wer aber Tabus errichte, »zwingt mich und andere, die viele Jahre für eine Reform des Euro und der EU-Verträge gekämpft haben, Rosenkränze zu beten, an die wir nicht mehr glauben«, so De Masi.

Auch Martin Höpner, Wirtschaftswissenschaftler am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln und wie De Masi Mitinitiator der Plan-B-Konferenzen, erklärte gegenüber jW, Riexingers Äußerungen hätten ihn »ganz schön erschreckt«. Gerade Deutschland habe heute selbstverständlich erhebliche Spielräume für eine expansivere Budgetpolitik. Progressive Kräfte müssten dafür eintreten, diese auch zu nutzen. »Eigentlich nahm ich immer an, die Warnungen vor solcherart imaginierten Sackgassen sei radikalen Neoklassikern vorbehalten.« Ebenso wie die Tarifautonomie müssten die inländischen sozialpolitischen Errungenschaften vor illegitimen Übergriffen durch das europäische Wettbewerbsrecht und der Binnenmarktfreiheiten geschützt werden.