Grundgesetzänderung für Autobahnmaut

Wolfgang Schäuble (CDU) findet Bezahlschranken für Pkw-Fahrer »vorteilhaft« Foto: Jens Büttner/dpa-Bildfunk

Die Bundesregierung denkt laut über die Einführung einer Autobahnmaut nach. Der Spiegel berichtete am Samstag, vorgesehen sei, bis zu 49,9 Prozent an der künftigen Verkehrsinfrastrukturgesellschaft an private Investoren zu veräußern. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) habe sich im Haushaltsausschuss des Bundestages für eine derartige Beteiligung ausgesprochen. Der Verkauf der Telekom und Post in den 90er Jahren hätten gezeigt, dass dieser Weg vorteilhaft sei.

Schäubles Ministerium erklärte, zu laufenden Gesprächen äußere es sich inhaltlich nicht. Notwendig für die Gründung dieser Gesellschaft ist eine Grundgesetzänderung: Künftig würde der Bund allein für Bundesstraßen und Autobahnen zuständig sein und nicht mehr zusammen mit den Ländern. Dafür soll der Artikel 90 der Verfassung geändert werden. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), dagegen widersprach dem Pressebericht: Schäuble habe im Ausschuss lediglich über »intensive Gespräche über Art und Form der Bundesautobahngesellschaft« berichtet, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In der Unionsfraktion gebe es noch keinen Konsens, private Unternehmen zu beteiligen, betonte Rehberg. Er persönlich sehe keine Notwendigkeit für einen solchen Schritt.

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) ließ widersprechen: Seine Position »ist und bleibt ganz klar: Es wird weder eine Privatisierung von Straßen noch der Bundesfernstraßengesellschaft geben«, sagte eine Ministeriumsvertreterin. Auch der für die Branche zuständige Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Sören Bartol, betonte, die SPD lehne eine Privatisierung ab. »Eine Änderung des Grundgesetzes wird es nur mit einer doppelten Privatisierungsbremse geben.« Die Grünen sind ebenfalls dagegen. »Wir wollen nicht, dass Autobahnen zu profitorientierten Anlageobjekten für Banken und Versicherungen werden – auf Kosten von Autofahrern«, erklärte Vizefraktionschef Oliver Krischer in Berlin. Die Steuerzahler hätten die Autobahnen schon einmal bezahlt. Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt kritisierte, mit einer Privatisierung drohten Nutzungsgebühren. »Arbeitnehmer dürfen aber nicht zu Melkkühen der Nation gemacht werden.« Die im Oktober beschlossene Neuordnung der Finanzbeziehungen von Bund und Ländern ist erforderlich, weil sowohl das bisherige System des Finanzausgleichs als auch der Solidarpakt II im Jahr 2019 auslaufen. (AFP/jW)