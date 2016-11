Patriotische Konkurrenz

»Für unsere und für eure Freiheit«: Linke Demonstration am Nationalfeiertag in Warschau am Freitag Foto: EPA/JACEK TURCZYK POLAND OUT/dpa - Bildfunk

In Polen ist am Freitag der 98. Jahrestag der Wiedergewinnung der staatlichen Unabhängigkeit des Landes begangen worden. Jedes politische Großlager – Nationalisten, Liberale und Linke – feierte das nationale Ereignis mit einer eigenen Demonstration und legte so die gegenwärtigen Risse in der polnischen Gesellschaft offen.

Der Tag begann mit einem katholischen Gottesdienst, zu dem sich die gesamte Regierung in dem zu diesem Anlass halbwegs fertiggestellten »Heiligtum der göttlichen Vorsehung« im Warschauer Vorort Wilanów einfand. Die seit Anfang der 1990er Jahre geplante Anlage soll ein Gelübde erfüllen, das der letzte Sejm des feudalen Polens bereits Ende des 18. Jahrhunderts aus Anlass der Verabschiedung der ersten Verfassung Polens (und Europas) im Jahre 1791 abgelegt hatte. Die seit einem Jahr amtierende Regierung der nationalkonservativen Partei PiS hatte, nachdem dem Erzbistum Warschau zwischenzeitlich das Geld ausgegangen war, weitere Staatsmittel für die bereits über 50 Millionen Euro teure Anlage lockergemacht.

Während in Wilanów die Regierung den Segen der Muttergottes für Polen erbat, sammelten sich am westlichen Rand der Innenstadt die Anhänger der parlamentarischen Opposition und des liberalen »Komitees zur Verteidigung der Demokratie« (KOD). Der ehemalige Staatspräsident Bronislaw Komorowski erklärte, Polen sei nur als demokratischer Rechtsstaat lebensfähig, dies habe die Geschichte gezeigt. In allen Redebeiträgen – es sprachen auch die Vorsitzenden der liberalen Oppositionsparteien »Bürgerplattform« und »Die Modernen« – wurde das Bestreben deutlich, den Patriotismus nicht der polnischen Rechten zu überlassen. KOD-Chef Mateusz Kijowski erklärte sogar, er hoffe, dass seine Organisation in zwei Jahren, zum 100. Jahrestag, gemeinsam mit den Rechten die Unabhängigkeit feiern könne. Die Teilnehmerzahl blieb mit maximal 20.000 Menschen weit unter den Erwartungen der Veranstalter. Dazu mag freilich auch das unangenehme Wetter beigetragen haben, denn die KOD-Anhänger sind überwiegend in gesetzterem Alter.

Zum rechten »Unabhängigkeitsmarsch« der polnischen Faschisten vom »Nationalradikalen Lager« (ONR) und der »Allpolnischen Jugend« kamen dafür trotz Schneeregens erheblich mehr Teilnehmer als erwartet. Die Polizei sprach von 60.000 Demonstranten, die Veranstalter von 75.000. Die Kundgebung der Rechten stand unter dem Motto »Polen - Bastion Europas« und richtete sich gegen eine »Islamisierung« des Kontinents. Mehr als die traditionelle Hasspropaganda (»Tod den Feinden des Vaterlandes«, »Mit Hammer und Sichel auf das rote/jüdische Pack«, »An den Bäumen werden statt der Blätter Kommunisten/Zionisten hängen«) und Entlehnungen aus Nazideutschland (»Polen erwache«) wurde inhaltlich nicht geboten. Der Ordnerdienst der Rechten verhinderte jedoch größere Randale und Sachbeschädigungen, um hässliche Bilder zu vermeiden. Liberale Medien, die solche Vorfälle hätten ausschlachten können, hatten ohnehin keine Akkreditierung für die Veranstaltung erhalten. Die Demonstranten verstanden sich nicht als Kritiker, sondern als Unterstützer der Regierung (»Präsident Duda, rette Polen«). Dazu passt, dass ein Posener PiS-Abgeordneter den Rechten den Bus für die Fahrt nach Warschau sponserte. Der erwähnte Staatspräsident Andrzej Duda schickte ein Grußwort, PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski gab dem Denken der Rechten am Abend mit einer Rede Stichworte, in der er die aus Europa heraufziehenden Gefahren für Polens Identität und Kultur beschwor.

Die dritte Veranstaltung des Tages war eine Demonstration »Gegen den Nationalismus«, zu der mehrere linke Gruppierungen aufgerufen hatten. Dazu zählten die linkssozialdemokratische Partei »Razem«, die sich neuerdings zur Advokatin eines linken Patriotismus macht, Anarchisten, Antifa-, Frauen- und LGBT-Gruppen. Rund 2.000 meist jüngere Teilnehmer zogen von der Altstadt vor das Gebäude eines Museums, in dem 1922 ein Nationalist den sozialdemokratischen Staatspräsidenten Gabriel Narutowicz ermordet hatte. Die Veranstalter sprachen nachträglich von bis zu 5.000 Teilnehmern; nach Augenschein wurde diese Zahl nicht erreicht.