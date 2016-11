Nadelstiche gegen Trump

Pistolenverkauf in einem Waffenladen in Missouri im November 2014: Bei den Abstimmungen am 9. November stand auch die stärkere Kontrolle des privaten Schusswaffenbesitzes zur Debatte. Foto: REUTERS/Jim Young

In der Aufregung über den Erfolg des Republikaners Donald Trump bei der Wahl zum 45. US-Präsidenten ging bislang unter, dass an jenem 8. November über mehr entschieden wurde als den neuen Machthaber im Weißen Haus. In 35 US-Bundesstaaten stimmten Wähler parallel zu den Präsidentschafts- und Kongresswahlen über rund 160 »Propositions« genannte Referenden ab, bei denen es um die Legalisierung von Marihuana oder den Mindestlohn oder sogar die Abschaffung der Todesstrafe ging.

Die in New York City ansässige investigative Internetplattform The Marshall Project, deren Autoren sich mit Themen aus der US-Strafjustiz und dem in letzterer nach Protesten aus der schwarzen Bevölkerung seit Jahren wachsenden Reformdruck beschäftigen, berichtete über bedeutende Erfolge bei den Volksentscheiden in diesem Bereich. Einige der Ergebnisse stünden im krassen Widerspruch zu der »harten Linie«, die der ab 20. Januar 2017 regierende neue Präsident Trump »im Bereich der Strafverfolgung bevorzugt«, und verwiesen deutlich auf die Widersprüche in der US-Gesellschaft.

In Kalifornien stimmten 64 Prozent der Wähler für »Proposition 57«, nach der künftig Straftäter, die keine Gewaltverbrechen begangen haben, eher auf Bewährung freizulassen seien, wenn sie an Ausbildungs- und Resozialisierungsprogrammen teilnehmen. Außerdem sollen nicht länger Staatsanwaltschaften, sondern künftig Richter festlegen, ob Jugendliche nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden.

Wie in Kalifornien votierten zwar auch die Wähler in Oklahoma für die Beibehaltung der Todesstrafe. Sie stimmten aber gleichzeitig zwei Reformen zu, mit denen die Inhaftierungsrate, die in diesem Bundesstaat die zweithöchste der USA ist, gesenkt wird. »Proposition SQ 780« stuft zahlreiche Delikte nicht mehr als Verbrechen, sondern als geringfügige Vergehen ein. Dazu gehört der Drogenbesitz zum Eigenverbrauch und Diebstahl von Gegenständen mit einem Wert bis zu 1.000 US-Dollar. Die damit einhergehende zweite Reform leitet dabei generierte Einsparungen im Bereich der Strafverfolgung künftig an einen Fonds zur Finanzierung der Behandlung von psychischen und Drogenerkrankungen weiter.

In New Mexico entschieden die Wähler, dass kein Beschuldigter mehr nur deshalb in Haft gehalten werden soll, weil er keine Kaution aufbringen kann. Damit übernehme dieser Bundesstaat in den USA eine Avantgardefunktion zur generellen Veränderung des Kautionsrechts, erklärte Cherise Fanno Burdeen, Leiterin des »Pretrial Justice Institute« in Maryland, das sich für Reformen im Bereich der Untersuchungshaft einsetzt.

Vier Bundesstaaten hatten Maßnahmen zur Kontrolle des privaten Waffenbesitzes auf dem Stimmzettel. In Kalifornien verlangten nun 63 Prozent der teilnehmenden Wähler eine stärkere Überprüfung der Käufer von Munition, wie bereits generell beim Kauf von Waffen üblich. Im Staat Washington können Richter in Zukunft Waffen bei Personen beschlagnahmen lassen, die als »gefährlich« eingestuft werden. Mit sehr knapper Mehrheit wurde in Nevada der Volksentscheid für die obligatorische Kontrolle von privaten und Internetwaffenverkäufen gewonnen, welche bislang völlig freigegeben waren. Bei einer Abstimmung in Maine wurden vergleichbare Überprüfungsmechanismen derweil abgelehnt.

Bei den Wahlen der Bezirksstaatsanwälte schlug in Tampa (Florida) der Herausforderer der Demokraten, Andrew Warren, den bisherigen Amtsinhaber der Republikaner, Mark Ober, indem er ankündigte, weniger Jugendliche nach Erwachsenenstrafrecht anzuklagen, die Todesstrafe seltener zu beantragen und eine Kommission einzusetzen, die Unrechtsurteile untersucht. In diesem Bezirk setzt sich die Hälfte der Bevölkerung aus Schwarzen und Latinos zusammen, ein Drittel der Bevölkerung ist jünger als 20 Jahre. In Houston (Texas), wo über die Besetzung des Bezirksgerichts von Harris County entschieden wurde, warf die Stimmenmehrheit für Kim Ogg (Demokraten) Devon Anderson (Republikaner) aus dem Amt, weil Ogg die Bewegung »Black Lives Matter« unterstützt und versprach, den Besitz geringfügiger Mengen von Marihuana nicht länger zu verfolgen. In Denver (Colorado) bestimmten die Wähler die bisherige demokratische Abgeordnete Beth McCann zur leitenden Staatsanwältin, weil sie gelobte, »gegen die überproportionale Inhaftierung von Farbigen vorzugehen« und sich »für Vertrauensbildung zwischen Polizei und Bürgern« einzusetzen.