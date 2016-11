Gegen Erdogans Killer

Gegen die »in Entstehung befindliche Diktatur« in der Türkei gingen am Sonnabend in Köln zehntausende Aleviten und Kurden auf die Straße Foto: picture alliance / AP Photo

Nach der Absetzung von Bürgermeistern und der Verhaftung von Abgeordneten der links-kurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP) hat die türkische Regierung zu einem weiteren Schlag gegen die demokratische Zivilgesellschaft ausgeholt. Auf Grundlage des Ausnahmezustandes wurden am Freitag 370 Nichtregierungsorganisationen wegen »Gefährdung der nationalen Sicherheit« verboten. 190 der per Dekret von Präsident Recep Tayyip Erdogan geschlossenen Vereinigungen sollen angeblich der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nahestehen, 19 weitere der ebenfalls im Untergrund agierenden sozialistischen DHKP-C. Die Polizei stürmte und versiegelte am Wochenende Büros und Vereinsräume im ganzen Land.

Verboten wurden der Dachverband der kurdischen Frauenbewegung (KJA) in Diyarbakir sowie Frauenberatungsstellen im ganzen Land, kurdische Sprach- und Schriftstellervereinigungen sowie das bekannte Dicle-Firat-Kulturzentrum in der Altstadt von Diyarbakir. Versiegelt wurden die Räumlichkeiten des Sarmasik (Efeu), eines Vereins zur Armutsbekämpfung, der 35.000 bedürftige Menschen in Diyarbakir mit Lebensmitteln versorgt hatte, ebenso die des Rojava-Hilfsvereins, der humanitäre Unterstützung für Flüchtlinge aus Syrien und den von der Armee zerstörten Städten im Osten der Türkei geleistet hatte. Die sozialistische Hilfsvereinigung für politische Gefangene TAYAD in Istanbul wurde ebenso geschlossen, zudem drei fortschrittliche Anwaltsvereinigungen. Auf einem über Twitter verbreiteten Video ist zu sehen, wie mit Maschinenpistolen bewaffnete Antiterroreinheiten das »Anwaltsbüro des Volkes« in Ankara stürmen. Mehrere Anwälte wurden mit brutaler Gewalt festgenommen. Unterdessen hat Erdogan erstmals nach dem Erlass des Notstandsdekrets einen Rektor einer prominenten Istanbuler Hochschule ernannt. Mehmed Özkan, Professor am Lehrstuhl für Biomedizintechnik, leitet nun die staatliche Bogazici-Universität.

Gegen die »in Entstehung befindliche Diktatur« in der Türkei demonstrierten am Sonnabend in Köln rund 30.000 Aleviten und Kurden. Stundenlang kesselte die Polizei Hunderte kurdische Jugendliche ein, die verbotene PKK-Fahnen gezeigt und bengalische Feuer geschwenkt habe sollen. Innerhalb der Alevitischen Gemeinde Deutschland (AABF) als Veranstalterin der Großkundgebung mehren sich deswegen Stimmen, die ein Ende der Kooperation mit kurdischen Verbänden fordern.

Der »Kongress der kurdischen demokratischen Gesellschaften in Europa« (KCD-E) warnte unterdessen vor Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes MIT. »Die türkischen Botschaften und Vertretungen in Deutschland und Europa sind geradezu zu Geheimdienstzentralen umgerüstet worden«, heißt es in einer Erklärung. Dem Verband liegen nach eigenen Angaben konkrete Informationen über Agententeams in Deutschland und Frankreich vor. So sei ein als Fernsehjournalist auftretender Mehmet Fatih S., der ebenso wie sein Führungsoffizier T. C. seit zwei Jahren in Bremen lebe, »als professioneller Auftragsmörder nach Europa geschickt worden, um kurdische Politiker zu töten und kurdische Organisationen zu überwachen«. Anschlagsziele seien der in Bremen lebende KCD-E-Kovorsitzende Yüksel Koc sowie der Kovorsitzende des Volkskongresses Kurdistans, Remzi Kartal. Die Bremer Staatsanwaltschaft habe nach Vorlage von Beweisen durch Koc die Ermittlungen aufgenommen. Der KCD-E erinnerte in diesem Zusammenhang an die Ermordung von drei kurdischen Politikerinnen, darunter PKK-Mitbegründerin Sakine Cansiz, durch einen türkischen Agenten vor vier Jahren in Paris.