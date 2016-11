Institutionelle Korruption

Zu jW vom 10. November: »Das lautere Übel gewinnt«

(…) Die linken Kräfte der USA haben bei den Wahlen einen durchaus starken Kandidaten – Bernard »Bernie« Sanders – auf den Schild gehoben. Sie müssen jetzt organisatorische Strukturen aufbauen, die (…) einen stärkeren Einfluss ermöglichen. Ob das über die Demokraten möglich sein wird, ist höchst zweifelhaft. Wenn man allein auf die Clinton Foundation und deren weltweite Operationen schaut, wird klar, dass diese Partei hochgradig mit einer institutionellen Korruption zu kämpfen hat. Auch dagegen richtete sich die Wut vieler einfacher Amerikaner und vor allem auch Lohnabhängiger. Das Portemonnaie wurde immer dünner, und andere füllten mit Reden ihre Konten auf. Die so viel gepriesene unternehmerische Leistung der USA war oft sehr tönern!

Achim Lippmann, per E-Mail

Profitmacherei überwinden

Zu jW vom 10. November: »Das lautere Übel gewinnt«

Statt über das »archaische US-Wahlsystem« sich folgenlos zu empören, dürfte es für Antikapitalisten nützlich sein, die Motive der Trump-Wähler in den Blick zu nehmen. Denn 81 Prozent der Trump-Anhänger sagten bei einer Meinungsumfrage: »Für Leute wie mich ist das Leben heute schlechter als vor 50 Jahren.« Daraus lässt sich schlussfolgern, dass Trumps Wähler vornehmlich Lohnabhängige sind, die vor dem marktwirtschaftlichen Mahlstrom mitsamt der Konkurrenz um die Arbeitsplätze geschützt werden möchten.

Furchterregend aber ist es, dass diese unaufgeklärten und deshalb nationalistischen Marktwirtschaftsopfer glauben, durch Herrn Trumps protektionistische Marktwirtschaftspolitik vor ausländischen Arbeitsplatzkonkurrenten geschützt werden zu müssen. Aufgeklärt werden muss deshalb darüber, dass es die Konkurrenz der global agierenden Marktwirtschaftsunternehmen um die größtmöglichen Profite ist, welche die Konkurrenz der Lohnabhängigen um die Arbeitsplätze erzeugt. Infolgedessen müsste die marktwirtschaftliche Profitmacherei überwunden werden, um ein gutes Leben – ohne jede Arbeitsplatzkonkurrenz – für alle Menschen zu ermöglichen.

Franz Anger, per E-Mail

Unbeliebtes Establishment

Zu jW vom 10. November: »Das lautere Übel gewinnt«

Für all jene, die es noch nicht gewusst haben: Meinungsumfragen sind etwa so repräsentativ wie Wetterprognosen. Donald Trump ist trotz seiner zahlreichen Eskapaden demokratisch gewählt worden. Dies müsste allen, die ihn als nicht wählbar bezeichnet haben, zu denken geben. Nicht »nur« in den USA hat sich eine politische Elite – so nimmt es zumindest eine Mehrheit der Wähler wahr – sehr weit von der Bevölkerung entfernt. Die Trump-Wähler verbinden seine Person anscheinend mit dem Wunsch nach Wandel. Hillary Clinton steht und stand auf der Gegenseite für das unbeliebte Establishment. Dass Donald Trump als Superreicher faktisch ebensoweit vom Leben der »Normalbürger« entfernt ist, konnte der neue Präsident mit Populismus und Emotionen bei den Wählern sehr gut kaschieren.

In schwierigen Zeiten sind anscheinend einfache Antworten gefragt. Auch dies ist nicht neu und lässt sich am Erstarken von diversen extremen Parteien in Europa wieder eindrücklich beobachten. Neu hingegen ist, dass Fakten und sachliche Argumente immer weniger eine Rolle spielen. Der Mensch lügt bekanntlich regelmäßig, aber Donald Trump hat in dieser Disziplin neue Maßstäbe gesetzt. Den neuen Präsidenten aber als dummen Clown zu bezeichnen, greift zu kurz und wäre ebenso niveaulos, wie sich Trump allzuoft im Wahlkampf selbst verhalten hat. Die USA waren bereits vor dieser Wahl in vielerlei Hinsicht tief gespalten, und dieser Zustand dürfte sich mit dem neuen Präsidenten Trump noch verfestigen. Niemand weiß, in welche Richtung sich Amerika unter ihm bewegen wird. Klar ist aber, die Welt ist mit der Wahl von Donald Trump sicherlich nicht stabiler geworden.

Pascal Merz, Sursee (Schweiz)

Kein einziges Lehrbuch

Zu jW vom 5./6. November: »Neue Klänge aus dem Osten«

Es gibt in der Republik Udmurtien etwa 40.000 Schulkinder mit udmurtischer Nationalität und udmurtischen Wurzeln. Nur 16.000 Kinder können in der Schule die udmurtische Sprache lernen. Es gibt kein einziges derzeitiges Lehrbuch der udmurtischen Sprache für die Schule. (…)

Vyacheslav Lebedev, per E-Mail

Gute Würdigung

Zu jW vom 5./6. November: »Texas-König ­Balla und die Telekom«

Glückwunsch zu diesem Text und ein Dankeschön an den Autor: eine gute Würdigung, die den Kern trifft und einen Standpunkt hat!

Peter Wittig, Berlin

Fucikplatz

Zu jW vom 7. November: »Wir drucken, wie wir logen«

Als gebürtiger Dresdner (1936), der seit 1950 in Riesa wohnt, habe ich mir den Artikel mit Interesse durchgelesen. Allerdings enthält er zwei Fehler. Der Dresdner Fucikplatz hieß nie Postplatz, denn der ist ganz woanders im Zentrum. Der Fucikplatz hieß früher Stübelplatz und heißt jetzt Straßburger Platz. Die Episode vom letzten sächsischen König »Ihr seid mir scheene Republikaner« spielte sich nach Hans Reimanns »Anekdoten von Sachsens letztem König« nicht auf dem Dresdner Neustädtischen Bahnhof ab, sondern auf der Fahrt zur Hochzeit seines zweiten Sohnes von Sybillenort nach Regensburg durch Sachsen, indem Sachsen an die Scheiben des Salon-Waggons trommelten (Eulenspiegel-Verlag 2003).

Gerhard Frank, Riesa