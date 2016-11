Sonderregeln für Deutsche Bank

Die krisengebeutelte Deutsche Bank wollte sich nur eine kleine Auszeit nehmen Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Die Deutsche Bank ist ein Primus inter pares. Ihr wurden von der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) Sonderrechte gewährt, durch die sie beim europäischen Bankenstresstest besser abschneiden konnte. Überprüft wurde bei den Kreditinstituten, ob sie einer Krisensimulation standhalten, um zu zeigen, ob die Eigenkapitalausstattung für den Fall eines Bankencrashs ausreichen.

Seit 2006 hatte die Deutsche Bank rund 2,3 Milliarden Euro in die chinesische Bank Hua Xia investiert. Dem heimischen Bankensektor schreibt Beijing ein Limit für ausländische Beteiligungen vor, diese dürfen höchstens 19,99 Prozent des Bankkapitals erwerben, was die Deutsche Bank tat.

Wegen der schlechten Ertragslage wollten die Frankfurter die Beteiligung loswerden. Im Dezember 2015 wurde ein Käufer gefunden: der Versicherer PICC Property and Casualty Company wollte den Anteil übernehmen. Doch die chinesische Finanzaufsicht genehmigte den Handel erst am 3. November 2016. Zwischen drei und 3,5 Milliarden Euro soll die Deutsche Bank kassiert haben. Die Kapitalausstattung steige durch den Verkauf spürbar, schrieb das Handelsblatt am 3. November. Bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen hatte das Geldhaus hervorgehoben, dass sich die wichtige Eigenkapitalquote nach Abschluss der Transaktion von 11,1 Prozent auf 11,6 Prozent erhöhen würde.

Laut EBA-Vorschriften werden alle Transaktionen, die bis Ende Dezember des laufenden Jahres getätigt werden, in den Bilanzen berücksichtigt. In den Ergebnissen des Stresstests, die im Juli 2016 veröffentlichten wurden, machte nur eine Fußnote auf die Ausnahmeregelung für die Frankfurter aufmerksam. Diese war von den Vertretern der nationalen Aufsichtsbehörden im Rat der EBA-Aufsichtsrat gebilligt worden. Zuvor hatten Mitarbeiter der Einrichtung dies jedoch hinterfragt, wie der Vorsitzende der Behörde Andrea Enria in einem Brief an Abgeordnete des europäischen Parlaments mitteilte. Das Berichtete der Wirtschaftsnachrichtenkonzern Bloomberg am 9. November. Für Deutschland sitzt ein Vertreter der Bafin im EBA-Aufsichtsrat. Die Behörde wollte die Vorgänge am Freitag auf jW-Anfrage allerdings »nicht kommentieren«.

Die Ausnahme ist für die Deutsche Bank außerordentlich nützlich. Der Vorstandsvorsitzende John Cryan will die Eigenkapitalquote der Bank erhöhen. Eine drohende 12,5-Milliarden-Euro Strafe in den USA und strengere internationale Eigenkapitalvorschriften durch die Reform von »Basel III« machen dies notwendig. Allein in der Vermögensverwaltung hatten Deutsche-Bank-Kunden im dritten Quartal neun Milliarden Euro von der Bank abgezogen. Aus dem Fondsgeschäft »Deutsche Asset Management« seien weitere acht Milliarden Euro abgeflossen, doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, hatte das Geldhaus am 27. Oktober, anlässlich der Vorstellung der Zahlen zum dritten Quartal erklärt.

Der Abgeordnete der Linksfraktion im EU-Parlament Fabio De Masi hatte im Oktober bei der Europäischen Zentralbank (EZB) nachgehakt, der die EBA unterstellt ist. Die Leiterin des Bankenaufsichtsmechanismus bei der EZB, Danièle Nouy, antwortete ihm: »Wir haben alle Banken in derselben Situation auf die gleiche Art und Weise behandelt. Ich glaube, dass wir getan haben, was wir tun mussten.«

Gegenüber jW erklärte De Masi am Freitag: »Die EZB kann immer noch nicht erklären, warum der Deutschen Bank beim Bankenstresstest Bilanzkosmetik gestattet wurde. Frei nach Trumps Motto: Make Deutsche Bank Great Again.« Es sei offensichtlich, dass andere Banken anders behandelt wurden, so De Masi. Für den Parlamentarier ist das Handeln der Bankenaufsicht keine Lapalie: »Die Deutsche Bank ist die gefährlichste Bank der Welt und zu groß, zu vernetzt und zu mächtig zum Scheitern.« Sie müsse aufgespalten und das Investmentbanking kontrolliert abgewickelt werden. Zuletzt war der Aktienkurs des Geldhauses auf ein Allzeittief gesunken. Das Volumen hochspekulativer Derivate soll sich auf rund 42 Billionen Euro belaufen. Gerüchte über eine deutsche Staatsbeteiligung oder ein verstärkte ausländische Investments machten die Runde. Eine Rettung durch »katarische Terrorpaten oder eine Fusion mit der Commerzbank, wie dies von Schwarz bis Grün im Bundestag gewollt ist, würde die Konzentration und Streuung der Risiken sogar erhöhen«, warnte De Masi. »Zweimal minus gibt bei Banken selten plus«, sagte De Masi zu möglichen Übernahmeplänen.