Keine Illusionen

Angst vor Trump: Die mexikanische Regierung erklärte, sie sei auf jede mögliche Situation mit dem nächsten US-Präsidenten vorbereitet (Ciudad Juarez, 9.11.2016) Foto: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Alle Regierungen Lateinamerikas gratulierten Donald Trump, der Etikette entsprechend, zu seinem Wahlsieg. Neben nahezu gleichlautenden diplomatischen Glückwünschen gab es indes höchst unterschiedliche Einschätzungen und Erwartungen. Während rechtslastige Staatschefs wie Michel Temer (Brasilien), Mauricio Macri (Argentinien) und Juan Manuel Santos (Kolumbien) das Ergebnis fast euphorisch als »Erfolg der Demokratie« in den Vereinigten Staaten bezeichneten, waren die Reaktionen in anderen Ländern des Kontinents eher verhalten.

»Mit Trumps Sieg sind Mexikos schlimmste Ängste wahr geworden«, berichtete die Washington Post am Mittwoch über die Stimmung beim südlichen Nachbarn. Der neue US-Präsident hatte im Wahlkampf angekündigt, an der mehr als 3.000 Kilometer langen Grenze eine Mauer zu errichten, deren Kosten der Regierung Mexikos in Rechnung gestellt würden. Wenn das Land nicht zahle, würden die USA alle Überweisungen von lateinamerikanischen Einwanderern an ihre Familien verbieten.

Außerdem drohte Trump damit, elf Millionen lateinamerikanische Arbeitsimmigranten ohne gültige Papiere auszuweisen, von denen die Hälfte Mexikaner sind. »Unser Land hat nicht vor, den USA Geld für eine Mauer zu überweisen«, erklärte Außenministerin Claudia Ruiz am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt, an der auch Präsident Enrique Peña Nieto teilnahm, klipp und klar. Auf die Frage nach der Sorge vor Trumps Drohungen sagte sie: »Mexiko ist auf jede mögliche Situation vorbereitet.« Auch der peruanische Staatschef Pedro Pablo Kuczynski versicherte am Donnerstag in einem Interview mit dem russischen Auslandsfernsehsenders RT, dass sein Land gegen die von Trump im Wahlkampf angekündigten Maßnahmen gegenüber der lateinamerikanischen Migration »auf allen Ebenen einschließlich der Vereinten Nationen« Widerstand leisten werde.

Zur möglichen Außenpolitik des neuen US-Präsidenten gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Der argentinische Historiker und Chefredakteur der in Caracas erscheinenden Zeitschrift ALBA, Fernando Bossi, macht sich keine Illusionen: »Trump wird die gleiche imperialistische Außenpolitik fortsetzen und dabei lediglich eigene Schwerpunkte setzen«, erklärte Bossi gestern gegenüber RT.

Auch der venezolanische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Jorge Valero, fürchtet, dass die rassistischen und aggressiven Auftritte nicht nur Wahlkampfspektakel waren. Valero sieht Trump allerdings auch an einem Punkt, wo er sich entscheiden kann, »weiterhin die bisherige interventionistische Politik Washingtons fortzusetzen oder sich für den Frieden und ein globales Gleichgewicht zu engagieren«. Gegenüber der kubanischen Nachrichtenagentur Prensa Latina äußerte der Diplomat sich besorgt darüber, dass unter der künftigen Administration die unter Barack Obama eingeleitete Entwicklung, die Beziehung zu Havanna zu normalisieren, wieder gefährdet werden könnte.

Kubas Präsident Raúl Castro beteiligte sich bisher nicht an derartigen Spekulationen. Castro sandte am Mittwoch lediglich eine kurze Botschaft an Trump, in der es hieß: »Anlässlich Ihrer Wahl zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika übermittle ich Ihnen meine Glückwünsche.« Die Parteizeitung Granma meldete das US-Wahlergebnis am gleichen Tag als Fußnote auf der Titelseite, in der großen Schlagzeile wurde dagegen das landesweite militärische Großmanöver »Bastion 2016« angekündigt.

Viele Menschen auf den Straßen in Havanna reagierten derweil besorgt auf den Wahlausgang in den USA. »Für alle Kubaner ist das schlecht«, zitierte die französische Agentur AFP die 18jährige Studentin Alison Taylor. »Dieser Mann hat keine Skrupel«, begründete sie ihre Einschätzung, »er ist faschistoid und für mich eine schreckliche Person«.

Während in der Bevölkerung die Sorge um eine mögliche Verschlechterung der Beziehungen vorherrscht, reiste der vom Europäischen Parlament mit dem Sacharow-Preis und 50.000 Euro geförderte Systemgegner Guillermo Fariñas auf Einladung rechter Exilkubanergruppen nach Miami. Am Donnerstag forderte der »Dissident« Trump über die dortigen Medien auf, die Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade gegenüber Kuba fortzusetzen. Dagegen macht sich die US-Unternehmerinitiative »Engage Cuba« dafür stark, dass der neue Präsident die Blockade aufhebt und die »Normalisierung der Beziehungen fortsetzt«, da diese »sowohl im Interesse des US-amerikanischen als auch des kubanischen Volkes« liege.

Auf Trumps Pragmatismus hofft offenbar auch Ecuadors Präsident Rafael Correa. Für die Bevölkerung in den USA wäre Hillary Clinton die bessere Wahl gewesen, für Lateinamerika aber vermutlich Trump, zitiert der lateinamerikanische Fernsehsender Telesur Correa. Dessen bolivianischer Amtskollege Evo Morales bemerkte ironisch, aus globaler Sicht müssten die USA endlich eine Regierung bekommen, die das Volk repräsentiere, das Leben und die Umwelt schütze und sich für Frieden und soziale Gerechtigkeit einsetze.