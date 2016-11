»Es wird alles mit der deutschen Elle gemessen«

Egon Krenz war ab 1961 Sekretär des Zentralrates der FDJ, 1989 SED-Generalsekretär und ­Staatsratsvorsitzender der DDR

Auf dem »Weltforum des Sozialismus«, das unlängst in der chinesischen Hauptstadt stattfand, übergab Egon Krenz an die Gastgeber ein dickleibiges »Marxistisches Wörterbuch der Philosophie« des Autors Alfred Kosing. In den 60er Jahren war Kosing – in der Nachfolge Ernst Blochs – Direktor des Philosophischen Instituts der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Später arbeitete er zwei Jahrzehnte an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften in Berlin, zeitweise als Leiter des Instituts für Philosophie und des Wissenschaftlichen Rates für Philosophie der DDR. Mitglied der Akademie der Wissenschaft war er seit 1969, 1975 erhielt er den Nationalpreis. Seit 1973 gehörte Kosing auch dem Institut International de Philosophie in Paris an, von 1973 bis 1988 als Comité Directeur, und von 1983 bis 1988 war er Vizepräsident der Fédération International des Sociétés de Philosophie. Die Aufzählung könnte fortgeführt werden, soll an dieser Stelle aber genügen, um zu illustrieren, welche internationale Wertschätzung marxistische Philosophen aus der DDR damals erfuhren.

Alfred Kosing hat das 1985 erstmals erschienene Wörterbuch, an dessen Herausgabe er maßgeblich beteiligt war, gründlich überarbeitet, ergänzt und aktualisiert. Mehrere Jahre hat er dazu intensiv geforscht und Quellen ausgewertet. Das Buch – über 850 Seiten dick – erschien 2014 in der Edition Ost. Inzwischen wurden Teile in Esperanto übersetzt und gedruckt, die Edition einer türkischen Lizenzausgabe war bis vor kurzem in Vorbereitung, wie der Berliner Verlag mitteilte. Was daraus im Lichte der jüngsten Entwicklung wird, ist unbestimmt.

Kosing, so hatte er seine wissenschaftliche Forschungsarbeit begründet, will mit diesem Werk einen »Beitrag zur notwendigen Erneuerung der marxistischen Theorie leisten« und Interessierten Hilfe beim Studium der marxistischen Theorie und Philosophie bieten. Und nicht zuletzt wollte er »ein deutliches Zeichen gegenüber solchen ehemaligen ›Marxisten‹ setzen, die sich ohne eine gründliche kritische und selbstkritische Auseinandersetzung umstandslos von ihren früheren Überzeugungen trennten, sofern sie solche überhaupt hatten«. Das war nicht an die Adresse chinesischer Wissenschaftler gerichtet, denen Egon Krenz im Oktober Kosings Wörterbuch feierlich überreichte – auch zum Beweis, dass viele marxistische DDR-Wissenschaftler, die 1990 aus den Universitäten und Hochschulen entlassen wurden, ihre Forschungen individuell fortsetzten. (ra)