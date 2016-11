Profiprotestler

Die Protestwelle gegen den künftigen US-Präsidenten Donald Trump geht weiter. Den zweiten Tag in Folge gingen am Donnerstag (Ortszeit) in mehreren US-Städten Tausende Menschen auf die Straße. Demonstrationen gab es unter anderem in Washington, Baltimore, Philadelphia, New York, Denver, Los Angeles und San Francisco. Weitere Demonstrationen gegen Trump sind für das Wochenende geplant. Trump selbst reagierte auf die Kundgebungen über Twitter: »Jetzt protestieren professionelle Demonstranten, angestachelt von den Medien. Sehr unfair!«(Reuters/dpa/jW)