Was macht der Mini-Klopp?

Bitte dreimal Gegenpressing, avanti, avanti: »Mini-Klopp« Wagner bei der Arbeit (hier gegen Absteiger Charlton Athletic Anfang des Jahres) Foto: REUTERS/Action Images / Ryan Browne

Erinnert sich noch jemand an Nottingham Forrest? In einer Zeit, als der englische Fußball die europäischen Wettbewerbe dominierte, schaffte es das Team, unter dem legendären Trainer Brian Clough, Ende der 70er Jahre gleich zweimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister zu gewinnen. Oder an Aston Villa? 1982 setzten sie sich die europäische Krone für Vereinsmannschaften auf, nachdem sie im Finale des Champions-League-Vorläufers Bayern München 1:0 besiegt hatten.

Beide Teams eint nicht nur, dass sie sich in die elitäre Liste der Sieger des Landesmeister-Cups eintragen konnten, sondern auch das sukzessive Verschwinden in den Niederungen der zweiten englischen Liga. Doch mit Verlaub: Sie befinden sich damit in geradezu – Achtung Wortspiel – erstklassiger Gesellschaft. Denn zu ihren Kontrahenten in Englands Unterhaus gehören Traditionsteams der Kategorie Ipswich Town (1981 UEFA-Cup Sieger), Leeds United, Derby County, Newcastle United, Sheffield Wednesday oder die Blackburn Rovers. Alles Mannschaften, die ein paar englische Meistertitel auf dem Briefkopf ausweisen können.

Neben der deutschen, kann sich wohl keine europäische zweite Liga einer derartigen Ansammlung von Tradition und Titeln rühmen. Die Gründe des Niedergangs der verschiedenen Klubs sind zu vielfältig, um sie im einzelnen auszuführen. Meist ging es jedoch um Geldprobleme und sportliches Missmanagement. Diese Anhäufung von gescheiterten, aber Englandweit beliebten Vereinen ist wohl die Erklärung dafür, dass der Zuschauerschnitt mit 19.500 in der Championship beispielsweise fast dreimal zu hoch liegt, wie der der österreichischen Bundesliga.

In der aktuellen Saison gehören aber nicht die ehemaligen Giganten zu den großen Gesprächsthemen; vom katastrophalen Saisonstart des Premier-League-Absteigers Aston Villa, der sich aber unter dem neuen Trainer Steve Bruce gefangen hat, mal abgesehen. Die Storyline der bisherigen Spielzeit ist die überraschend starke Performance von Huddersfield Town.

Vor allem der deutsch-amerikanische Trainer David Wagner ist seit Saisonstart in aller Munde. Er ist nicht nur der beste Freund und Trauzeuge von Jürgen Klopp, sondern teilt auch dessen Auffassung, wie Fußball gespielt werden soll. Galt Huddersfield vor der Saison noch als Abstiegskandidat, steht die Mannschaft aus der Grafschaft Yorkshire aktuell auf Rang drei der Championship und somit auf einem Platz, der dem Verein die Teilnahme an den Aufstiegs-Play-offs garantieren würde.

Wagner arbeitet bereits seit letztem Herbst in Huddersfield und führte die Mannschaft in der vergangenen Saison zum überraschend souveränen Klassenerhalt. In der Sommerpause krempelte der ehemalige Dortmunder Jugendtrainer den Kader dann nach seinen Vorstellungen um. Das von Wagner eingeführte Gegenpressing und schnelle Umschaltspiel funktioniert mit der neu zusammengesetzten Mannschaft bislang schon erstaunlich gut. Es sind dieselben taktischen Grundelemente, die auch das Spiel der Mannschaften von Klopp kennzeichnen. Aufgrund dieser Ähnlichkeiten, und vielleicht auch wegen journalistischer Einfallslosigkeit firmiert Wagner in der englischen Presse schon seit längerem unter der Bezeichnung »Mini-Klopp«.

Nach einem Traumstart mit fünf Siegen aus sechs Spielen, ebbte die erste Euphorie in den letzten Wochen aber etwas ab. Momentan hat Huddersfield bereits fünf Punkte Rückstand auf den Zweiten Brighton and Hove Albion. Dieser Platz würde zur direkten Teilnahme an der Premier League berechtigen.

Der Verein aus der englischen Küstenstadt Brighton ist derzeit ebenfalls so eine Erfolgsgeschichte abseits der ehemals großen englischen Klubs. Seit mehr als 30 Jahren, so lange liegt die letzte Erstliga-Zugehörigkeit zurück, tingeln die »Seagulls« schon durch die englischen Niederungen. Große Titel sind ebenfalls Fehlanzeige. Dank einer Siegesserie in den letzten Spielen und der mit Abstand besten Abwehr der Championship, kann sich Brighton and Hove aktuell aber berechtigte Hoffnungen auf den direkten Aufstieg machen.

Tabellenführer ist zurzeit Newcastle United, die aber wohl auch über den besten Kader der Championship verfügen, der von dem ehemaligen Erfolgstrainer Rafael Benitez geleitet wird. Die »Elstern« sind damit praktisch zum Aufstieg verdammt.

Während Leeds United, immer noch einer der beliebtesten Vereine auf der Insel, nach schier endlosen Jahren im unterklassigen Fußball, von der Play-off-Teilnahme und der Rückkehr in Englands Beletage träumen kann, schaut es bei Nottingham Forrest und den Blackburn Rovers sportlich eher düster aus. Forrest rangiert momentan auf Platz 20, nur einen Punkt vor einem direkten Abstiegsplatz. Blackburn müsste sogar, Stand jetzt, den Gang in die Drittklassigkeit antreten.