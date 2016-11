Geschenk für Atomkonzerne

Mit Atomkraft lässt sich bis zur Abschaltung noch jede Menge Kohle machen Foto: Armin Weigel/dpa - Bildfunk

Die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckenden Betreiber von Atomkraftwerken dürfen sich wohl über ein milliardenschweres Steuergeschenk freuen. Der Bundestag stimmte am Donnerstag nachmittag (nach jW-Redaktionsschluss) über einen Antrag der Linken ab, die Ende 2016 auslaufende Kernbrennstoffsteuer bis zum endgültigen Abschalten der AKW zu verlängern. Der Finanzausschuss des Parlaments hatte zuvor mit der Mehrheit der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD gegen die Initiative gestimmt, ein entsprechendes Votum wurde auch im Plenum erwartet.

Die Brennelementesteuer wurde 2011 mit dem Ziel eingeführt, die AKW-Betreiber an den gesellschaftlichen Kosten der Kernenergienutzung zu beteiligen und einseitige Wettbewerbsvorteile zu reduzieren. Die Besteuerung oder Steuerbefreiung für Uran und Plutonium ist bei den derzeitigen Börsenstrompreisen ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit der Reaktoren.

Bis 2022 sparen die AKW-Betreiber insgesamt zwischen fünf und sechs Milliarden Euro gegenüber einer weiteren Erhebung der Abgabe, wie Die Linke sie gefordert hatte. Das entspricht zufälligerweise ziemlich genau dem sogenannten Risikoaufschlag, den die Stromkonzerne in den sogenannten Atommüllfonds einzahlen sollen, damit dieser – beziehungsweise die Allgemeinheit – alle Kostenrisiken bei der Zwischen- und Endlagerung des Atommülls übernimmt.

»Die Atomkonzerne kommen in diesen Tagen aus der Feierlaune nicht heraus«, kommentierte der Linke-Bundestagsabgeordnete Hubertus Zdebel vor der gestrigen Abstimmung: »Zunächst beschließt die Bundesregierung, sie gegen eine Einmalzahlung von sehr übersichtlichen Beträgen von den künftigen finanziellen Risiken bei der Atommüllagerung zu befreien. Nun soll im Plenum des Bundestages eine Steuererleichterung von weiteren rund fünf Milliarden Euro folgen.«

Um sich auch im laufenden Jahr weitgehend vor der Steuerzahlung zu drücken, haben die Energieversorger E.on, RWE und EnBW einen Trick angewandt: Sie wechselten 2016 in ihren acht Reaktoren nur sehr wenige Brennelemente und verschoben den restlichen Austausch auf Anfang nächsten Jahres. Damit entgingen dem Staat nach Schätzung der Antiatomorganisation »Ausgestrahlt« rund 750 Millionen Euro an Steuereinnahmen.

Normalerweise wird bei der jährlichen Revision eines AKW etwa ein Viertel der Brennelemente im Reaktorkern durch neue ersetzt. Beim Einsetzen wird für die Betreiber dann die Steuer in Höhe von 145 Euro pro Gramm Brennstoff fällig. Dieses Jahr jedoch wurden Brennelemente vielfach nur umgruppiert. Frische wurden nur so viele eingesetzt wie unbedingt nötig. Nach Recherchen von »Ausgestrahlt« sind im Winter und Frühjahr 2017 in allen deutschen AKW Abschaltungen geplant, oft sogar über den Jahreswechsel oder kurz danach. Das sei ein vollkommen unüblicher, direkt auf das Auslaufen der Steuer zurückzuführender Vorgang.

Die zusätzlichen »Tankstopps« der Reaktoren Anfang 2017 bringen nicht nur für den Fiskus Mindereinnahmen von hundert Millionen Euro. Sie führen auch zu einer zusätzlichen und vermeidbaren Strahlenbelastung der Bevölkerung und der Mitarbeiter im Kraftwerk. Denn beim Austausch von Brennelementen muss jedes Mal der Reaktordeckel geöffnet werden. Die radioaktiven Emissionen der AKW steigen dabei kurzzeitig um ein Vielfaches an. Damit verstößt der Steuerspartrick der Betreiber gegen das gesetzliche »Minimierungsgebot« bei der Strahlung. Denn für die zusätzlichen Emissionen gibt es keinen zwingenden technischen, sondern nur einen finanziellen Grund.

Gegen die Steuertricks der Konzerne und das Auslaufen der Kernbrennstoffsteuer regt sich erneut Protest. Gemeinsam mit dem Umweltinstitut München und dem Netzwerk Campact hat »Ausgestrahlt« am 2. November eine Onlineunterschriftenaktion gestartet. Bis zum Donnerstag mittag beteiligten sich bereits mehr als 220.000 Menschen daran. Die Unterzeichner fordern die Verlängerung der Steuer auf Brennelemente über den Jahreswechsel hinaus.